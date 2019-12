Рецензия на фильм Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение»

Спросите любого фаната «Звездных войн», и он с радостью расскажет вам, как должна была бы закончиться сага, начавшаяся 42 года назад. Вот только почти полвека назад (идея фильма возникла еще в 1971 г.) никто, включая самого Джорджа Лукаса, не знал, во что выльется попытка снять классическую сказку в обертке научной фантастике и чем завершится эта история. Так что версия Джей Джей Абрамса, представленная режиссером в Star Wars: The Rise of Skywalker, вполне имеет право на существование. Другое дело, что эта версия не понравится максимально большому числу поклонников вселенной.

Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» Жанр фантастика

Режиссер Дж. Дж. Абрамс

В ролях Кэрри Фишер (Лея Органа), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Адам Драйвер (Кайло Рен), Дейзи Ридли (Рей), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Энтони Дэниелс (C-3PO), Донал Глисон (генерал Хакс), Ричард Э. Грант (генерал Прайд), Йонас Суотамо (Чубакка), Иан Макдермид (император Палпатин), Билли Ди Уильямс (Лэндо Калриссиан) и др.

Студии Lucasfilm, Bad Robot Productions, Walt Disney

Год выпуска 2019

Как бы ни пыжился Лукас, рассказывая о собственном видении будущего серии, какие бы легенды о двенадцати сценариях и святом Джордже, возложившем длань на один из них, ни ходили в фанатской среде, правда в том, что вначале Лукас с пеной у рта доказывал, что три фильма – это и есть вся сага и никакого продолжения не планируется. Потом режиссер передумал и снял трилогию приквелов, а о следующих фильмах создатель Star Wars задумался лишь накануне продажи Lucasfilm в 2012 г. Да и то, наброски, которые сделал Лукас, вряд ли можно было назвать полноценными сценариями, скорее набором общих пожеланий к тем, кто продолжит его работу.

Вообще, проблема столь огромных, сложных и растянутых во времени саг, даже в случае, если работой над ними занят лишь один человек, в том, что подобные произведения начинают жить собственной жизнью, подчиняя автора своей логике. Спросите у Роберта Джордана или Джорджа Мартина, если не верите. Когда Лукас руководил работой над фильмами Star Wars единолично, еще можно было говорить о каком-то порядке, но в последней трилогии эстафетная палочка дважды передавалась от одного режиссера к другому, вот и получилось, что первый и последний фильмы новой трилогии несколько противоречат второму фильму, который должен был бы стать ядром всей истории.

Снятый два года назад режиссером Looper и Knives Out Райаном Джонсоном Star Wars: The Last Jedi был тепло встречен критиками. На сегодня это самый высокоценный фильм серии с момента перехода бренда Star Wars под управление Disney. Одновременно с этим, The Last Jedi вызвал бурное негодование фанатов, которым не понравилось в картине буквально все. Возможно, это и стало одной из причин того, что Дж. Дж. Абрамс решил использовать в финальной части прием, хорошо зарекомендовавший себя в Star Wars: The Force Awakens – сделав упор на фан-сервис и обилие отсылок к событиям оригинальной трилогии, а конкретно к Star Wars VI. Вот только второй раз этот трюк почему-то не сработал.

Прежде чем мы начнем ругать сценаристов The Rise of Skywalker за откровенные ляпы, оборванные сюжетные линии и слишком частое использование «рояля в кустах», давайте все-таки вспомним, что собственно представляют собой «Звездные войны». Star Wars с самого начала задумывалась как переложение классических сказок на язык фантастического кино. Это все та же старая добрая история про Принцессу, Дракона и Рыцаря, только вместо Дракона здесь злой Император, лошадь заменяет космический истребитель, а магию – неуловимые мидихлорианы. А теперь позволите спросить… какой еще такой логики вы ждете от детской сказки?

Оживление мертвых – типичный сказочный прием. Внезапно найденные родители, дети, братья, сестры, внуки – типично сказочный прием. Гигантомания – тоже сказочный прием. Логика сна, где далеко не все события следуют из предыдущих – аналогично. Возвращение в места, где происходили предыдущие события… ну вы поняли. Если вспомнить, что Star Wars: The Rise of Skywalker – это все-таки сказка для детей старшего школьного возраста, масса претензий, которые можно высказать в адрес картины, отпадет сама собой. Вот только проблема в том, что школьники, на которых был рассчитан первый фильм саги, за 42 года успели постареть и подобные объяснения их уже не устраивают.

