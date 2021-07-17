Рецензия на фильм «Космический джем: Новые легенды» / Space Jam: A New Legacy

В кинотеатрах появилась анимационно-игровая комедия «Космический джем: Новые легенды» (Space Jam: A New Legacy). В ней баскетболист Леброн Джеймс пытается наладить отношения с сыном, а также победить виртуального злодея, собрав команду из Багза Банни, Даффи Дака, Твити и других мультяшных персонажей.

«Космический джем: Новые легенды» / Space Jam: A New Legacy Жанр анимационно-игровая комедия

Режиссер Малкольм Д. Ли

В ролях Леброн Джеймс (Леброн Джеймс), Дон Чидл (Al-G Rhythm), Седрик Джо (Доминик «Дом» Джеймс), Сейэйр Дж Райт (Дариус Джеймс), Соникуа Мартин-Грин (Камалия Джеймс), Крис Девис (Малик) и др.

Студии Warner Bros., Warner Animation Group, SpringHill Entertainment

Год выпуска 2021

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Первый «Космический джем» (Space Jam) вышел в 1996 году. При этом история игрока NBA, который заводит дружбу с персонажами анимационного сериала Looney Tunes, началась на несколько лет раньше. Она появилась в 1992 г. благодаря одноминутной рекламе, снятой специально для перерывов во время трансляции Super Bowl.

Ожидая финальную игру Национальной футбольной лиги США, зрители увидели забавный коммерческий ролик от Nike – в нем Багз Банни сдружился с Майклом Джорданом, чтобы сыграть в баскетбол, объявив войну назойливым хулиганам. Вскоре вышло еще одно короткое видео, в котором Джордан сталкивается с Марсианином Марвином и вступает в битву за кроссовки, подкидывая мяч на космической площадке. Собственно, именно отсюда возникла идея для полнометражного фильма, который через несколько лет выпустила студия Warner Bros.

На то время «Космический джем» был веселым фильмом для всей семьи, в котором реальный мир сочетался с анимацией. И, что самое главное, к комедии приобщили полюбившихся многим мультяшных персонажей, которые дурачились с живой легендой баскетбола. Правда, кинокритики встретили эту ленту без особого восторга, а вот зрители, судя по отзывам, наслаждались просмотром.

Сюжет фильма получился довольно необычным – Майкл Джордан, достигший пика баскетбольной карьеры, решил уйти в бейсбол. Как раз в это время к нему за помощью обратились герои Looney Tunes, которым угрожает инопланетное рабство. Майкл Джордан спасает Багза Банни и его друзей, соглашаясь участвовать в баскетбольном матче с инопланетянами, которые украли силы у известных игроков NBA (благодаря этому в смешных эпизодических ролях снялись спортсмены Чарльз Баркли, Шон Брэдли, Патрик Юинг, Ларри Джонсон и Магси Богз).

В планах у киностудии было продолжение фильма, которое могло изменить основную тематику. Продюсеры хотели привлечь к съемкам автогонщика Джеффа Гордона, гольфиста Тайгера Вудса и скейтбордиста Тони Хоука, рассматривалась даже кандидатура Джеки Чана. Все эти идеи так и не были реализованы, а «Космический джем» остался верен баскетболу – Warner Bros. подписала контакт с Леброном Джеймсом, который согласился на съемки в сиквеле.

С момента выхода первой ленты многое изменилось, особенно анимация, которая продвинулась вперед. В фильме «Космический джем: Новые легенды» персонажи Looney Tunes вполне ожидаемо появляются в 3D. Как ни странно, они не теряют очарования и визуально остаются собой (ну разве что становятся более детализированными в шерстяном покрове). Правда, такими зритель видит их далеко не сразу. Сперва Леброн Джеймс попадает в мир рисованной анимации, где он сталкивается с мультипликационными друзьями, нарисованными по старинке, да и сам спортсмен на время становится 2D-персонажем (который воспроизводит знаменитые приемы из старых мультфильмов, оставаясь при этом неуязвимым).

А начинается все в реальном мире, где Леброн Джеймс едва находит общий язык со своим младшим сыном Домиником (к слову, близких баскетболиста играют профессиональные актеры, а не настоящие члены семьи). Леброн настаивает на том, чтобы мальчик вкладывал все силы в тренировки, а Доминик хочет играть в баскетбол только ради развлечения, поэтому ему намного интереснее бросать мяч в видеоиграх. Их конфликтом пользуется искусственный интеллект Al-G Rhythm (появляющийся на экране в облике актера Дона Чидла) – злодей обманом заманивает семью в виртуальный мир, заставляя отца и сына соревноваться друг с другом. Но встретятся они еще не скоро, сперва Леброну Джеймсу необходимо собрать свою команду, с которой он выйдет на баскетбольную площадку.

Первая и вторая часть «Космического джема» очень схожи по структуре сюжета. В них есть эпизод из детства главного героя, приземленная завязка в реальном времени и скачок в другое измерение, где произойдет невероятный баскетбольный матч. Первый фильм ограничивался переходом баскетболиста в портал к мультипликационным героям Warner Bros., а сиквел закинул героя в обширный мир Warner Media, к которому принадлежат фэнтезийные, фантастические и хоррор-вселенные. Поэтому неудивительно, что хронометраж второго «Космического джема» растянулся на два часа (первый фильм удачно уложился в полтора) – сценаристы увлеклись отсылками к известным фильмам и сериалам. Вряд ли кто-то мог рассчитывать, что однажды он увидит Пеннивайза, Гарри Поттера и драконов Дейнерис в одном фильме с Леброном Джеймсом. Здесь же все становится возможным.

Некоторые вторжения в другие киновселенные кажутся действительно забавными (например, краткий визит в The Matrix). Однако создатели на этом не останавливаются и приводят всех-всех персонажей на трибуны, что в конечном итоге напоминает толпу косплееров, собравшихся на Comic-Con, во время которого запустили трансляцию баскетбольного матча.

Конечно, «Космический джем: Новые легенды» невозможно воспринимать всерьез. Да и сам Леброн Джеймс в фильме шутит, что приглашать баскетболиста на главные роли в кино – это не самая удачная идея. Хотя именно эта концепция привлечет зрителей, которые с улыбкой вспоминают первый фильм из 90-х. Скорее всего, именно на них и рассчитано продолжение. Оно, к слову, может приглянуться и детской аудитории, которая, вероятно, сталкивалась с Looney Tunes намного меньше, чем предыдущие поколения.