Рецензия на фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» / Mission: Impossible — The Final Reckoning

22 мая до экранов украинских кинотеатров добирается уже хорошо известная зрителям культовая франшиза «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в роли агента IMF Итана Ханта. В частности, речь идет о восьмой серии цикла с подзаголовком «Финальная расплата», которая является прямым продолжением предыдущего фильма «Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая». Формально новинка имеет целью завершить историю Ханта, но кто знает, как оно сложится на самом деле. В обзоре ниже рассказываем, как проходит возможно еще не окончательное прощание с неутомимым спасителем мира.

Плюсы: фирменные эффектные трюки от Тома Круза; приятное обращение к предыдущим частям, в частности первого и третьего фильмов; в целом достойное завершение истории (если оно действительно состоится) и крепкий летний блокбастер; Минусы: неторопливость повествования в начале не идет на пользу; кому-то может не хватить трюков; абсолютно никакой антагонист-человек; члены отряда полностью теряются на фоне настоящей звезды этого шоу; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» / Mission: Impossible – The Final Reckoning

Жанр шпионский экшн

режиссёр Кристофер МакКуорри

В ролях Том Круз, Хейли Этвел, Винг Реймс, Саймон Пегг, Генри Черни, Анджела Бассетт, Эсай Моралес, Пом Клементьев, Ник Офферман, Анна Уоддингем

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Когда вредоносный искусственный интеллект под названием «Сущность» угрожает устроить ядерный апокалипсис, Итан Хант становится последней надеждой человечества на спасение. Для этого ему необходимо нырнуть в холодные воды Берингова моря, посетить затонувшую подводную лодку «Севастополь», а также вступить в нечто вроде воздушной дуэли на бипланах.

Том Круз уже давно всем все доказал, но почивать на лаврах явно не собирается. Его флагманское детище «Миссия невыполнима» давно работает по устоявшейся формуле, в очередной раз доказывая, что невыполнимых миссий не бывает — чего только стоит подрыв Кремля.

В эпоху бесконечности франшиз меньше всего претензий возникает, пожалуй, к этой, поскольку не в пример супергеройским подвигам или непобедимым стритрейсерам здешняя оторванность от реальности кажется наиболее приземленной, а это дорогого стоит. В первую очередь привлекательность «Миссии» кроется в ее суперстар Томе Крузе, которого хлебом не корми — дай осуществить какой-нибудь сумасшедший трюк на камеру.

В некотором смысле Итан Хант — это Доминик Торетто здорового человека, и нам неоднократно подчеркивают, что он опекает свою команду (читай — семью), как сумасшедший. Опека эта существует скорее для галочки, чем какой-то вменяемой драматургии, да и члены отряда IMF стремительно меняются из фильма в фильм — из старой команды здесь задержался Винг Реймс, из чуть более новой — Саймон Пегг. Так что сильно скучать по участникам, которые по тем или иным причинам выбыли, не приходится, за исключением разве что Ребекки Фергюсон.

Однако что касается супергеройских способностей, а Итан Хант и Дом Торетто никто иные, как супергерои, то в этом аспекте первый выигрывает у экранного коллеги с заметным отрывом, в основном из-за своей преданности делу, а не расчета на дублеров или магию CGI. И эта неистовая профессиональная страсть вполне нивелирует абсолютную условность происходящего на экране, злоупотребление ржавыми жанровыми клише, повторение пройденного и неприкрытое самолюбование в кадре — вряд ли кто-то на планете имеет полномочия запретить последнее мистеру Крузу.

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Его агент стал настолько крутым и непобедимым, что бросить в противодействие этому динозавру обычного человека, пусть это будут ребята матерые, как Филипп Сеймур Хоффман или даже бывший Супермен господин Генри Кавилл — дело бесполезное и на сегодня не интересное. А вот заставить с головы до пят аналогового героя противостоять цифровой чуме — это и отличное повышение ставок, жизненно необходимое долгоиграющему проекту, и актуальный для сегодняшнего дня месседж, и, что главное — равноценный антагонизм. Ну кто еще, кроме мелкого Джона Коннора, может так безапелляционно «держать Скайнет за яйца»?

Авторы «Финальной расплаты», как и положено возможному финалу многолетней истории, не чураются ссылаться на предыдущие части, если мы уже вспомнили о некоторых тамошних персонажах. В самом начале перед зрителем промелькнет ностальгическая нарезка из моментов всех фильмов серии, и тут придется снова вспомнить о «Форсаже», шестая часть которого открывалась подобным клипом, правда, не под закадровый голос Анджелы Бассетт, а под зажигательную «We Own It» от 2 Chainz и Wiz Khalifa.

Будет фигурировать в сюжете и одна важная дата — 22 мая 1996 года. Расшифровать ее символизм не составит никакого труда — именно в этот день 29 лет назад премьеровалась первая «Миссия» Брайана Де Пальмы.

Там, если вспомнить, дебютная сцена сопровождалась титром с транслитерацией на русский манер «Kiev» вместо украинского «Kyiv», что вовсе неудивительно, ибо распад Советского Союза состоялся всего пять лет назад. В противовес этому в «Финальной расплате» можно заметить карту, на которой Украина изображена в привычном всем нам виде — включительно с Крымом и всем, чем положено, что является довольно красноречивым жестом.

Восьмой фильм длится без десяти минут 3 часа вместе с финальными титрами: складывается впечатление, что Том Круз и компания банально не хотят отпускать такую уже родную для себя историю и прощаться с ней. Местная неторопливость точно не идет на пользу, ибо мало того, что внушительный хронометраж может отпугнуть часть аудитории, что негативно скажется на кассовых сборах, так еще и мариноваться на сеансе без особого увлечения — не то чтобы похоже на досуг, проведенный с пользой.

Однако когда звезда этого шоу наконец берется за дело, которое у него получается лучше всех, внутренний скептик мгновенно закрывает свой рот и покорно восхищается выдающейся работой человека, на минутку, пенсионного возраста. То есть выдать очередной кросс в духе Т-1000 — для Круза лишь разминка. Ну а сцена в затонувшей в холодном и темном Беринговом море субмарине, плюс чудеса на виражах в солнечной Южной Африке — это именно то, из-за чего все мы замираем у экранов в трепетном ожидании того, что у Итана снова все получится. Какой бы безвыходной не казалась ситуация.

Вероятно, это не самая блестящая монета в сокровищнице и даже предыдущая «Расплата: Часть первая» выглядела живее, напряженнее и более аутентичной, что ли. Но это достойное завершение почти 30-летнего путешествия на максимальных скоростях, хотя именно здесь обороты немного снижаются. В конце концов, это крепкий и максимально честный летний блокбастер, который, как и его главный герой, чувствует себя уверенно, особенно среди изрядно надоевших марвело-форсажовских сказочек.