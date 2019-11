Рецензия на сериал See / «Видеть»

Стриминговый сервис Apple – Apple TV+, запущенный 1 ноября, не может пока похвастаться большим количеством оригинального контента. На старте зрителям доступны восемь оригинальных сериалов, об одном из которых, Dickinson, мы уже писали. Мало того, большинство рассчитанных на взрослую аудиторию шоу на Apple TV+ демонстрируются как на классических телеканалах, по серии в неделю, а не выкладываются целиком, как на Netflix. Тем не менее, по первым пяти сериям, а это половина сезона, уже можно делать определенные выводы. И сегодня мы поговорим о сериале See, том самом, который Apple анонсировала еще на презентации 10 сентября 2019 г.

See / «Видеть» Жанр фантастика

Создатель Стивен Найт

В ролях Джейсон Момоа (Баба Восс), Сильвия Хукс (королева Кейн), Альфре Вудард (Пэрис), Гера Хильмар (Магра), Кристиан Камарго (Тамати Джун), Арчи Мадекве (Кофун), Неста Купер (Ханива), Ария Можин (Гетер Бакс), Марили Токингтон (Соутер Бакс) и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайты IMDb

По сюжету See (в русском и украинском сегменте Интернет перевод названия разнится от «Видеть» и «Зрение» до «Слепота»), после некой глобальной пандемии население Земли сократилось до 2 млн. человек, а те, кто выжил, потеряли способность видеть. За прошедшие с момента катастрофы столетия зрение стало не просто легендой, а табу, так что появление известий о людях, которые могут видеть, всколыхнуло власти и по их следам отправили армию ведьмоловов. Двое из зрячих – новорожденные приемные дети Бабы Восса, сурового военного лидера одного из небольших племен. Баба Восс, его жена Магра и несколько других людей уводят племя от ведьмоловов в попытке спасти детей и свои собственные жизни.

По мнению Apple, основная фишка сериала, которая должна продать его и подписку на Apple TV+ зрителям – участие в проекте Джейсона Момоа, исполняющего роль Бабы Восса, сурового великана с темным прошлым, нежно любящего жену и способного даже без зрения нарезать врагов мелкими ломтиками с помощью огромного меча. Что ж, звезда Aquaman умеет производить впечатление, отлично вживаясь в образы совершенно безумных персонажей, готовых вырвать сердце из груди врага и съесть его. Мало того, Момоа уже приходилось работать в сериальном формате, и если в Games of Thrones он, по ряду объективных причин, не задержался надолго, то в сериале Frontier от Discovery Canada отработал целых три сезона, пусть и недлинных. Вот только проблема Джейсона Момоа в том, что режиссеры дают ему роли, до боли похожие друг на друга. Вот и в See актер играет, по сути, того же Деклана Харпа из Frontier – справедливого к своим, но безжалостного к врагам.

Впрочем, главная беда сериала See совсем в ином. Как и в случае истории, показанной в фильме Bird Box, у меня есть серьезные сомнения в возможности выживания человечества, если его представителей лишить зрения. Причем если в Bird Box люди должны ходить с закрытыми глазами только на улице, то в See они лишены зрения перманентно. Я сомневаюсь, что в мире, где все незрячие, люди смогли бы охотиться, строить сложные здания и механизмы, путешествовать, да банально поддерживать огонь. Незрячим достаточно сложно ориентироваться в современном городе, который хоть чуть-чуть приспособлен под их нужды и в целом предсказуем и структурирован, что же говорить о дикой природе. Опять-таки, не забываем о хищниках, которые должны были расплодиться после радикального сокращения населения, о травмах, болезнях и т.д. В See люди не просто выживают, но и строят поселения, шьют аккуратную одежду с правильным подбором цветов, да и вообще, выглядят аккуратными, чистыми и опрятными, что само по себе сложно при жизни на природе, не говоря уже о том случае, если ты не можешь видеть. А еще люди в See воюют. Вслепую. И на удивление, именно эта часть фильма не выглядит глупо.

Авторы неплохо продумали то, как могут выглядеть бои армий незрячих. Кроме очевидной ориентации на слух, бойцы здесь применяют модифицированное оружие, позволяющее охватывать большую площадь, пространство перед собой они прощупывают с помощью плеток, о перемещении противника узнают от специальных тренированных «слухачей». В деревнях между строениями протянуты специальные веревки для ориентации, для сообщения используется узелковое письмо, как у инков, и т.д.

В целом, по духу сериал See напоминает смесь фантастики и фэнтези. Хотя явных магических элементов здесь и нет, но примитивные верования, суеверия и общая атмосфера ближе к фэнтези, чем к фантастике. Вообще, сериал напоминает микс игр серии Fallout и Horizon Zero Dawn. Нет, никаких роботов-животных в See нет, по крайней мере пока, но некий дух игры от Guerrilla Games все же присутствует.

Русский перевод See – одна большая проблема. По вполне очевидным причинам герои сериала не используют глагол «видеть», его синонимы и их производные. Тем не менее, в русской версии персонажи регулярно «видят» кого-то, что звучит, мягко говоря, нелепо. Так что лучше выбирайте английский с английскими субтитрами.

See в целом неплохо смотрится, если вовремя отключить логическое мышление и не задумываться, как гидроэлектростанция проработала несколько столетий без обслуживания, как слепые люди поддерживают огонь, готовят пищу и не обжигаются, как вообще они охотятся и т.д., и т.п. Просто не спрашивайте. Наслаждайтесь картинкой, безумным миром сериала, в котором королева молится электротурбинам путем мастурбации, а так ненавидимый нами пластик является одним из самых полезных в хозяйстве материалов именно из за своей долговечности.

Пока вышла только половина сезона See, которая собрала сдержанные отклики прессы и зрителей. Неизвестно, планирует ли Apple продлевать шоу, учитывая его немалый бюджет, в том числе на постановку боевых сцен, декорации и достаточно неплохие визуальные эффекты. Впрочем, даже если Apple закроет шоу после первого сезона, посмотреть на Джейсона Момоа, на слух режущего глотки противникам, все же стоит. Он так непосредственен и естественен в своей боевой ярости. Не Blind Fury с молодым Рутгером Хауэром, но тоже неплохо.