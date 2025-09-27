Рецензия на фильм "Отбросы" / Riff Raff

В кинотеатрах стартовал прокат криминальной комедии «Отбросы». Она собрала на съемочной площадке маму Стифлера Дженнифер Кулидж, маститых ветеранов Билла Мюррея и Эда Харриса, одного из недавних нарушителей спокойствия в киновселенной Marvel Льюиса Пуллмана и комика и актера Пита Дэвидсона, который в последнее время появляется на экранах с завидной регулярностью. Стоят ли внимания зрителей криминальные приключения всей этой доброй компании — изложили в рецензии.

Плюсы: хороший актерский состав; несколько остроумных шуток; Минусы: интонационная неопределенность (комедийное конфликтует с криминальными разборками), ленивые актерские выступления; плохо театрализованная кульминация; 5 /10 Оценка

ITC.ua

«Отбросы» / Riff Raff

Жанр криминальная комедия

режиссёр Дито Монтиэль

В ролях Дженнифер Кулидж, Эд Харрис, Габриэль Юнион, Пит Дэвидсон, Льюис Пуллман, Билл Мюррей, Эмануэла Постаккини, Майлз Дж. Харви, Пи Джей Бирн, Майкл Анджело Ковино

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

В преддверии рождественско-новогодних праздников подрядчик Винсент Готье вместе со своей на порядок младшей женой Сэнди и сыном ДиДжеем проводят время в отдаленном загородном доме, расположенном среди живописных лесов штата Мэн (не только же Кингу там развлекаться). Однажды, прямо посреди ночи, к ним внезапно наведываются бывшая жена Винсента Рут, их взрослый сын Рокко и его беременная девушка Марина. Очевидно, что произошло что-то неладное и они прячутся от какой-то беды. Вероятно, в этом году веселое празднование в кругу близких отменяется.

Первое, что бросается в глаза еще до просмотра, это, конечно, прочность актерского состава — достаточно вспомнить лишь имена Билла Мюррея и Эда Харриса. И это при том, что режиссер Дито Монтиэль — далеко не самый выдающийся кинодел современности, а бюджет его ленты составил очень скромные $16 млн. Вряд ли стоило ожидать от опытных исполнителей чего-то другого, кроме как приятных пенсионерских появлений. В принципе, так оно и случилось — ветераны выступили сугубо на опыте, впрочем, это явно не самая большая проблема фильма.

Беда в том, что в происходящее на экране верится не больше, чем в Санта-Клауса. В самый остросюжетный, кульминационный момент перед зрителем предстает едва ли не театральная постановка — с диалогами, монологами, драматургией и так далее. Жаль только, что хорошим актерам приходится разыгрывать сценки где-то из школьного спектакля — в столь странные и неправдоподобные обстоятельства помещает своих персонажей сценарист Джон Поллоно. Тоже, кстати, не самое известное имя в Голливуде.

Но до той кульминации надо еще как-то доковылять — Монтиэль и Поллоно отнюдь не торопят события, поэтому и узнаем мы, по какой причине образовалась вся эта возня лишь тогда, когда хронометраж перевалит за первую половину.

Порой на экране проскакивают комедийные остроты, но на фоне жестоких сцен, как, например, в той, где персонаж Билла Мюррея вышибает мозги обычному продавцу в магазине, они не сильно веселят. Не спасает ситуацию и привычная энергичность Дженнифер Кулидж — харизматичная женщина в ее исполнении не прочь и выпить, и покурить, и развлечься посреди леса вместе с бывшим мужем, будто дух мамы Стифлера где-то витает в воздухе.

Львиную долю экранного пространства занимают диалоговые сцены, но даже вместе взятые Монтиэль и Поллоно — не Квентин Тарантино.

Не влияет на историю и привязка к новогодней теме — в углу дома тихо-мирно стоит елка, в одной из сцен Эд Харрис зажигает скромное пиротехническое изделие, и на том праздничный дух исчерпывается. Даже местный антураж предлагает откровенно осенние пейзажи, которые совсем не ассоциируются с чем-то новогодним. То есть «Отбросы» — точно не из тех сезонных фильмов вроде какой-нибудь «Жестокой ночи» (2022), что стоит смотреть в особую зимнюю пору. Видимо, именно поэтому прокатчик Festivals Cinema счел целесообразным не медлить и выпустить ленту посреди осени.

Формально повествование ведется с точки зрения героя Майлза Дж. Харви — приемного сына Винсента и одного из наименее интересных действующих лиц в фильме. Этот манёвр, опять же, абсолютно ни на что не влияет, и появления соседей, ненароком оказавшихся не в том месте и не в то время, будут получше арки дурачка-рассказчика, который даже не в состоянии зажечь гриль.

В более умелых руках подобный актерский состав мог быть использован с куда большей пользой, однако в этом случае мы получили крайне посредственное кино, которое очень трудно рекомендовать к просмотру, особенно когда в соседнем зале кинотеатра крутят новый фильм Пола Томаса Андерсона. Разве что стоит отметить, что Билл Мюррей не поленился отыграть смерть не менее драматично, чем в «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (2009), где, к слову, насилие и юмор сочетались куда гармоничнее.