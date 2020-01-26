Рецензия на сериал Little America / «Маленькая Америка»

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Еще в декабре 2019 г., задолго до начала трансляции первого сезона, Apple продлила сериал Little America, вышедший на сервисе Apple TV+ 17 января 2020 г., на следующий год. Что же так привлекло компанию в этом, на самом деле очень простеньком, сборнике разноплановых историй?

Little America / «Маленькая Америка» Жанр драма, комедия

Создатели Кумэйл Нанджиани, Алан Янг, Ли Айзенберг

В ролях Харви Гюллен, Джими Гор Павлик, Конфидэнсе, Ишан Инамдар, Сюрай Шарма, Кемиондо Катухо, Закари Куинто и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2020

Серий 8

Сайты IMDb

Little America – это сериал-антология с разными сюжетами, актерами и режиссерами в каждой из серий. Единственное, что связывает эпизоды, так это то, что все герои этих маленьких историй – иммигранты, по тем или иным причинам решившие когда-то остаться в США. Основа сюжетов – сборник статей «Маленькая Америка», опубликованных в онлайн-журнале Epic.

Это действительно очень небольшие, буквально на пару страничек, истории, которые сложно растянуть на полноценные тридцатиминутные серии. Это чувствуется практически в каждом эпизоде. Лишние паузы, пустые планы, попытка растянуть до получаса то, что можно было бы уложить в пятнадцать минут. Почти все эпизоды пытаются донести до зрителей очень простую мораль: США – это страна иммигрантов, всегда, во все времена, иммигранты обогащали Америку. Своей культурой, своими знаниями, своими руками.

Не зря же чуть ли не половина эпизодов рассказывает о людях, которые, несмотря на низкий стартовый уровень, добились в США многого. Один из героев, приехав из Нигерии, стал профессором и деканом экономического факультета в Луизиане. Другой, заглянув в тренировочный зал за бесплатной обувью, стал игроком национальной сборной США по сквошу. Третий, потеряв работу, начал продавать на улице шоколадные печенья и превратился в символ города Луисвилл, штат Кентукки.

Впрочем, есть здесь и более универсальные истории. Об упорстве, настойчивости, жажде свободы. Проблема в том, что мораль во всех случаях настолько выпячена, настолько навязана зрителю, что это даже немного раздражает. Исключение составляют разве что истории «Тишина», больше похожая на немую комедию, и «Победитель», рассказывающая о матери, вспоминающей травматический детский опыт и не желающей отпускать собственных детей.

В целом, Little America — слишком пропагандистский сериал, чтобы выглядеть действительно интересным. Ощущается, что Apple финансирует шоу исключительно в пику президенту Трампу и тем изоляционистским настроениям, которые он продвигает.

С другой стороны, я бы, наверное, не отказался посмотреть сериал-антологию, посвященный беженцам с Донбасса, обустраивающим свою жизнь в других городах Украины, или солдатам, вернувшимся с российско-украинской войны и начинающим собственный бизнес. Впрочем, маловероятно, что сейчас у нас в стране профинансируют подобный сериал.

Кстати, несколько украинцев есть и среди героев коротких историй Epic Magazine. Например, бывший львовянин Игорь Пастернак, основатель компании Worldwide Aeros, создатель экспериментального дирижабля Dragon Dream, или талантливая юная шахматистка Наоми Башканская. Возможно, они станут героями второго сезона Little America.

В целом же, Little America, несмотря на интересую задумку и неплохое исполнение, оказался не самым увлекательным сериалом. Скорее это почти документальные зарисовки из жизни США, слишком простые, чтобы делать из них полноценное шоу на несколько сезонов.