Миссия бесконечна? Том Круз говорит, что будет сниматься в боевиках «до 100 лет»

Если у кого-то возникал вопрос, станет ли «Миссия невыполнима: Последняя расплата» действительно финальным фильмом в серии об Итане Ханте, то у Тома Круза, кажется, есть довольно четкий ответ.

В интервью The Hollywood Reporter актер подтвердил, что это «действительно финал», что и подтверждает название фильма.

Еще два года назад Круз заявлял, что его вдохновляет карьера 80-летнего Харрисона Форда, и он настроен снимать ленты по мотивам «Миссия невыполнима» пока не достигнет возраста своего коллеги. В последнем комментарии Том уточнил, что речь идет о кино в целом.

«Я сказал, что буду снимать фильмы до 80 лет; на самом деле, я буду снимать их и до 100 лет. Я не могу остановиться. Никогда не перестану сниматься в боевиках, в драмах, комедиях».

Обширная фильмография Круза, восходящая к началу 1980-х годов, включает широкий спектр ролей, выходящих за рамки жанра боевиков, таких как его выступления в фильмах вроде «Человека дождя». Однако именно «Миссия невыполнима» зарекомендовала его как актера, способного на все, что касается физической выносливости (некоторые трюки он, напомним, исполнял и со сломанной ногой). В последней ленте серии Круз отличился в подводной сцене, где находился на грани гипоксии, и моментом, где прыгает с самолета, который в это время совершает движение. Что интересно, к одному из самых сложных «кульбитов» актер заставил присоединиться и режиссера Криса МакКуори.

«Я получил так много уровней вознаграждения от режиссеров, с которыми сотрудничал, съемочных групп, людей, культур, в которых мы работали», — продолжил актер, размышляя о том, как далеко продвинулась «Миссия невыполнима» с момента его съемок в первом фильме в 1996 году. «Все, что я узнал и продолжаю узнавать об истории, о жизни, о лидерстве, о характерах персонажей и каждом аспекте кинопроизводства, это было исключительно. Я чувствую себя очень счастливым, что могу снимать фильмы, которые снимаю, и мне это нравится».

В «Миссия невыполнима 8» персонаж Круза ожидаемо должен спасти мир: на этот раз от опасной программы ИИ под названием The Entity, которая, кажется, предвидит каждый шаг главного героя и может привести к катастрофе, если попадет во вражеские руки. Первые отзывы оценили фильм в 86% на Rotten Tomatoes, как «почти идеальный финал для Итана Ханта».

«В фильме «Последняя расплата» есть несколько неоднозначных моментов, но, на мой взгляд, это самый захватывающий фильм в серии со времен «Протокола Фантома», потому что он находит новый способ сделать невозможное вдохновляющим. Вместо того, чтобы обманывать нас резиновыми масками и цифровой иллюзией, фильм посвящен странным ситуациям, в которых Итан должен действовать за долю секунды», — писал Оуэн Глейберман из Variety

Помимо Круза, в актерский состав «Миссия невыполнима 8» вошли Эсай Моралес, Саймон Пегг, Виен Реймс, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Шей Вигем, Генри Черни, Грег Тарзан Дэвис, Мариэла Гаррига и Индира Варма, а также Ханна Уэддингем, Джанет Мактир, Холт Маккаллани, Кэти О’Брайан, Ник Офферман и Трамелл Тиллман. Фильм дебютирует в кинотеатрах Украины 22 мая.

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Напомним, что предыдущая часть серии, «Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая», собрала $567 млн в прокате и принесла Paramount убытки в размере более $200 млн. Финальный фильм, по слухам, обошелся в $300 млн. Расходы выросли в частности из-за вынужденных пауз во время забастовок в Голливуде, на момент которых было снято примерно 40% материала.

Ранее Круз поделился планами, касательно фильма «Топ Ган 3» и сиквела «Дней грома», отметив, что сейчас находится на этапе обсуждения различных идей.