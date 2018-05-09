Netflix – это не только сериалы и полнометражные художественные фильмы, но и качественные документальные проекты, такие как The White Helmets и Icarus, второй год подряд завоевывающие «Оскары». Документалка Mercury 13 вряд ли получит номинацию от Киноакадемии, но тем не менее, это интересный фильм, освещающий малоизвестную страницу большой космической гонки 60-х гг. прошлого века.

Mercury 13 / «Меркурий 13» Жанр документальный фильм

Режиссеры Давид Сингтон, Хезер Уолш

Студии Fine Point Films, Netflix

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Mercury 13, названный по аналогии со знаменитым Mercury Seven, — неофициальная программа тестов женщин-пилотов на пригодность к полету в космос. Программа не была поддержана NASA и американским правительством, что вызвало как слушания в Конгрессе США, так и всплеск феминистического движения в стране.

А началось все после проведения тестов американских летчиков в рамках программы Mercury и выбора 9 апреля 1959 г. легендарной Mercury Seven, первых семи членов отряда астронавтов США. Их имена знает теперь весь мир: Гордон Купер, Вирджил Гриссом, Дональд Слейтон, Скотт Карпентер, Алан Шепард, Уолтер Ширра и Джон Гленн. Медицинские тесты космонавтов проводил в том числе и доктор Уильям Рэндолф Лавлэс, хорошо знакомый с легендарной американской летчицей Джекилайн Кокран, горевшей желанием освоить всю доступную авиатехнику и, конечно же, полететь в космос.

Джекилайн Кокран – уникальная фигура, более титулованная и успешная, чем распиаренная благодаря трагической гибели Амелия Эрхарт, налетавшая тысячи часов на всем, что может летать, включая реактивные истребители, что было почти невозможно для женщины в то время. Кроме того, Джекилайн Кокран была успешным бизнесменом, неплохо заработавшем на собственной линии косметики. А так как к началу космической гонки самой Кокран было уже 54 года, что все-таки многовато для полета в космос на том этапе, она согласилась спонсировать исследования доктора Лавлэса, который решил провести на группе женщин-пилотов те же тесты, что и на астронавтах Mercury Seven.

Первой кандидаткой на тесты стала Джерри Кобб, молодая, но уже известная женщина-пилот, научившаяся управлять самолетом в 12 лет, а в 25 поставившая несколько авиационных рекордов. Вместе с Уильямом Лавлэсом Джерри Кобб просмотрела анкеты 700 кандидаток с налетом более 1000 часов и выбрала 20 из них для прохождения тестов в клинике Лавлэса. Часть отсеялась и в итоге женщин осталось 13: собственно, так и образовалась Mercury 13.

Женщины прошли те же медицинские тесты, что и астронавты Mercury Seven, мало того, в некоторых из них, например, тестах на сенсорную депривацию, показали себя значительно лучше мужчин. Стоит понимать, что в то время в число исследований кандидатов входили очень экзотические тесты, космическая медицина только зарождалась, врачи банально не знали, что ожидать от космического полета и выкручивались как могли. Интересно, что в группу попали очень разные женщины, от совсем молоденькой Мэри Уоллес Фанк, которой было всего 22 года, до 40-летней матери восьми детей (!) Джейн Бриггс Харт.

Часть женщин Mercury 13, в том числе Джерри Кобб и Уолли Фанк, прошли вторую фазу тестов в Оклахома-Сити. Третья часть, с привлечением ресурсов NASA, должна была пройти в Пенсаколе, Флорида, девушки уже получили приглашение на нее, когда NASA неожиданно приказала свернуть программу. За этим последовало слушание в Конгрессе США по вопросу половой дискриминации, но NASA, воспользовавшись формальным правилом набора астронавтов, требующим, чтобы все кандидаты прошли военные реактивные испытательные программы, все равно запретила дальнейшие тесты. У женщин просто не было шансов, до 1976 г. им было запрещено принимать участие в подобных военных программах.

Интересно, что недальновидность NASA послужила причиной очередной пропагандистской победы СССР. Изначально скептически настроенные по отношению к отправке в космос женщины, советские функционеры, узнав о существовании Mercury 13, решили срочно подготовить женщину-космонавта. Валентина Терешкова, полетевшая в космос 16 июня 1963 г., не имела не только высшего технического образования или налета на реактивных самолетах, она не была даже пилотом — простой ткачихой, увлекающейся парашютным спортом. Можно понять участниц Mercury 13, которые после этого были очень злы на свое правительство, у той же Джерри Кобб было, например, 7000 часов налета.

Первая женщина-астронавт, специалист Салли Райд, побывала в космосе только в 1983 г. Первой женщиной-пилотом (1995) и командиром миссии (1999) стала Айлин Коллинз. И вот она уже отдала должное Mercury 13, пригласив всех оставшихся в живых женщин на старт своего корабля и упомянув их в обращении к президенту США. На сегодня в космосе побывало 60 женщин, причем подавляющее большинство из них — американки. Мало того, именно женщина, Пегги Уитсон, держит сейчас рекорд по суммарному времени, проведенному в космосе астронавтом NASA – 665 суток (абсолютный рекорд у Геннадия Падалки – 878 дней). Кто знает, может быть, первым человеком, который ступит когда-то на Марс, будет именно женщина.

Документальный фильм Mercury 13 – это дань памяти женщинам, которые отдали себя аэронавтике и исследованию космоса. Да, у них не получилось, но никто не может обвинить их в том, что они не пытались. Наряду с Hidden Figures, Mercury 13 раскрывает еще одну малоизвестную страницу истории космической эры, и если вы интересуетесь космосом, обратите внимание на этот фильм.