Ладно, тогда попробуем взглянуть на Star Wars: The Rise of Skywalker с другой стороны. Многие вещи, которые наверняка заставят зрителей удивленно вскинуть брови, например, возрождение погибших ранее персонажей или те же внезапно обнаруженные в джедаях и ситхах новые силы и умения почти божественного уровня, уже появлялись в «Звездных войнах». Вот только не в фильмах, а в рамках «Расширенной вселенной», переведенной Disney в статус неканонических Star Wars Legends. То же клонирование – совершенно стандартная практика в рамках Legends, пробившаяся, впрочем, и в канон (The Clone Wars передают вам привет), а если вспомнить силы, доступные Старкиллеру в Star Wars: The Force Unleashed, то новые умения Рей и Кайло Рена и вовсе не кажутся такими уж экстраординарными. Да, Дж. Дж. Абрамс позаимствовал многое из неканоничной части Star Wars, но не могу сказать, что это так уж и плохо.

Намного хуже то, что Star Wars: The Rise of Skywalker даже не пытается ответить на многие вопросы, которые появились у зрителей после просмотра The Last Jedi. Мало того, он, кажется, намеренно игнорирует их, как будто фильма Райана Джонсона и вовсе не было. Что это, ревность Джей Джей Абрамса? Кто такой Верховный лидер Сноук, зачем он вообще нужен был в этой истории? Сила доступна всем во Вселенной или все-таки кровь сильнее Силы? Почему Лея все-таки отказалась от своей джедайской сущности? Зачем нужны были Рыцари Рен? И т.д. Нет, на часть этих вопросов фильм Абрамса вроде бы даже и отвечает, вот только мимоходом, что называется, на «отвяжитесь».

Впрочем, у The Rise of Skywalker хватает проблем и кроме взаимодействия с предыдущим фильмом франшизы. Столь любимый Абрамсом фан-сервис, которым переполнена последняя часть саги, работает из рук вон плохо. Оказывается, недостаточно просто привести зрителей в локации, хорошо знакомые им по предыдущим фильмам саги — это вызовет в лучшем случае лишь мимолетную улыбку узнавания, нужна сильная эмоциональная связь между прошлым и текущими событиями, которой в этом фильме как раз и не хватает. Многие персонажи классической трилогии, которые появляются на экране, введены, похоже, лишь для того, чтобы сказать: «Привет, ребята, помните еще меня?»; это обидно и, честно говоря, глупо.

Единственные два героя The Rise of Skywalker, между которыми действительно чувствуется химия – это Кайло Рен и Рей. Причем Адам Драйвер здесь на голову переигрывает Дейзи Ридли, вытягивая на себе всю невероятную эмоциональность этой связи. Да, если вы не поняли этого еще в The Force Awakens, новая трилогия – это история любви. По большому счету, своеобразное отражение сюжета трилогии приквелов. Любви, которая не приведет ни к чему хорошему. А сам The Rise of Skywalker – это микс из переснятых, причем порой буквально покадрово, Return of the Jedi и Revenge of the Sith с преобладанием шестого фильма саги.

Еще одна проблема финального фильма «Саги Скайуокера» – острая нехватка действительно ярких, запоминающихся с визуальной точки зрения эпизодов. Ничего и близко равного битве в бело-красных песках Крэйта или гиперпрыжку адмирала Холдо из The Last Jedi здесь нет. Гигантомания последнего сражения не вызывает восхищения, разве что некоторую оторопь, ведь больше всего оно похоже на финальную битву из Ready Player One. Оно такое же глупое, прямолинейное и хаотичное. Единственные эпизоды, которые радуют с эстетической точки зрения – это межпространственные сражения Кайло Рена и Рей. Они сняты очень изобретательно, а совмещение двух разных окружений в одном кадре действительно впечатляет.

Star Wars: The Rise of Skywalker оставляет двойственное впечатление. Это действительно очень слабый фильм, у которого есть масса проблем, но… это окончание истории, частью которой мы все были на протяжении 42 лет, одно это заслуживает уважения. Я не могу поставить The Rise of Skywalker меньше той оценки, которую вы увидите в финале этой статьи. Все-таки свою часть удовольствия от встречи со старыми друзьями и от прощания с ними я получил. Да, возможно, это не тот финал, который я хотел бы увидеть, но это финал.

Обидно, что из ударной триады Star Wars 2019 г. главный фильм оказался слабее, чем по сути сопутствующие медиапродукты, сериал The Mandalorian и игра Star Wars Jedi: Fallen Order. Но так уж случилось. При этом я совершенно не волнуюсь за коммерческие показатели Star Wars: The Rise of Skywalker – фильм наверняка привлечет в кинотеатры уйму народа и заработает для Disney миллиард-другой, ведь это, в конце концов, последние большие «Звездные войны», и когда будут следующие, пока неизвестно.

P.S. Напоследок мой личный топ «Звездных войн» эпохи Disney. Делитесь в комментариях своими вариантами.

1. Rogue One: A Star Wars Story

2. Star Wars: The Force Awakens

3. Star Wars: The Last Jedi

4. Star Wars: The Rise of Skywalker

5. Solo: A Star Wars Story