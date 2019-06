Рецензия на сериал How to Sell Drugs Online (Fast) / «Как продавать наркотики онлайн (быстро)»

Молодежные сериалы Netflix уже освещали тематику подростковых самоубийств в 13 Reasons Why, секса в Sex Education, отчуждения от мира взрослых в The End of the F***ing World. Что ж, пришла пора поговорить о наркотиках. Точнее, о продаже наркотиков и немного о покупке наркотиков и, конечно же, об отношениях. Встречайте немецкий сериал How to Sell Drugs Online (Fast) / «Как продавать наркотики онлайн (быстро), снятый по заказу Netflix.

How to Sell Drugs Online (Fast) / «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» Жанр комедия, драма

Создатели Филипп Кёссбохрер, Маттиас Мурманн

В ролях Максимилиан Мундт (Моритц Зиммерманн), Данило Камбер (Ленни Сандер), Анна-Лена Кленке (Лиза Новак), Дамиан Хардунг (Дэн Рифферт), Луна Батист Шаллер (Герда), Бьярне Медел (Буба) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайты IMDb

По месту действия и общему настроению How to Sell Drugs Online (Fast) напоминает другой немецкий сериал, второй сезон которого только что появился на Netflix – Dark / «Тьма». Такой же маленький заштатный и несколько депрессивный немецкий городок. Школьники, не знающие куда себя приткнуть и чем заняться в дальнейшем. Их родители, совершенно не понимающие своих детей и вольно или невольно разрушающие жизнь подростков. Вот только в How to Sell Drugs Online (Fast) есть универсальное решение всех проблем – легкодоступные наркотики.

А начинается все с того, что девушка главного героя сериала, гика и умника Моритца Зиммерманна, возвращается из длительной стажировки в США совсем другим человеком. Лиза не хочет больше встречаться с Моритцем, зато интересуется другим парнем, Дэном, у которого всегда можно достать экстази. Чтобы вернуть внимание девушки, Моритц решает запустить собственный онлайн-магазин наркотиков, с поддержкой самых современных технологий и клиенто-ориентированной моделью. Куда приведет Моритца, Лизу и их друзей подобное решение, мы и должны узнать из сериала.

Несмотря на все безумие сценария, Netflix утверждает, что в его основе реальная история, произошедшая в Лейпциге в 2015 г.

Первое, что делают авторы сериала – проламывают четвертую стену. Главный герой обращается напрямую к зрителям, показывая, что весь сериал построен на серии интервью с участниками событий. Моритц Зиммерманн частенько комментирует происходящее на экране за кадром, объясняя свои действия и давая характеристики другим героям. Мало того, в сериале достаточно справочных вставок, например, о безопасном дозировании метилендиоксиметамфетамина (основа экстази), о принципах работы Darkweb — этот фрагмент с Джонатаном Фрейксом (командер Райкер в Star Trek: The Next Generation) просто прекрасен, и т.д.

Вообще, хочется отметить заслугу авторов сериала в правильной демонстрации привычек подростков Поколения Z. Их общение плавно перетекает из офлайн в онлайн, они поддерживают несколько бесед одновременно и занимаются несколькими делами. Кстати, именно поэтому How to Sell Drugs Online (Fast) стоит смотреть в английском дубляже, ведь когда сказанная вслух фраза продолжается сообщением в мессенджере на другом языке, переключаться намного сложнее. Приятно, что в сериале показана и современная игровая культура. Подростки играют в No Man’s Sky, Battlefield, Dota 2 и т.д. Играют, не прекращая общаться в других чатах.

И хотя формально How to Sell Drugs Online (Fast) – это черная комедия положений, в которой неискушенные в торговле наркотиками молодые люди регулярно попадают в неудобные ситуации, это еще и попытка поговорить о сложном для подростков переходном периоде, когда они начинают отвергать все авторитеты и испытывают первый кризис идентичности. Они сами не знают, чего хотят от жизни (будто взрослые это знают…). Чем заняться, когда через несколько лет они закончат школу? Как не стать такими же скучными, как их родители? Как не застрять в этом богом забытом городке навсегда? Собственно, наркотики зачастую дают им способ на время избавиться от неудобных вопросов.

Кроме того, в сериале поднимаются и вопросы подростковых романтических отношений, общения с родителями, многие из которых или уже в разводе, или на грани развода, проблема доступности антидепрессантов и обезболивающих в современном обществе, проблема интернет-идентичности и т.д.

How to Sell Drugs Online (Fast) легко смотрится, у него короткие, продолжительностью 25-30 минут серии. Одна беда, сериал обрывается буквально на полуслове, на начальных интервью Ленни и Лизы, которые оспаривают все, сказанное Моритцем в предыдущих шести сериях. У них есть собственная версия происходившего, но узнаем ее мы, похоже, нескоро. Такое впечатление, что вместо полноценного сериала нам подсунули расширенный пилот на 6 серий. Это немного обескураживает.

В остальном же это еще один очень неплохой сериал Netflix и, если вам понравились 13 Reasons Why и Sex Education, вероятно, понравится и How to Sell Drugs Online (Fast). Ну а закончить хочется словами Билли Мэка из Love Actually, чью роль великолепно сыграл Билл Найи: «Дети, не покупайте наркотики!». Продолжение вы наверняка знаете.