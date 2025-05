Пока смерть не разлучит нас: кинофраншиза «Пункт назначения»

Оказывается, у костлявой с косой существует что-то вроде рабочего графика, и ей очень не нравится, когда его нарушают. 15 мая на большие экраны вернулась серия фильмов «Пункт назначения» со своей шестой частью, получившей подзаголовок «Родовое проклятие». К выходу ленты в прокат предлагаем вспомнить историю развития (или, наоборот, упадка) популярной кинофраншизы, которая сейчас празднует свое 25-летие, и выяснить, какие фобии она с успехом сеяла среди посетителей кинотеатров. В лонгриде расскажем о том, с чего все началось и во что превратилось со временем, посчитаем общие сборы и даже немножко поддадимся некоторым ностальгическим воспоминаниям.

Своим появлением на свет «Пункт назначения» обязан сценаристу Джеффри Реддику. Однажды он наткнулся на историю о женщине в отпуске, которой позвонила мать и заверила, что дочь не должна лететь завтрашним рейсом, поскольку у нее плохое предчувствие. Героиня статьи прислушалась к этому предостережению и сменила рейс, а тот самолет, на котором она хотела лететь по плану потерпел катастрофу. Взяв за основу этот концепт, Реддик написал сценарий, изначально предназначавшийся для сериала «Секретные материалы».

Но позже автор прислушался к совету коллеги из New Line Cinema, который был уверен, что эта идея стоит полного метра. Студия заинтересовалась проектом, но учитывая успех «Крика», заставила сценариста заменить взрослых персонажей на молодежь. Впоследствии к написанию присоединились сценаристы вышеупомянутых «Секретных материалов» Джеймс Вонг и Глен Морган, чтобы адаптировать идею под собственное видение. «Мы хотим сделать для самолетов и авиаперелетов то, что «Челюсти» сделали для акул и плавания» — признавался Вонг в одном из интервью.

В чем все точно были уверены, так это в том, что антагонист не должен был иметь физического воплощения, т.е. никаких маньяков или монстров в духе Майкла Майерса или Джиперса Криперса здесь не предусмотрено. Вместо них — таинственная незримая сила, которую невозможно уничтожить физически, а вместо этого, вероятно, только как-то нарушить ее планы или обдурить. Этот фактор действительно выделял «Пункт назначения» среди кучи однообразных слэшеров, поэтому создатели имели право рассчитывать на успех. Тем более, что у них перед носом уже был пример нестандартного подхода к жанру, вылившийся в успех, а именно — постмодернистское переосмысление Уэса Крейвена в «Крике».

Проект был запущен, работа кипела. На главные роли подобрали молодых талантливых актеров, Вонг устроился в режиссерское кресло, что стало его дебютом на этом поприще, для эффектного камео на роль коронера Уильяма Блудворта был приглашен Кэндимен Тони Тодд, а студия выделила на производство $23 млн. Вот так и началась история кинофраншизы, которая, пусть с долговременным перерывом, но продолжается уже четверть века. И есть все основания полагать, что на этом останавливаться не собирается.

Дата выпуска: 2000

Режиссер: Джеймс Вонг

В ролях: Девон Сава, Эли Лартер, Керр Смит, Шон Уильям Скотт, Кристен Клоук, Тони Тодд

Рейтинг IMDb: 6,7

Где посмотреть: MEGOGO

+1 фобия: страх авиаперелётов

Мировая премьера «Пункта назначения» состоялась 17 марта 2000 года. Несмотря на в основном негативные отзывы высоколобых критиков, фильму удалось собрать солидные $112 млн, что было финансовым успехом. Сцена крушения самолета, которая являла собой всего лишь предчувствие главного героя — это действительно эффектный маневр, а фактор отсутствия злодея во плоти сосредотачивал внимание не на том, кто убивает непутевую молодежь, а на том, как именно это происходит.

Вот здесь авторам нужно было проявить всю свою творческую фантазию и изобретательность, конечно, в рамках имеющегося бюджета. И они справились. Неестественно странные несчастные случаи, напоминающие принцип действия машины Голдберга и приводящие к гибели персонажей, производили на зрителя эффект гораздо более сильный, чем порядком поднадоевший условный Фредди Крюгер. И пусть сегодня некоторые из показанных в фильме смертей сгодятся разве что как основа для пародий в «Очень страшном кино» (которое, кстати, стартовало в том же году, а сцена с «внезапным» сбиванием автобуса обыгрывалась уже в сиквеле и в четвертой части культовой пародии), идея сработала.

Интересные факты:

Дата выпуска: 2003

Режиссер: Дэвид Р. Эллис

В ролях: Эй Джей Кук, Эли Лартер, Майкл Лэндис, Дэвид Петкау, Линда Бойд, Киган Коннор Трейси, Тони Тодд

Рейтинг IMDb: 6,2

Где посмотреть: MEGOGO

+1 фобия: страх перед большими лесовозами, полностью загруженными бревнами

После успеха первого фильма один из тогдашних руководителей New Line Cinema Тоби Эммерих предложил Реддику написать сиквел, и тот согласился. Впрочем, из-за занятости в других проектах Джеймс Вонг и Глен Морган выбыли, уступив место Дэвиду Р. Эллису в качестве постановщика, а также Эрику Брессу и Дж. Маки Груберу как со-сценаристам соответственно. Реддик стремился к расширению мифологии, а не рассказу одной и той же истории, хотя рабочая формула оригинала была сохранена — в завязке мы видим сцену катастрофы, которая является лишь видением кого-то из героев, а далее — игра в кошки-мышки со Смертью.

