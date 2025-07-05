В начале XXI века кинофантастика стала жанром, который больше всего выиграл от стремительного развития визуальных эффектов и компьютерной графики. Режиссеры использовали новые возможности, создав с 2000 по 2009 год ряд масштабных и по-настоящему новаторских лент. Собрали для вас 10 лучших научно-фантастических фильмов 2000-х годов, которые все еще захватывают воображение и заслуживают того, чтобы освежить их в памяти или наконец посмотреть впервые.

«Война миров» / War of the Worlds

Год выхода: 2005

Режиссер: Стивен Спилберг

Рейтинг IMDb: 6.6

Хотя фантастика и началась с истории о завоевании Земли марсианами, сюжет об инопланетянах, которым почему-то крайне нужно обыскать каждый подвал в окрестностях Нью-Джерси, в наше время выглядит устаревшим клише. Но Стивен Спилберг не зря носит титул короля блокбастеров. Он смог превратить классику позапрошлого века в настоящий фантастический хит, от которого просто невозможно оторваться.

Роман Герберта Уэллса уже не раз экранизировали, однако «Война миров» 2005 года оставляет в памяти уникальный след. Причина в том, что авторы развернули ужасную семейную драму отца-одиночки в исполнении Тома Круза на фоне катастрофического вторжения пришельцев, вызванной им массовой истерии и потрясающих по масштабу битв против гигантских инопланетных машин.

«Хроники Риддика» / The Chronicles of Riddick

Год выхода: 2004

Режиссер: Дэвид Туи

Рейтинг IMDb: 6.6

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В 1999 году, почти одновременно с «Скрытой угрозой» Джорджа Лукаса, на экраны вышел фантастический хоррор «Черная дыра» по рассказу Айзека Азимова «Приход ночи». Именно в нем мы впервые увидели Вин Дизеля в роли харизматичного космического преступника и одного из немногих уцелевших фурианцев Ричарда Риддика. История о попытке экипажа космического корабля выжить на отдаленной планете получила смешанные отзывы критиков. Но загадочная фигура Риддика, о происхождении которого мы получаем лишь крохи информации, стала изюминкой ленты и способствовала росту ее популярности.

Сиквел 2004 года делает вселенную франшизы масштабнее, добавляя несколько новых планет и расу безжалостных завоевателей некромонгеров со зловещей религией поклонения смерти. Их предводитель, шестой Лорд-маршал Жило, совершил паломничество во Вселенную Смерти, где получил сверхчеловеческие способности. Кажется, что это делает его власть над ордами некромонгеров непоколебимой. Но древнее пророчество рассказывает о воине с планеты Фурия, который должен убить тирана. Как вы уже, наверное, поняли, речь идет о Риддике. И поэтому пути героя Вин Дизеля и «Святого полупокойника» непременно пересекутся.

Вынужден признать, что «Хроники Риддика» не часто входят в ТОП 10 фантастических фильмов 2000-х годов. Действительно, в отличие от, например, оскароносной «Гравитации» фильм не получил особых наград. Но попробую привести несколько своих субъективных «за». Во-первых, потрясающие визуальные образы. Во время просмотра «Хроник» не проходит такой минуты, чтобы не увидеть на экране что-то очень странное и одновременно гипнотически манящее вроде зловещих звездолетов в виде фигуры Лорда-маршала.

Во-вторых, фильм изобилует динамичными и жестокими экшн-сценами, которые продолжают впечатлять даже через двадцать лет после премьеры. В-третьих, причудливый мир фильма вызывает много вопросов, на которые очень хотелось бы найти ответ: в чем секрет Некромонгеров, как выглядит Вселенная Смерти, найдем ли мы других соплеменников Риддика и какие еще у них скрытые способности? И главное: уже очень скоро Риддик вернется с новой порцией приключений. Ведь съемки четвертой части франшизы «Риддик: Фурия» официально стартовали в августе 2024 года.

Стоит также добавить, что кинематографический 2004 год был чрезвычайно плодотворным для научной фантастики. В этот год вышло много лент, которые, к сожалению, не вошли в нашу статью. Это научно-фантастический триллер «Эффект бабочки», исследующий последствия путешествий во времени, нашумевший фильм-катастрофа «Послезавтра», культовая смесь фантастики и мелодрамы «Вечное сияние чистого разума» и номинированный на «Оскар» «Я, робот» по мотивам рассказов Айзека Азимова.

«Пекло» / Sunshine

Год выхода: 2007

Режиссер: Дэнни Бойл

Рейтинг IMDb: 7.2

События фантастического триллера происходят в 2057 году, когда глобальное потепление перестало быть проблемой. Зато климатический кризис подкрался с совершенно другой стороны: в результате снижения солнечной активности Земля стала получать меньше тепла и покрылась ледниками. А единственной надеждой на спасение человечества осталась экспедиция корабля «Икар II», который должен доставить термоядерную бомбу размером с Манхэттен в самое сердце угасающего Солнца.

