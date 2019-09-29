Рецензия на сериал «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» / The Dark Crystal: Age of Resistance

Новое многосерийное фэнтези от Netflix «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» (The Dark Crystal: Age of Resistance) значительно выделяется на фоне других сериалов. Это приквел к фильму, который вышел 37 лет назад. В сериале, как и в старой ленте, главные роли исполняют куклы.

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления» / The Dark Crystal: Age of Resistance Жанр фэнтези

Создатели Джеффри Эддисс, Уилл Мэттьюс, Луи Летерье

В ролях Тэрон Эджертон (Риан), Хелена Бонем Картер (Мадра Мейрин), Аня Тейлор-Джой (Бреа), Натали Эммануэль (Дит), Лина Хиди (Мадра Фара), Харрис Дикинсон (Гурджин), Алисия Викандер (Мира), Эдди Иззард (Кедиа) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайт IMDb

Все началось с фильма «Темный кристалл», который в 1982 году выпустил режиссер-кукольник Джим Хенсон. К этому времени он уже был известен как создатель кукол-маппетов – героев комедийного телевизионного шоу. Хенсон, посвятивший несколько лет развлекательному проекту, представил публике совершенно новую работу в жанре фэнтези. «Темный кристалл» знакомил зрителей с планетой под названием Тра, власть на которой захватили представители свирепой расы скексисов. Остановить их мог лишь выходец из расы гелфлингов, которому суждено осуществить пророчество.

Фильм отличался от других фэнтези-историй. Он стал одной из первых полнометражных картин, в которой не были задействованы актеры: все действия на съемочной площадке выполняли кукловоды, не появлявшиеся в кадре. Диковинные куклы с отталкивающей наружностью и мрачная история с ободряющим финалом – сочетание этих элементов в кино нашли поклонников по всему миру.

Еще во время съемок «Темного кристалла» Джим Хенсон планировал выпустить продолжение фильма. Этого так и не случилось, Хенсон умер в 1990-м году, а его идеи о сиквеле опубликовали в формате комикса. Но одной лишь публикацией ничего не закончилось: представители Netflix обратили внимание на режиссера Луи Летерье, который много лет пытался найти поддержку для экранизации предыстории «Темного кристалла». Они наняли сценаристов и при поддержке The Jim Henson Company запустили десятисерийный приквел. Благодаря новым технологиям и команде знаменитых актеров, которую Netflix пригласил для озвучки персонажей, сериал с куклами имеет шанс привлечь даже ту аудиторию, для которой старый фильм был уж слишком отталкивающим.

Сериал вновь показывает планету Тра, в центре которой находится кристалл – источник всей жизни. Там в полной гармонии тысячелетиями живут семь кланов. Однажды на Тра появляются злые существа скексисы, объявившие себя лордами планеты и защитниками кристалла. Представители кланов верят в их ложь, начинают враждовать между собой и даже прислуживают чужакам. Это продолжается до тех пор, пока один страж из расы гелфлингов не узнает о настоящих помыслах скексисов.

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления» – это история, в которой поначалу можно запутаться от обилия дивных персонажей. Но уже к концу первого эпизода суть становится ясна, как и характеры главных героев. Гелфлинги, постоянно мелькающие на экране, отличаются между собой по темпераменту и манере движения. Они, как представители многочисленной расы, обретают индивидуальность, раскрываясь с разных сторон (чего не было в фильме). Сценаристы выделяют для них романтические линии, прописывают внутренние конфликты и дают им сильную мотивацию.

В сериале появляются уже знакомые персонажи из фильма. И как бы хорошо это ни было для фанатов «Темного кристалла», старые герои несколько отличаются от своих версий в будущем. Например, оракул по имени Окра в сериале становится сильным лидером, в фильме же она несколько бурчлива и не так воодушевлена великими целями.

На скексисов, которые тоже были в «Темном кристалле» 1982-го года, все так же неприятно смотреть. Хотя, стоит признать, современные кукольные версии злых персонажей немного улучшены. Эпизодов с ними все равно бывает чересчур много, и за период десяти серий от остроклювых негодяев порядком устаешь. К тому же, у скексисов, в подтверждение их темной сущности, есть ряд любимых пыток, которым они подвергают более слабых существ (что не совсем предназначено для детской аудитории).

Правда, куклы других персонажей скорее вызывают интерес, чем отвращение. Над сериалом работала большая команда, которая с помощью 3D-принтера изготовила 170 фигур, вручную детализированных дизайнерами. Персонажами на съемках управляли более 80 кукловодов, отвечающих за движения и мимику героев. Не обошлось и без компьютерной графики, благодаря которой планета Тра получила немало захватывающих пейзажей.

И, конечно, большое внимание к сериалу привлекли актеры, согласившиеся подарить героям свой голос. Сигурни Уивер выступила рассказчицей, а Тэрон Эджертон озвучил главного гелфлинга. Также над озвучкой сериала работали Хелена Бонем Картер, Лина Хиди, Алисия Викандер и еще многие другие артисты.

После релиза сериал «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» сравнивали с «Властелином колец», «Аватаром», «Звездными войнами» и даже «Игрой престолов». Если честно, подобные сопоставления преувеличены, хотя история действительно имеет масштаб и смысл. Сериал уникален своей техникой производства, из-за которой можно закрыть глаза на несовершенство некоторых сюжетных линий. К тому же в нем вызывают симпатию второстепенные существа, наделенные трогательной внешностью и забавными повадками.

Однако после просмотра сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» остается странное впечатление того, что куклы все равно не могут заменить живых или даже анимационных персонажей.