Кажется, смена творческой команды пошла на пользу, ведь, несмотря на то, что финт с ужасным предчувствием способен удивить лишь раз, здесь он тоже работает, в частности из-за эффектности сцены автокатастрофы на шоссе 23. Во-первых, она выглядит явно круче авиакатастрофы из оригинала, да и после 11 сентября взрывать самолеты в воздухе было неуместно. Во-вторых, признавайтесь, кто из вас не вспоминал о «Пункте назначения 2», когда видел на дороге загруженный до отказа лесовоз — настолько эта сцена была ощутимой и памятной. Недаром она возглавила списки лучших ДТП в кино во многих медиа.

Кроме собственно самой костлявой с косой в продолжение перекочевали лишь эпизодический Тони Тодд и героиня Эли Лартер Клэр Риверс (в дальнейшем актрисе предстоит сыграть еще одну знаковую Клэр в зомби-франшизе «Обитель зла», о которой мы при случае также обязательно расскажем, плюс местная смерть в лифте напоминает идентичную гибель из первой части экранизации культовой игры от Capcom). Уцелевшего же в первом фильме Алекса Браунинга добрые сценаристы заочно прибили кирпичом, упавшим бедолаге на голову, а на замену ему пришла Эй Джей Кук.

И пусть персонажи сиквела самовольно сочиняют малообоснованные теории по воле все тех же сценаристов, вторая часть стала достойным последователем оригинала и в некоторых аспектах даже превзошла его. Об этом свидетельствуют и более благосклонные отзывы критиков, и очередная номинация на «Сатурн» (правда, лента уступила «28 дням спустя»), и неплохие кассовые сборы в размере $90 млн при бюджете в $26 млн. Да, сиквел собрал чуть меньше своего предшественника, однако он все еще был прибыльным.

Интересные факты:

Дата выпуска: 2006

Режиссер: Джеймс Вонг

В ролях: Мэри Элизабет Уинстед, Райан Мерриман, Аманда Крю, Крис Лемке, Алекс Джонсон, Джина Голден, Кристал Лоу, Тони Тодд (голос)

Рейтинг IMDb: 5,8

Где посмотреть: MEGOGO

+1 фобия: страх перед Американскими горками

Третья часть планировалась как последняя в трилогии, но все мы прекрасно знаем, что в Голливуде фактор кассовых сборов всегда убедительнее первоначальных замыслов. Этот конвейер смертей уже не остановить. Новый «Пункт» лишился своего идейного вдохновителя Джеффри Реддика, зато к франшизе вернулись создатели оригинала Джеймс Вонг и Глен Морган. Однако что-то у них пошло не так.

Если второй фильм был прямым продолжением первого, то триквел позиционировался как отдельная история, никак не связанная с предыдущими событиями. Здесь задействованы совершенно новые персонажи, даже для уже традиционного Тони Тодда в кадре не нашлось места — актер ограничился лишь несколькими репликами озвучки бутафорского дьявола в парке развлечений и диспетчера станции метро. Главная роль досталась Мэри Элизабет Уинстед, которой буквально через год предстоит сыграть дочь самого Джона МакКлейна. Ее партнером на съемочной площадке стал Райан Мерриман, с которым Уинстед работала вместе в хорроре «Звонок 2» (2005).

На этот раз авторы, благодаря идее руководителя New Line Cinema Ричарда Брайанта, апеллировали к страхам, связанным с Американскими горками — начальная сцена катастрофы именно на этом аттракционе действительно впечатляла. Но в итоге выяснилось, что кроме нее Вонгу и Моргану предложить решительно нечего — там, где надо удивлять и повышать ставки, сюжет упорно топчется на месте, если не сказать, что вообще почти отсутствует, а сами персонажи ведут себя настолько нелепо, что медленно начинаешь болеть за костлявую.

Из-за нехватки творческой мысли дошло до того, что создатели прибегли к читерскому маневру и вплели в повествование двух обнаженных красоток — этакие аналоги Пэрис Хилтон («блондинка в шоколаде» и сама уже успела накануне эффектно помереть в «Доме восковых фигур»), которых нещадно поджаривают в солярии. Героини эти совершенно нелепые, но надо же как-то народ в кинотеатры заманивать.

Критики триквел ожидаемо невзлюбили, а вот зрители снова проголосовали долларом: при бюджете в $25 млн кассовые сборы достигли почти $119 млн. Несмотря на то, что концепт себя явно исчерпал, третий фильм получил очередную номинацию на «Сатурн» как лучший хоррор и стал самым кассовым во франшизе на момент своего выхода. А это означало лишь одно: death must go on.