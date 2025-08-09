Рецензия на фильм "Ограбление" / The Pickup

6 августа на сервисе Prime Video вышел комедийный боевик «Ограбление», где в попытке развлечь и повеселить зрителя свои комедийные таланты объединили Эдди Мерфи и Пит Дэвидсон. Что из этого получилось — выложили в рецензии.

Плюсы: в начале фильм выглядит в меру увлекательно; местами неплохой экшн; до идиотского кривляния и примитивных кринжовых шуток здесь не опускаются, и это уже хорошо; Минусы: абсурдный сюжет; слишком показное равнодушие Эдди Мерфи; фильму решительно не хватает юмористических мощностей; 5 /10 Оценка

ITC.ua

«Ограбление» / The Pickup

Жанр комедийный боевик об ограблении

режиссёр Тим Стори

В ролях Эдди Мерфи, Пит Дэвидсон, Кеке Палмер, Джек Кэси, Исмаэль Крус Кордова, Ева Лонгория, Эндрю Дайс Клей, Джеф Голбрук, Маршон Линч, Джо Аноаи, Лара Грайс

Премьера Prime Video

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Сотрудник инкассаторской службы Трэвис Столли из тех парней, кто в панике хватается за пистолет, когда видит перед собой симпатичную девушку, написавшую свой номер телефона на салфетке. Его престарелый коллега Рассел Пирс из тех мужичков, которые работают на одной должности всю жизнь и даже в предпенсионном возрасте должны подчиняться воле вредного босса. Именно этим двоим придется везти ценный груз сегодня. Но конфликт молодецкого задора со старческим ворчанием становится наименьшей проблемой для новоиспеченных напарников, когда их берутся атаковать грабители.

Что-то в последнее время сюжеты с ограблением инкассаторов зачастили. Буквально месяц назад вскрыть инкассаторский грузовик во всех смыслах безуспешно пытался Сильвестр Сталлоне в бессмысленной «Брони». Чуть позже то же самое проворачивали в криминальном триллере «Кровавый лидер» Джастина Курзеля. Теперь вот перед зрителем предстают очередные претенденты на большой куш.

Но «Ограбление» — это кино не только собственно об ограблении. Рядом с попытками незаконно обогатиться соседствует старое доброе бадди-муви. Причем по традиции, врастающей корнями в комедийные ленты 70-х («Серебряная стрела») и полицейские боевики 80-х («Смертельное оружие»), местное взаимодействие составляет напарничество белого и темнокожего парней. В конце концов, и сам Эдди Мерфи изрядно постарался в этом направлении — можно вспомнить «48 часов» (1982), «Поменяться местами» (1983), конечно, «Полицейского из Беверли-Хиллз» (1984) или более позднее «Шоу начинается» (2002).

Увы, новая лента весьма далека от культовых представителей жанра и скорее тяготеет к статусу пустяковой однодневки вроде какой-нибудь «Парочки копов» (2010), мгновенно выветривающейся из головы еще на финальных титрах.

В начале это довольно бодрое и интересное кино: пока искатели легкой наживы преследуют опешивших инкассаторов, а это плюс-минус первые полчаса, история держит внимание. Однако потом она превращается в такой невероятный бред, вдобавок лишенный вменяемого юмора, что глаза на лоб лезут.

В этом контексте «Ограбление» напомнило недавний сиквел «Счастливчика Гилмора». Там тоже воодушевления и творческого запала авторам хватило минут на 30, а потом сценаристы наверняка доверили работу искусственному интеллекту, а непосредственно на съемочной площадке режиссер и все причастные пустили процесс на самотек.

Тим Стори и раньше снимал бадди-муви — вспоминаем две части «Безумного патруля» с Айсом Кьюбом и Кевином Хартом, — но массовому зрителю он наиболее известен по работе над «Фантастической четверкой» образца 2005 и 2007 годов. И когда над новейшей версией команды супергероев работают уже совсем другие люди, этому киноделу так и не удалось закрепиться в высшей лиге высокобюджетного кино.

Что Стори и малоизвестные сценаристы Мэтт Мидер и Кевин Берроуз предлагают зрителю на этот раз? Кроме ленивого конфликта характеров персонажей Мерфи и Дэвидсона в ленте есть доля неплохого экшена, но его трудно назвать увлекательным. Во время погонь неоднократно вспоминается «Форсаж», но такой, сильно бюджетный. То есть сцен масштаба кражи цистерн бензовоза на полном ходу в Доминиканской Республике здесь не найдешь. Хотя продюсеры даже не поскупились на эпизод с парочкой перевернутых вверх дном полицейских автомобилей в слоумоушене.

Несколько раз герои вяло шутят о возрасте мерфиевского Рассела Пирса. По этому поводу позволю себе процитировать коллегу из Variety, который остроумно отметил: «Даже в 64 года Мерфи слишком молод, чтобы быть слишком старым для этого дерьма».

Но главная звезда шоу ведет себя на удивление сдержанно. Кажется, явно не вдохновленный актер сам прекрасно понимает, в какой посредственности снимается, поэтому иначе как отбыванием номера его уставшее выступление не назовешь. В то же время и сам сценарий не предполагает маневров, благодаря которым Мерфи мог бы качественно проявить свой комедийный талант. В 2011-м он уже снимался в комедии об ограблении «Как украсть небоскреб», и там по абсолютно всем параметрам было значительно, значительно лучше.

Не запоминаются и другие участники местной авантюры. Разве что стоит отметить, что в кадре был замечен рестлер Роман Рейнс (но его появление ни на что не влияет), а Ева Лонгория выглядит просто фантастически как для человека, проснувшегося с первыми петухами и параллельно снявшегося в научной фантастике с 0% положительных отзывов (которые, правда, на момент написания текста доползли до 4%).

Имея вполне бодрый увлекательный отрезок в начале, в итоге «Ограбление» скатывается в стандартную среднестатистическую бессмыслицу на стриминге, которая чем дальше продолжается, тем больше себя закапывает. Это настолько нейтральное и ленивое стриминговое кино, что даже над постером создатели решили не заморачиваться, из-за чего тот выглядит максимально вторичным. Лучше уж на легкомысленного Лиама Нисона посмотреть, чем на абсолютно равнодушного Эдди Мерфи.