По мнению ученых, мощный взрыв должен был бы вдохнуть в наше светило новую жизнь. Однако подлететь вплотную к раскаленной звезде очень непросто даже прячась за огромным зеркальным щитом. К тому же предыдущая команда на корабле «Икар I» бесследно исчезла семь лет назад и считается погибшей. А другого шанса «перезапустить» Солнце не будет, поскольку разработчики бомбы во главе с героем Киллиана Мерфи (он очень любит играть физиков) потратили на нее все земные запасы радиоактивных материалов.

Когда за орбитой Меркурия команда получает сигнал бедствия, перед ней встает дилемма: сделать шаг в неизвестность и раскрыть загадку «Икара I» или продолжать идти намеченным курсом. Первый вариант побеждает, ведь две бомбы удвоят шансы на успех. Но при маневре защитный щит получает повреждения и теперь спасителям человечества придется спасать самих себя.

Особенным фильм Дэнни Бойла делают сочетание визуальных эффектов, позволяющих ощутить невыносимый жар солнца даже сквозь экран и сложных философских дилемм. Несмотря на не совсем уместное появление антагониста в третьем акте они заставляют нас задуматься над местом человека во Вселенной и двоякой роли Солнца, которое является единственным источником жизни на Земле и одновременно может уничтожить ее в любой момент.

«Искусственный разум» / A.I. Artificial Intelligence

Год выхода: 2001

Режиссер: Стивен Спилберг

Рейтинг IMDb: 7.2

На момент выхода фильма Стивен Спилберг уже был на пике мастерства, получив признание за такие научно-фантастические шедевры, как «Инопланетянин» (1982) и «Парк Юрского периода» (1993). В «Искусственном разуме» он опережает свое время, выражая как восхищение перспективой появления ИИ, так и беспокойство относительно возможных последствий его использования.

XXII век. После глобальной экологической катастрофы уровень океана поднялся, разрушив тысячи городов и уничтожив миллионы людей. На фоне сурового контроля рождаемости важной частью мировой экономики становятся человекоподобные андроиды, способные эмулировать мысли и простейшие эмоции людей. А корпорация «Кибертроника» идет дальше и создает первого в мире мальчика-андроида Дэвида, который способен любить.

Испытать перспективный продукт решают в семье одного из сотрудников компании, сын которого, Мартин, вследствие тяжелой болезни уже 5 лет находится в состоянии криогенного сна. Но мать мальчика не очень понимает, как реагировать на искренние чувства андроида. Поэтому решает избавиться от него, как только ее сын выздоравливает. Дэвид винит во всем себя и отправляется в путешествие в надежде стать настоящим мальчиком. Он уверен, что после этого его непременно полюбит мама.

«Луна» / Moon

Год выхода: 2009

Режиссер: Дункан Джонс

Рейтинг IMDb: 7.8

Несмотря на смешной по современным меркам бюджет в $5 млн режиссерский дебют Дункана Джонса получил среди поклонников научной фантастики культовый статус. Лента знакомит нас с рабочим лунной шахтерской базы Сэмом Беллом, который проводит свои одиночные дни периодически проверяя исправность добывающего оборудования и играя в шахматы с умным роботом GERTY.

Незадолго до конца своего трехлетнего контракта Сэм попадает в аварию, после которой с ним начинают происходить невероятные вещи. С каждым новым поворотом сюжета он все больше не уверен в собственной реальности и вынужден распутывать паутину лжи, сплетенную вокруг миссии корпорацией Lunar Industries. В результате таинственность, постоянно растущая на протяжении всего фильма, вознаграждает зрителей неожиданным финалом, который привел к нескольким номинациям на кинопремии.

«Миссия «Серенити»» / Serenity

Год выхода: 2005

Режиссер: Джосс Уидон

Рейтинг IMDb: 7.8

Продолжение незаслуженно отмененного сериала «Светлячок» снова сводит нас с экипажем старого межпланетного корабля под названием «Серенити», который берет на борт девушку с необычайными телепатическими способностями и сталкивается с преследованием тоталитарного Альянса, когда случайно раскрывает его ужасную тайну.

«Миссия Серенити» смогла появиться только благодаря преданной группе поклонников оригинального сериала. И фильм по большей части оправдал их ожидания, приведя к логическому финалу все сюжетные линии. Он сочетает старомодную космическую оперу, ряд энергичных спецэффектов, много юмора и немного политической сатиры, возвращая фанатам ламповую энергию хорошей фантастической истории.

«Дитя человеческое» / Children of Men

Год выхода: 2006

Режиссер: Альфонсо Куарон

Рейтинг IMDb: 7.9

Постапокалиптическая драма Альфонсо Куарона изображает 2027 год, в котором человечеству грозит вымирание, поскольку женщины больше не могут рожать детей. Кроме этого различные стихийные бедствия, многочисленные войны (в этом смысле 2025 почти оправдал прогноз авторов) и террористические акты сделали большую часть мира непригодной для жизни.

