Рецензия на фильм «Точка соприкосновения» / Sharp Corner

29 мая в кинотеатрах стартовал прокат психологического триллера «Точка соприкосновения» с Беном Фостером и Коби Смолдерс в главных ролях. Сюжет ленты основан на одноименном рассказе канадского писателя и журналиста Рассела Вангерски. В обзоре ниже делимся впечатлениями от этой на первый взгляд не слишком примечательной новинки проката.

Плюсы: лента работает как психологический триллер, пусть и с определенными оговорками; замечательная актерская работа от Бена Фостера; интересно обыгрывается тема одержимости, охватившей главного героя; увлекательный финал; Минусы: чрезвычайно медленный темп повествования, который точно отпугнет часть зрителей; мрачность и депрессивность в кино — это явно не то, что сегодня нужно украинскому зрителю; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Точка соприкосновения» / Sharp Corner

Жанр психологический триллер

режиссёр Джейсон Бакстон

В ролях Бен Фостер, Коби Смолдерс, Гевин Дреа, Александра Кастильо, Джонатан Уоттон, Рид Прайс, Лия Джонстон, Эндрю Шейвер, Боб Манн

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Кажется, у семьи Маккол (где-то здесь наверняка икнулось «великому уравнителю» Дензелу Вашингтону) дела идут на поправку. Джош, его жена Рэйчел и их сын-школьник Макс наконец переезжают в дом своей мечты. С верой в светлое будущее они обустраиваются в новом жилище, и настроение у всех настолько приподнятое, что супруги, уложив мелкого спать, решают заняться сексом прямо на полу. Однако не успевают они толком выбрать удобную позу, как в окно комнаты — сцена чрезвычайно эффектная — неожиданно влетает колесо от автомобиля.

Это один из местных не совсем трезвых старшеклассников не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево, расположенное прямо рядом с домом. Вскоре на этом же месте происходит еще одна автокатастрофа, а затем еще одна. Джош обнаруживает, что крутой поворот, который находится прямо напротив дома, и еще ряд определенных факторов и приводит к системным авариям. Он загорается идеей обязательно спасти следующего обреченного водителя, и эта его одержимость приводит к тому, что мужчина постепенно теряет не только себя, но и свою семью.

Наряду с совсем недавней «Кровавой тайной» «Точка соприкосновения» стал еще одним фильмом в нашем прокате, который был одобрен критиками, а вот зрители, судя по рейтингам, его не очень восприняли. И действительно, здешнее медленное, тягучее повествование способно отпугнуть часть аудитории, но это вовсе не означает, что кино не стоит внимания.

В каком-то смысле лента представляет собой не только заявленный психологический триллер, но и натуральный, пусть и сплошь причудливый фильм ужасов, заигрывающий с типичным жанровым тропом «переезд в проклятый дом». Правда, местная семья сталкивается не с демонами или какими-то монстрами с чердака, а с настоящей человеческой одержимостью, а это зверь куда более угрожающий, чем вымышленные мифические страшилки.

Необходимость спасти чью-то жизнь становится смыслом существования Джоша, за которым он не замечает, как рушится его собственная. На ненавистной офисной работе дела идут все хуже. Внимания сыну он уделяет все меньше. Как следствие, с настороженностью на своего возлюбленного начинает поглядывать Рэйчел. В вышеупомянутой сцене секса она завоевала право быть сверху, а впоследствии супруги вообще обмениваются гендерными ролями — пока женщина пропадает на работе, мужчина рьяно берется готовить к приходу благоверной. И главное — с надеждой поглядывать в окно — вдруг именно сейчас на дороге находится какой-то невнимательный или нетрезвый водитель.

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Именно такую мужскую мягкотелость и слабохарактерность критиковал персонаж Джулиана МакМэхона еще в свежем в памяти «Серфере» с Николасом Кейджем — тоже психологическом триллере, главного героя которого изрядно поплавило, хотя новый дом он только собирался приобрести. Там, если вспомнить, местными культистами прославлялась токсичная маскулинность в противовес сегодняшней разнеженности; что ж, с таким характером попасть в шайку МакМэхона у фостеровского Джоша не было бы никаких шансов. Плюс его безумие все же отличается от типично кейджевского — вот даже в какой-то момент Джош хватается за бензопилу, как и Кейдж в «Мэнди», но цели использования инструмента у них совершенно противоположные.

С другой стороны, если бы Смерть в пока еще актуальном в прокате «Пункте назначения» все-таки имела лицо, то это было бы бесконечно уставшее лицо Бена Фостера. Да и популярную хоррор-франшизу мы вспомнили недаром, ведь в одной из сцен из-за угла внезапно выныривает хрестоматийный, до отказа загруженный бревнами лесовоз — и что это, как не предвестник ужасной катастрофы на дороге?

А еще необходимо отметить очень хорошую работу от 44-летнего Фостера, который тонко чувствует своего персонажа, добавляет ему своеобразных штрихов в виде движений, мимики и тому подобное. Это позволяет лучше понять характер сплошь неприметного даже по гардеробу Джоша, осознать его то ли экзистенциальный кризис, то ли желание самоутвердиться, то ли все вместе. Спрогнозировать его неизбежность катастрофы персональной не составит никакого труда.

«Точка соприкосновения» не особо рассчитан на развлечение: скорее лента небезуспешно пытается держать в умеренном напряжении и требует от зрителя усидчивости и вдумчивости. Хотя это достаточно интересное и максимально приземленное, однако все же мрачное, депрессивное кино. И перед просмотром стоит взвесить, действительно ли вам нужна эта история о разрушительной силе всепоглощающей одержимости, которая страшнее любого демона.