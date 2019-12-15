Рецензия на Pół Wieku Poezji Później – Alzur’s Legacy / «Спустя полвека поэзии», фанатский фильм во вселенной «Ведьмака»

Выпустить любительский некоммерческий фильм по вселенной «Ведьмака» за неделю до премьеры высокобюджетного сериала The Witcher от Netflix – верх коварства. Даже если фильм окажется слабеньким, на фоне ажиотажа вокруг сериала о нем напишут все СМИ, даже непрофильные. А если фильм будет вполне ничего, то тут уже Netflix, вложившей немалые деньги в производство сериала, не избежать сравнения с творением фанатов, чей бюджет еле дотягивает до жалких $26 тыс. Что ж, Netflix стоит приготовиться, польский Pół Wieku Poezji Później – Alzur’s Legacy / «Спустя полвека поэзии» получился на удивление неплохим и очень атмосферным.

Pół Wieku Poezji Później – Alzur’s Legacy / «Спустя полвека поэзии» Жанр фэнтези

Режиссер Якуб Нуржинский

В ролях Мариуш Дрэжек (Ламберт), Магдалена Ружаньска (Трисс Меригольд), Збигнев Замаховский (Лютик), Марчин Бубовка (Юлиан), Камилла Каминска (Орнелла), Януш Шпиглевски (Агайус), Анджей Стржелески (староста) и др.

Студии Witcher Fan Film

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

История создания Pół Wieku Poezji Później – Alzur’s Legacy / «Спустя полвека поэзии» начинается в 2017 г., когда польские энтузиасты решили снять фанатскую короткометражку по «Ведьмаку» со второстепенными героями оригинальной саги на главных ролях. Авторы запустили краудфандинговую кампанию на Indiegogo, и собрав только половину из запрошенной суммы ($8 370 из $15 000), начали работу. За два года хронометраж вырос с 30 до 102 минут, а бюджет «достиг» 100 тыс. злотых (около $26 000).

Полнометражный фильм появился в свободном доступе на YouTube 7 декабря 2019 г., так что в конце рецензии вы найдете не привычный трейлер, а всю картину целиком. Доступна версия с польской дорожкой и субтитрами на нескольких языках, в том числе и русском. Текст в фильме несложный, так что смотреть его можно и без субтитров, тем более таким билингвам, как украинцы. Польская озвучка придает фильму аутентичности, не зря многие предпочитали играть именно в польскую версию The Witcher.

Главные герои «Спустя полвека поэзии» – уже не такой молодой ведьмак Ламберт, хорошо знакомая игрокам чародейка Трисс Меригольд и Юлиан, внебрачный сын Лютика. Троица во главе с Трисс отправляется на поиски чародейки Орнеллы, укравшей пресловутую книгу Альзура – мануал по созданию ведьмаков, вот только за ними самими идет охота. Мутант Агайус, еще одно творение Альзура, последовательно уничтожает всех ведьмаков, последним из которых и является Ламберт. Из других знакомых фанатам серии персонажей в фильме появляется и сам Лютик, которого сыграл все тот же польский актер и бард Збигнев Замаховский, снимавшийся в этой роли ещё в польском фильме 2001 г..

Вообще, подбору исполнителей в Pół Wieku Poezji Później позавидует и сериал от Netflix. Из Збигнева Замаховского получился отменный Лютик-старший, а из Марчина Бубовки – отличный Лютик-младший, хотя он и явно моложе, чем должен быть по книгам. Магдалена Ружаньска выглядит прямо как каноничная книжная Трисс Меригольд, а из Мариуша Дрэжека получился бы не то что Ламберт, а даже Геральт, поставь себе авторы целью ввести в повествование Белого волка.

Вообще, «Спустя полвека поэзии» радует очень бережным отношением авторов к первоисточнику, которым здесь являются книги. Хотя без некоторого вкрапления игрового канона тоже не обошлось. Ламберт носит оба меча в связке, как и Геральт в The Witcher 3: Wild Hunt, на шее у него привычный нам по игре медальон в виде волчьей головы, да и некоторые цитаты попали в фильм прямиком из игры.

Несмотря на очень скромный бюджет, создателям фильма удалось отлично передать атмосферу книжной серии Сапковского. Польская природа очень органично смотрится в роли Темерии, а сцены в трактире и деревне Молодые Попки снимали в каком-то музее народной архитектуры вроде киевского Пирогово. Плюс несколько эпизодов снято в руинах старых замков, которых в Польше тоже хватает. Получилось просто, но очень душевно, в том числе благодаря вниманию авторов к костюмам персонажей, даже второстепенных, и мелкому реквизиту.

Радует и операторская работа, в том числе и использование дронов, и пейзажные съемки. А стартовому пролету в трактире, снятому одной камерой, могут позавидовать и некоторые высокобюджетные картины.

Чуть хуже обстоит дело с фехтованием. В большинстве сцен в кадре используются настоящие металлические, а не легкие бутафорские мечи, что, с одной стороны, позитивно влияет на их восприятие, с другой же — не позволяет актерам, не очень искусным в фехтовании, достичь той легкости, с которой обращаются с оружием герои книг и игр. Боевые сцены сняты в основном в темноте и «рваной» камерой, и они не очень впечатляют. А вот эффекты заклинаний, которыми бросаются Трисс и Орнелла, не так плохи, как можно было бы ожидать.

Однозначной похвалы заслуживает великолепный саундтрек от Катаржины Бониковской, который явно перекликается с композициями из The Witcher 3: Wild Hunt. Получилось очень атмосферно и в тему.

По большому счету, единственная серьезная проблема «Спустя полвека поэзии» – сценарий. История охоты на Орнеллу и противостояния Ламберта и Агайуса тянет именно на короткометражку, полный метр здесь не нужен. Она очень простая и непритязательная, а из-за того, что хронометраж фильма вырос, повествование получилось растянутым и полным ненужных сцен. То же самое с диалогами. Некоторые получились очень даже атмосферными и раскрывающими характеры персонажей, другие же звучат откровенно глупо, просто заполняя собой пустое место.

Впрочем, ругать фильм, снятый фанатами всего лишь за $26 тыс., совсем не хочется. Он очень душевный, на голову превосходит польские фильм и сериал 2001 г. и наверняка понравится поклонникам книг и игр про Ведьмака. Напоминаем, смотреть Pół Wieku Poezji Później лучше на польском, можно с русскими субтитрами, хотя там и имеются некоторые проблемы с таймингами.

Да, и не пропустите сцену после титров, там, конечно, есть определенные проблемы со спецэффектами, зато появляется еще один знакомый читателям/игрокам персонаж.

Что ж, теперь ждем ответ Netflix. Посмотрим, на что они потратили около $30 млн.

P.S. Бонус – украинская короткометражка «Відьмак: Полювання» с Геральтом, Лютиком, Трисс, Йен и Цири. Она, конечно, уступает польскому фильму, но женские персонажи вышли вполне каноничными.