Великобритания превратилась в полицейское государство, закрыла свои границы и ведет войну с радикальными повстанцами, поддерживающими права эмигрантов. Один из таких отрядов похищает главного героя, госслужащего и бывшего активиста Тео Фарона. Лидер группировки делает ему неожиданное предложение: вывезти за границу молодую беженку по имени Ки. По дороге мужчина узнает, что Ки — последняя беременная женщина на планете и вынужден защищать ее от многочисленных угроз.

На самом деле вопрос о том, почему дети перестали рождаться, является в фильме Куарона даже не второстепенным. Он получил свой культовый статус благодаря мрачным предостережениям о мире XXI века, который, несмотря на прогнозы философов прошлого, все дальше отдаляется от цивилизованности и устойчивых норм сосуществования.

«Звездный путь» / Star Trek: XI

Год выхода: 2009

Режиссер: Дж. Дж. Абрамс

Рейтинг IMDb: 7.9

Для поклонников «Звездного пути» смотреть фильм Дж. Дж. Абрамса — это как листать детские фотографии любимых или перенестись в прошлое, чтобы встретить своих родителей молодыми. Кстати, о путешествиях во времени. Именно они позволили авторам перезапустить культовую франшизу.

Проблему отмены канонической истории любимых всеми персонажей фильм решает с помощью альтернативной временной линии. Это позволило фанатам наслаждаться новыми приключениями, не отказываясь от классического наследия, и снова встретиться с Леонардом Нимоем в роли пожилого Спока.

«Аватар» / Avatar

Год выхода: 2009

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Рейтинг IMDb: 7.9

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» совершил настоящую революцию в 3D-кинематографе, стал синонимом кассового успеха и потрясающего зрительского опыта. Помимо технологических достижений он создал мир планеты Пандора с невиданной до этого детализацией, пышной растительностью, сотнями экзотических животных и туземной расой На’ви.

При этом сюжет фильма сложно назвать оригинальным. История о солдате, переходящем на другую сторону, очень напоминает «Танцы с волками» Кевина Костнера. Конфликт технологически отсталых коренных жителей и пришельцев-людей мы видели в «природозащитной» фантастике Урсулы Ле Гуин («Слово для мира — лес»). Манифестом против хищнического истребления корпорациями тропических лесов задолго до «Аватара» стала анимационная «Долина папоротника». А теорию о «живой и разумной планете» английский ученый Джеймс Лавлок выдвинул еще в 1979 году.

«Девятый округ» / District 9

Год выхода: 2009

Режиссер: Нилл Бломкамп

Рейтинг IMDb: 7.9

В своем полномасштабном дебюте южноафриканский режиссер Нилл Бломкамп осуществил мечту миллионов фанатов научной фантастики — показал документальные кадры прибытия инопланетян и одновременно перевернул шаблонную идею вторжения с ног на голову. И хотя мы уже видели сотни подобных историй, пришельцы еще никогда не были такими болезненно реальными.

«Девятый округ» стал развитием короткометражки Бломкампа «Выжить в Йобурге» и рассказывает об огромном корабле пришельцев, зависшем над Йоханнесбургом. В отличие от сюжетов большинства фантастических боевиков, инопланетяне не стали похищать людей или разрушать дома энергетическими лучами. В течение трех месяцев они вообще ничего не делали, заставив земных ученых взять дело в свои руки и прорезать в обшивке корабля дыру.

Внутри исследовательская группа нашла более миллиона истощенных насекомоподобных пришельцев, которые умирали от голода. В порыве милосердия власти переселяют «креветок» — они похожи на нечто среднее между омаром и огромным кузнечиком — на Землю. Но местные не очень рады новым соседям. Человеческое гостеприимство вообще несколько преувеличено. Стоит вспомнить пришельца в фильме «Человек со звезды», который никак не мог понять, почему на золотом диске «Вояджера» написано «Добро пожаловать», но люди все время пытаются его убить.

Опасаясь нападений инопланетян, люди требуют переселить их из «Девятого округа» в концентрационный лагерь за городом. Ответственным за операцию становится беспомощный бюрократ по имени Викус ван де Мерве. Чтобы подбодрить существ, которые не хотят переезжать, он использует огнеметы, разрушая дома наполненные их яйцами. Но внезапно из-за контакта с загадочным веществом сам начинает мутировать в «креветку» и вынужден скрываться среди пришельцев.

Никто на самом деле не упоминает слово «апартеид», но совпадений множество. Инопланетяне сталкиваются с системой угнетения, которая напоминает жестокость южноафриканского полицейского государства. А вся история становится зеркалом, в котором человечество может увидеть собственную ксенофобию и неготовность к контакту с представителями внеземного разума.