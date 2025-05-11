Рецензия на фильм «Серфер» / The Surfer

Уже второй месяц подряд после бюджетной постапокалиптики «Выжившие. Выход во тьму» на экранах украинских кинотеатров будет блистать звездочка Николаса Кейджа — на этот раз в психологическом триллере «Серфер», который стартовал в прокате 8 мая. Антагонистом персонажа Кейджа выступает Джулиан МакМехон. Какая кошка пробежала между бывшим Призрачным гонщиком и бывшим Доктором Думом и насколько интересно наблюдать за их противостоянием, как обычно, предлагаем узнать в обзоре ниже.

Плюсы: поклонникам безумных образов Николаса Кейджа здесь будет на что посмотреть; в начале фильм кажется неплохим жанровым продуктом категории B «без жести»; с технической стороны все выполнено на должном уровне; отчасти всплывают проблески юмора; кино обладает причудливой атмосферностью; Минусы: в итоге кино скатывается к типичной кейджовщине; высокий уровень экранного безумия, которое впоследствии превращается в идиотскую психоделику; во время просмотра трудно избавиться от чувства, что мысли у создателей путаются — они стремятся и высмеять токсичную маскулинность, и поговорить о потере своего «я», и вспомнить о последствиях тяжелых психологических травм родом из детства и т.д.; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Серфер» / The Surfer

Жанр психологический триллер

режиссёр Лоркан Финнеган

В ролях Николас Кейдж, Джулиан МакМехон, Финн Литтл, Николас Кассим, Рагель Роман, Миранда Тапселл, Александр Бертран, Джастин Росняк, Шарлотта Магги

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Герой Николаса Кейджа (далее — просто Серфер) приехал в место, где провел юность, вместе со своим сыном-подростком. Он планирует вот-вот закрыть сделку по покупке дома, который когда-то принадлежал его отцу и расположен прямо на берегу с видом на бархатный океан.

Между тем мужчина имеет целью посерфить вместе с сыном, но на живописном австралийском пляже парней встречает компания недоброжелательных молодчиков во главе с их духовным наставником Скалли. Тот предупреждает, что чужакам здесь не место и настаивает на том, чтобы незваные гости убирались прочь. Серфер отвозит сына домой и возвращается на пляжную парковку в надежде все-таки завладеть недвижимостью в ближайшее время. Но местная банда уже готова превратить жизнь незадачливого покупателя в ад.

Очередная «нетленка» с Николасом Кейджем — уже самодостаточная характеристика, как, например, «фильм со Стейтемом» (вот у них даже перекликаются названия, связанные с тем или иным видом деятельности — у Кейджа за плечами есть, например, синоптик, оружейный барон и теперь серфер). Как ни странно, лента удостоилась показа на прошлогоднем Каннском кинофестивале, а потом еще и отхватила охапку положительных отзывов от критиков.

Поначалу «Серфер» действительно кажется многообещающей историей о принципиальном как никогда конфликте — первые полчаса буквально пролетают на одном дыхании. Это не мешает нет-нет, да и закрасться крамольным мыслям, что местные высокомерные серфингисты просто еще не знают, с кем имеют дело, и в кульминации рассерженный бородатый дядька возьмет бензопилу и распилит враждебно настроенных дурачков пополам. Даром, что у Джулиана МакМехона уже есть опыт вторжения Серебряного серфера.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Но вместо этого повествование движется совсем в другом направлении, и заодно первоначальная надежда на нормальное «человеческое» кино тает столь же стремительно, насколько надежды Серфера, под палящим австралийским солнышком, приобрести желанное жилье. Так что если вы вдруг захотите понаблюдать за тем, как вполне презентабельный мужчина постепенно превращается в грязного голодного бродягу, то нет на белом свете для этой роли лучшего актера, чем Николас Кейдж. Далее в тексте присутствуют незначительные спойлеры.

Племянник Фрэнсиса Форда Копполы не чурается пить из лужи, искать что-то полезное в помойке, лакомиться найденными в гнезде птичьими яйцами, терпеть постоянные издевки и вступить в ожесточенную схватку с крысой, которой позже не грех и отобедать (правда, такое удовольствие будет ждать другого персонажа). В какой-то момент может показаться, и авторы сплошь этому способствуют, что Серфер и есть старый бомж, с которым он познакомился недавно, поэтому нет у него никакого Lexus, а покупка дома — лишь проявление воспаленного воображения. На определенном этапе все, что останется у страждущего — это бинокль, который одиноко висит у него на шее.

Собственно, когда лента подвергает сомнениям личность главного героя, здесь и всплывает мотив потери своего «я» под давлением обстоятельств. Для окружающих бездомный становится архетипическим образом «без лица». Более того, уже и сам Серфер с трудом верит в то, кем он является на самом деле. Подкрепляется этот нарратив выразительными визуальными (и аудиальными) преувеличениями, когда в одной из сцен, кажется, что над несчастным неистово хохочут буквально все окружающие. Даже кукабара, такое впечатление, смеется над бородачом.

Не очень импонируют попытки режиссера Лоркана Финнегана и сценариста Томаса Мартина (он также работал над посредственным триллером «Цель номер один», о котором мы писали в марте) выжать из этой истории что-то содержательное. Получается у них неразборчиво и как-то сумбурно. С одной стороны у нас компания недоумков, пропагандирующая культ маскулинности и презирающая современные общественные тренды, которые якобы делают из мужчины тряпку. С другой — травмированный многострадальный Кейдж. С какой стати заложенные сюда мысли, упакованные в совершенно безумное кино, смотреть которое — еще то испытание, должны откликнуться зрителю — решительно непонятно.

При этом невозможно не заметить, что с технической стороны картина выполнена на совесть. Есть здесь неплохая попытка в стилистику экспотейшена 70-х. Присутствуют уместные визуальные решения (крупные планы, ракурсы камеры, искажающие действительность кадры и т.д.), которые позволяют лучше почувствовать душную безысходность, тот упадок личности, обрамленный причудливым саундтреком, звучащим контрапунктом к идиотским событиям на экране.

В своем кульминационном акте на фоне экранного безумия фильм живо достигает характеристики «наркоманский» (что вполне в духе позднего Кейджа) — Финнеган насыпает отборной психоделики, а уже в ней Николас чувствует себя, как серфер в воде.

Всегда с этими серфингистами что-то не так — то у них развернутся нешуточные разборки прямо на гребне волны, то симпатичная блондинка едва не превратится в корм для кровожадной акулы. Теперь вот и герой Николаса Кейджа попал в беду, взявшись за доску для серфинга. Получилось атмосферно и увлекательно в начале, но в целом «на любителя». Ведь и самому Николасу Кейджу удивлять больше нечем — свою волну он поймал уже давно.