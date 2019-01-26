Рецензия на фильм «Зеленая книга» / Green Book

«Зеленая книга» – один из главных претендентов на премию «Оскар» в категории «лучший фильм». Помимо этого, лента получила еще четыре номинации: лучший актер (Вигго Мортенсен), лучший актер второго плана (Махершала Али), лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж фильма. Картина наконец вышла в украинский прокат, и ее однозначно стоит посмотреть перед оглашением вердикта Американской киноакадемии.

«Зеленая книга» / Green Book Жанр биографическая драма, комедия

Режиссер Питер Фаррелли

В ролях Вигго Мортенсен (Тони Валлелонга), Махершала Али (Дон Ширли), Линда Карделлини (Долорес Валлелонга), Дон Старк (Жюль Поделл) и др.

Студии Universal Studios, DreamWorks, Participant Media

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Сайт IMDb

Ажиотаж вокруг фильма обусловлен не только хорошим актерским дуэтом, но также иллюстрацией расовой дискриминации, которая царила в южных регионах США в начале 1960-х. В основу ленты легла реальная история афроамериканского пианиста Дона Ширли и итальяно-американца по имени Тони Валлелонга, работавшего вышибалой. Тони сопровождал Ширли в качестве шофера, охраняя его от нападений расистов.

По сюжету фильма, Тони Валлелонга теряет работу в ночном клубе, поэтому соглашается пройти собеседование на должность водителя. Так он узнает, что его потенциальный работодатель – богатый темнокожий музыкант, который планирует отправиться в концертный тур. Тони, ранее не отличавшийся большой толерантностью, соглашается на эту работу ради денег. С собой в дорогу он берет «Зеленую книгу» – путеводитель, созданный для афроамериканских путешественников. Вскоре он понимает, почему в путеводителе указаны места, посещать которые будут безопасно. В других точках темнокожим могут попросту отказать в обслуживании или предоставлении жилья.

Лента построена вокруг бесед отчужденного Дона Ширли и болтливого Тони Валлелонга. Проводя много времени в дороге, Тони комментирует все, что видит, и не стесняется озвучивать свое мнение вслух. Дон же хочет сосредоточиться на музыке и желает проводить вечер исключительно в компании бутылки. Но говорливость и простодушность шофера заставляют пианиста вступать в диалоги, что постепенно открывает его сдержанную личность.

Фильм «Зеленая книга» — это сборник классических приемов кинематографа: перед нами два разных персонажа, чьи эмоции и чувства будут меняться на протяжении всей картины. Стереотипы постепенно начнут разрушаться, а личные драмы — всплывать на поверхность. Не обойдется и без ссор, которые помогут понять, что именно беспокоит главных героев. Все это построено вокруг главной морали фильма – несправедливых предубеждениях, оставляющих физические и моральные шрамы.

Несмотря на предсказуемость сюжета, два часа «Зеленой книги» преподносят много стоящих сцен. Среди них, естественно, беседы главных персонажей, эпизоды с выступлением пианиста и эпистолярное вдохновение Тони. Но самые сильные моменты кроются в сценах, где Дон Ширли сталкивается с расизмом. Будучи уважаемым музыкантом на светских мероприятиях, всего в двух шагах от них он может быть гоним и избит за свой цвет кожи.

Порой сценарий чересчур углубляется в повторяющиеся ситуации спасения, но благодаря актерской игре Вигго Мортенсена и Махершала Али смотреть «Зеленую книгу» все равно интересно. Каждый из них хорошо прочувствовал своего персонажа – Али перенял изящество пианиста, а Мортенсен грубоватую простоту вышибалы. Из-за противоположности их манер, совместные сцены получались особенно удачно.

Тема расизма, которая является одной из главных в фильме, могла сделать из «Зеленой книги» серьезную драму. Но так как постановкой занимался режиссер Питер Фаррелли («Тупой и еще тупее», «Любовь зла», «Кое-что о Мэри»), лента приобрела легкий комедийный характер. К счастью, за прошедшие годы Фаррелли изменил подход к съемкам, поэтому в «Зеленой книге» нет глупых моментов. Есть только биографические неточности – история дружбы между Доном Ширли и Тони Валлелонга раскрыта с точки зрения сына Валлелонга (он был одним из авторов сценария), в то время как с родственниками Ширли никто не связался. Получается типичная для биографической ленты ситуация, когда ее стоит воспринимать как художественное произведение, а не историческую справку.