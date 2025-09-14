Рецензия на фильм "Малевич"

Биографические драмы о выдающихся украинцах стали отдельным направлением украинского кино, которое вроде бы имеет огромный потенциал: это и возможность показать миру наших гениев, и шанс самим почувствовать гордость за собственную культуру. И когда объявили о фильме «Малевич», ожидания были действительно высокими. Казимир Малевич — художник, имя которого знает весь мир. Создатель супрематизма, человек, чья фигура могла стать основой для впечатляющего, многослойного кино. А также человек, чью гениальность присваивали себе русские, везде выдавая Малевича своим художником. Поэтому фильм был хорошей попыткой рассказать миру кто такой Каземир Малевич и чей он гений.

Плюсы: смелость экспериментировать с жанром и формой, отдельные красивые визуальные решения, неплохие музыкальные вставки, которые иногда работают на атмосферу, фильм рассказывает миру настоящую историю художника. Минусы: полностью картонные персонажи, включая самого Малевича, сюжетные линии не раскрываются и обрываются, актерская игра бледная и бесцветная, операторская работа и монтаж выглядят сырыми, лишние и бессодержательные сцены секса, претенциозность без наполнения, которая создает иллюзию "большого кино", но не более 6 /10 Оценка

«Малевич»

Жанр байопик, драма.

Режиссер Дарья Онищенко

В ролях Виталий Ажнов, Алексей Горбунов, Ирма Витовская, и др.

Премьера 11 сентября 2025 года, кинотеатры

Сам Малевич — фигура настолько многогранная, что материала для качественного байопика хватило бы на несколько фильмов. Но чем ближе к премьере, тем больше росло ощущение: создатели слишком увлеклись формой и экспериментами, забыв о содержании. И увы, именно это и стало главной проблемой картины.

С первых минут становится понятно, что акцент сделан не на человеке, а на образе. Малевич в ленте больше похож на символ, почти мифический силуэт, чем на живого человека со своими слабостями, победами и трагедиями. Персонажей вокруг него не раскрывают совсем: они произносят реплики, но не существуют по-настоящему. Это картонные фигуры, которые не тянут сюжет, а просто отмечают нужные для сценария пункты. И даже когда сюжетные линии как будто набирают ход, кажется, что вот-вот история откроет что-то интересное, все резко обрывается, а тема больше не поднимается. В результате вместо живого кино о художнике мы получаем набор сцен, которые не складываются в целостную историю.

Больше всего разочаровывает именно плохое раскрытие Малевича в фильме о Малевиче. Его жизнь была полна драматических моментов: поиски своего стиля, конфликты с властью, эмиграция, попытки отстоять право на искусство во времена, когда свобода художника почти не существовала.

Это все могло стать основой для сильной, драматической картины. Но лента обходит эти моменты поверхностно, не углубляется особо и идет дальше по сценарию. В результате складывается впечатление, что создатели больше пытались удивить зрителя странными визуальными приемами, чем рассказать историю человека.

Нельзя сказать, что в «Малевиче» совсем нет интересных режиссерских находок. Есть моменты, когда фильм на мгновение оживает — например, сцены, где образы с картин Малевича выходят за рамки полотна и начинают взаимодействовать с героями. Это решение выглядит необычно, оно добавляет ленте оттенок магического реализма и создает своеобразный мостик между искусством и кинематографом. Порой, кажется, что вот-вот фильм полностью уйдет в артхаус, и эти отрывки действительно работают, ведь именно в них чувствуется вдохновение и желание показать что-то новое. К сожалению, таких моментов немного, но они остаются в памяти и демонстрируют, что потенциал у режиссера был.

Несмотря на все недостатки, которые сложно игнорировать, важность этого фильма отрицать невозможно. Ведь «Малевич» выполняет колоссальную просветительскую функцию. Он четко артикулирует то, что много лет замалчивалось или искажалось: Казимир Малевич — украинский художник. История абсурдно горькая — власть, которая травила художника и фактически сломала ему жизнь, впоследствии пыталась присвоить его наследство, выставляя Малевича «русским гением».

Это классический пример имперской кражи идентичности. Поэтому даже если фильм как художественное высказывание оказался спорным, как культурный акт он сработал отлично. После сеанса многие впервые узнают, кто такой Малевич, начнут гуглить его биографию, брать книги в библиотеках, интересоваться не только «Черным квадратом», но и всем его творческим путем. И в этом смысле миссию просвещения картина выполняет на все сто процентов.

Что касается актеров, то среди в целом бледной игры особенно выделяется Александр Новиков, который стал настоящим открытием. Его работа дает надежду, что в украинском кино растет новое поколение исполнителей, способных нести на себе серьезные роли. Но не обошлось и без скандалов: участие в фильме Константина Темляка, которого совсем недавно обвинили в домашнем насилии, вызвало волну возмущения. Несмотря на многочисленные доказательства против актера, режиссер оставила его сцены в финальной версии ленты, хотя, честно говоря, без этого персонажа и в целом его сюжетной линии «Малевич» только выиграл бы. Ведь подобные решения влияют не только на репутацию картины, но и на ее восприятие зрителями, для которых этический аспект иногда весит больше художественного.

Операторская работа вызывает противоречивые впечатления. Есть моменты, когда кадры действительно выглядят красиво и символично, но это скорее исключения. Многие сцены сняты так, что картинка не несет никакого смысла, а иногда даже раздражает странным монтажом. Грим и костюмы тоже не всегда выдерживают критику, порой выбивая из атмосферы. Единственным элементом, который можно более-менее отметить положительно, стала музыка. Она порой работает как надо, добавляет настроения и напряжения, но даже здесь не обходится без провалов: некоторые композиции звучат так, будто их вставили случайно, без всякой логики.

Одна из самых больших проблем «Малевича» — это совершенно лишние постельные сцены. И что хуже всего, их здесь несколько, и все они выглядят так, будто добавлены от бессилия или для того, чтобы «делать, как у великих».

Но они не имеют никакой функции: не раскрывают персонажей, не подчеркивают их отношения, не влияют на сюжет. Просто вставленные моменты, которые существуют сами по себе. Это выглядит даже не смело, а примитивно — как будто авторы решили, что немного обнаженного тела автоматически делает кино «взрослее». И эта проблема не только «Малевича».

В последних украинских лентах все чаще встречается такая же история: секс ради секса, сцену добавили, потому что «так надо», а не потому, что она следует из сценария. И вместо драматургического инструмента это превращается в дешевый ход, который только раздражает. Секс в кино может быть мощным элементом, способным показать хрупкость героя или глубину отношений между людьми. Но пока наши авторы подходят к этому как к аттракциону, ничего хорошего не получится.