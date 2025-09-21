Кино Кино 21.09.2025 comment views icon

Рецензия на фильм "Легенда" / Him

Александр Наумец

"Легенда"

«Легенда» подается как спортивный хоррор, который пытается совместить динамику профессионального спорта с элементами напряжения. Фильм сразу привлекает внимание трейлерами и жанровой заявкой, оставляя вопрос, сможет ли он действительно удивить или напугать зрителя. В центре истории молодой спортсмен, а обещание неожиданных поворотов и драматических моментов заставляет с интересом ждать просмотра, даже если жанр звучит немного непривычно.

Плюсы:

Солидная операторская работа и правильная цветовая палитра; музыка усиливает атмосферу и соответствует жанру; Тайрик Уизерс в главной роли выглядит убедительно; сцены видений и галлюцинаций сняты эффектно

Минусы:

Предсказуемые скримеры и боди-хоррор не пугают и часто выглядят вставками без смысла; слабый сюжет; недоразвитые персонажи; поверхностная психология; финал неубедительный и немного трешовый, что убивает идею фильма; Джордан Пил среди продюсеров не добавил ожидаемой глубины и неожиданностей

Жанр спортивный хоррор
режиссёр Джастин Типпинг
В ролях Тайрик Уизерс, Марлон Уэйнс и др.
Премьера 18 сентября 2025 года, кинотеатры

Трейлеры «Легенды» обещали что-то свежее — спортивный хоррор, который соединит адреналин большого спорта с психологическим напряжением и страхом. В глазах зрителя сразу вспыхивает любопытство: что произойдет с молодым квотербеком, который после травмы оказывается на грани между славой и провалом? Реальность профессионального спорта здесь подана как зона постоянного риска, где физические травмы лишь верхушка айсберга, а настоящее давление ложится на психику, на отношения, на внутренних демонов, которые не дают покоя даже в тишине.

На словах это звучит многообещающе, но первые минуты фильма показывают, что создатели решили больше играть на эффектах, чем на глубине. Скримеры и моменты боди-хорора начинают появляться уже через десять минут, но вместо того, чтобы напугать или вызвать чувство отвращения, они скорее раздражают и выглядят как вставки без смысла. Иногда это действительно ощутимо, будто кто-то просто решил «добавить ужаса», несмотря на логику сюжета.

Современные фильмы ужасов часто не знают, чем они на самом деле хотят быть. Иногда это смесь триллера, хоррора и психологической драмы, которая не работает полноценно, и из-за этого большинство сцен страха или напряжения теряет эффект. «Легенда» тоже чувствуется немного растерянной в этом смысле: жанровая амбиция есть, но она не всегда находит правильный баланс, и фильм отчасти становится скорее экспериментом, чем завершенной историей спортивного хоррора.

Главный герой, которого играет Тайрик Уизерс, выглядит убедительно: его страх, растерянность, борьба с собой ощутимы, есть моменты, когда зритель реально проникается его состоянием. Но проблема в том, что на этом вся психологическая глубина обрывается. Марлон Уэйнс в роли звездного ментора пытается добавить авторитета и эмоционального веса, но его персонаж настолько плоский и банальный, что взаимодействие с главным героем не вызывает ожидаемого напряжения или симпатии. Моментами, кажется, что они просто есть в кадре и все.

Технически фильм выглядит солидно: операторская работа на уровне, кадры с тренировок и спортивных моментов динамичны, правильно подобранная палитра подчеркивает напряжение, а сцены «галлюцинаций» или видений, когда герой видит собственные страхи, сняты удачно, иногда даже очень удачно.

Музыка подобрана так, чтобы усиливать атмосферу, хотя порой она слишком ожидаемая, и ощущения «большого ужаса» не добавляет. Все это создает правильное настроение, но не более. Ни о каком вау-эффекте речь даже не идет, а хотелось и потенциал для этого был и был безумный.

Сюжет пытается донести метафору: цена славы, жертвы ради успеха, моральное и физическое истощение в профессиональном спорте. Но тут все скатывается в неуверенный трэш: финал, который мог бы подчеркнуть главную мысль, в итоге кажется поспешным и немного смешным. Скримеры и элементы боди-хоррора, которые должны были добавить веса, выглядят как искусственные вставки, иногда притянутые за уши. Это убивает любой эмоциональный эффект, который мог бы остаться после просмотра.

Когда видишь имя Джордана Пила среди продюсеров, автоматически ждешь чего-то большего — глубину, неожиданные ходы, настоящее психологическое напряжение. Здесь его влияние, видимо, было минимальным, или ему просто не было интересно, потому что ощущения «свежести» и страха почти нет. Возможно, если бы он был режиссером, фильм получил бы совсем другой темп и остроту.

Фильм «Легенда» пытается быть чем-то новым, совместить спорт и хоррор, но результат больше разочаровывает, чем восхищает. Это не пугающий ужастик и не психологический триллер, который заставляет задуматься.

Идея о цене славы и давлении на спортсмена остается лишь на уровне замысла — реальной глубины нет, и смысл истории размывается в море предсказуемых сценарных решений. Просмотр оставляет ощущение недокрученности и сожаления, что потенциал был упущен. Техника, актеры, музыка — все на месте, но сердце истории бьется слабо.

Если ожидать настоящего спортивного хоррора, где напряжение и психология глубоко переплетены, «Легенда» не дает этого. Остается ощущение, что в центре стоит идея, которая могла бы быть интересной и актуальной, но реализация делает фильм скорее средним ужастиком с парой достойных моментов. И хотя просмотр порой не скучный, эмоций он не вызывает никаких.

Вывод:

"Легенда" пытается быть чем-то новым — совместить спортивную драму и хоррор, показать цену славы, жертвы ради успеха и психологическое истощение спортсмена. Но сюжет часто замедляется из-за предсказуемых скиммеров и элементов боди-хоррора, которые не пугают и не добавляют смысла.

Актерская игра в целом нейтральная: Тайрик Уизерс хорошо передает эмоции героя, но Марлон Уэйнс не добавляет глубины. Технически лента выглядит хорошо: операторская работа, музыка и цветовая палитра соответствуют жанру, сцены видений и галлюцинаций иногда очень эффектны.

Однако все эти технические плюсы не компенсируют слабого сюжета и недоразвитых персонажей, оставляя зрителя с ощущением разочарования. Фильм мог бы стать метафорой о давлении и жертвах в спорте, но вместо этого получается очередной ужастик с парой достойных моментов, который почти не оставляет эмоционального следа.

