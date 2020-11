Самые интересные новые сериалы декабря 2020

Как мы уже отмечали ранее, большая часть телепремьер происходит либо весной, либо в первые месяцы осеннего сезона, в сентябре или октябре. В ноябре и декабре новинок меньше, хотя и среди них есть интересные. Например, новый сериал по Кингу или возвращение на экраны популярного актера, на время пропавшего с радаров. Итак, что интересного ждет нас в этом декабре?

Your Honor / «Ваша честь»

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 6 декабря 2020

Канал: Showtime

Серий: 10

IMDb





Криминальный сериал Showtime по мотивам израильского шоу Kvodo. Your Honor рассказывает историю уважаемого судьи, который берётся покрывать собственного сына, сбившего человека и бросившего его умирать. В роли судьи Майкла Дезиато снялся Брайан Крэнстон, хорошо знакомый вам по сериалу Breaking Bad. Адаптацией сценария занимался британский драматург Питер Моффат.

Selena: The Series / «Селена»

Жанр: биографическая драма

Дата премьеры: 4 декабря 2020

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Биографический сериал, посвященный жизни и карьере самой успешной латиноамериканской певицы в истории, «Королевы техано», «Мадонны музыки техано» – Селены Кинтанилья-Перес, чью гибель в 1995 г. сравнивают по влиянию на США со смертью Джона Леннона, Элвиса Пресли и Джона Кеннеди. Selena: The Series основана на авторизированной биографии певицы, а продюсером сериала стал ее отец. Роль Селены исполнила актриса Кристиан Серратос (The Walking Dead, серия Twilight).

Stillwater / «Стиллуотер»

Жанр: семейный мультсериал

Дата премьеры: 4 декабря 2020

Канал: Apple TV+

Серий: 10

IMDb





Анимационный сериал про тройку детей и их соседа, мудрую панду по имени Стиллуотер, которая поможет им понять окружающий мир и решить свои проблемы. Сериал создан студиями Gaumont Animation и Scholastic Media.

The Hardy Boys / «Братья Харди»

Жанр: подростковый детектив

Дата премьеры: 4 декабря 2020

Канал: Hulu

Серий: 13

IMDb





Новая, уже четвертая по счету экранизация серии подростковых детективов «Братья Харди», издающихся с 1927 г. и насчитывающих уже более 400 произведений. Известная и не менее длинная серия детективов для девочек «Нэнси Дрю» появилась в свое время как женская альтернатива «Братьям Харди». Телесериалы по книгам выходили в 50-х, конце 60-х, 70-х и 90-х гг. прошлого века. Посмотрим, какой получится новая адаптация.

Alice in Borderland / «Алиса в Пограничье»

Жанр: фантастика, триллер

Дата премьеры: 10 декабря 2020

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Игровая адаптация одноименной манги, по которой в 2014 г. уже было снято полнометражное аниме. Это история трех подростков, недовольных своей жизнью в Токио, попадающих в параллельный сюрреалистический мир, в котором они должны принять участие в опасной игре, ставка в которой — их жизнь.

The Wilds / «Дебри»

Жанр: триллер

Дата премьеры: 11 декабря 2020

Канал: Amazon Prime

Серий: 10

IMDb





Новый сериал Amazon Prime о группе девочек-подростков, попавших после авиакатастрофы на необитаемый остров. Судя по всему, нас ждет нечто среднее между «Повелителем мух» и классическим Lost, с упором на юношеский максимализм и проблемы переходного возраста.

Tiny Pretty Things / «Крохотные красивые вещи»

Жанр: триллер

Дата премьеры: 14 декабря 2020

Канал: Netflix

Серий: 10

IMDb





Экранизация одноименного романа Соны Чараипотра и Дхониэлля Клейтона (уже вышло и продолжение – «Блестящие разбитые кусочки»), рассказывающего о частной элитной балетной школе и странных и опасных вещах, которые происходят в ее стенах.

The Stand / «Противостояние»

Жанр: темное фэнтези

Дата премьеры: 17 декабря 2020

Канал: CBS All Access

Серий: 10

IMDb





Постапокалиптический сериал с библейскими параллелями по одноименному роману Стивена Кинга. Новый штамм гриппа уничтожает 99% человечества, оставшиеся собираются вокруг двух лидеров – Черного человека, которого считают посланником Дьявола, и Матушки Абигейл, чернокожей женщины ста восьми лет, исполняющей волю Бога. Черного человека сыграл Александр Скарсгард, Матушку Абигейл – Вупи Голдберг.

Bridgerton / «Бриджертоны»

Жанр: костюмированная драма

Дата премьеры: 25 декабря 2020

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Дорогой костюмированный сериал о Великобритании Эпохи Регентства (1811–1820). Bridgerton – экранизация одноименной серии книг (на текущий момент уже девять романов) писательницы Джулии Квин. В центре истории восемь братьев и сестер Бриджертон, начинающих жизнь в английском высшем обществе. Особенность этой экранизации – большое число чернокожих актеров, исполняющих роли английских аристократов. Закадровую рассказчицу озвучила оскароносная актриса и певица Джули Эндрюс.

Другие телешоу, на которые можно обратить внимание:

The Movies That Made Us – 1 декабря 2020 (2 сезон, Netflix)

Второй сезон документального сериала The Movies That Made Us посвящен двум классическим рождественским картинам – фильму Elf Джона Фавро с Уиллом Ферреллом в главной роли и анимационной ленте The Nightmare Before Christmas Генри Селика.

Pennyworth – 13 декабря 2020 (2 сезон, Epix)

Спин-офф истории про Бэтмена, рассказывающий о юности его верного помощника, легендарного дворецкого Альфреда Пенниуорта, и его работе с миллиардером Томасом Уэйном, отцом Бэтмена.

The Expanse – 16 декабря 2020 (5 сезон, Prime Video)

Предпоследний сезон космического сериала по серии романов «Пространство» Джеймса Кори. И хотя в книгах история Джима Холдена и его команды еще не завершена, Amazon объявила, что The Expanse будет закрыт после шестого сезона.