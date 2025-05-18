Пока смерть не разлучит нас: кинофраншиза «Пункт назначения»

Оказывается, у костлявой с косой существует что-то вроде рабочего графика, и ей очень не нравится, когда его нарушают. 15 мая на большие экраны вернулась серия фильмов «Пункт назначения» со своей шестой частью, получившей подзаголовок «Родовое проклятие». К выходу ленты в прокат предлагаем вспомнить историю развития (или, наоборот, упадка) популярной кинофраншизы, которая сейчас празднует свое 25-летие, и выяснить, какие фобии она с успехом сеяла среди посетителей кинотеатров. В лонгриде расскажем о том, с чего все началось и во что превратилось со временем, посчитаем общие сборы и даже немножко поддадимся некоторым ностальгическим воспоминаниям.

Предпосылки

Своим появлением на свет «Пункт назначения» обязан сценаристу Джеффри Реддику. Однажды он наткнулся на историю о женщине в отпуске, которой позвонила мать и заверила, что дочь не должна лететь завтрашним рейсом, поскольку у нее плохое предчувствие. Героиня статьи прислушалась к этому предостережению и сменила рейс, а тот самолет, на котором она хотела лететь по плану потерпел катастрофу. Взяв за основу этот концепт, Реддик написал сценарий, изначально предназначавшийся для сериала «Секретные материалы».

Но позже автор прислушался к совету коллеги из New Line Cinema, который был уверен, что эта идея стоит полного метра. Студия заинтересовалась проектом, но учитывая успех «Крика», заставила сценариста заменить взрослых персонажей на молодежь. Впоследствии к написанию присоединились сценаристы вышеупомянутых «Секретных материалов» Джеймс Вонг и Глен Морган, чтобы адаптировать идею под собственное видение. «Мы хотим сделать для самолетов и авиаперелетов то, что «Челюсти» сделали для акул и плавания» — признавался Вонг в одном из интервью.

В чем все точно были уверены, так это в том, что антагонист не должен был иметь физического воплощения, т.е. никаких маньяков или монстров в духе Майкла Майерса или Джиперса Криперса здесь не предусмотрено. Вместо них — таинственная незримая сила, которую невозможно уничтожить физически, а вместо этого, вероятно, только как-то нарушить ее планы или обдурить. Этот фактор действительно выделял «Пункт назначения» среди кучи однообразных слэшеров, поэтому создатели имели право рассчитывать на успех. Тем более, что у них перед носом уже был пример нестандартного подхода к жанру, вылившийся в успех, а именно — постмодернистское переосмысление Уэса Крейвена в «Крике».

Проект был запущен, работа кипела. На главные роли подобрали молодых талантливых актеров, Вонг устроился в режиссерское кресло, что стало его дебютом на этом поприще, для эффектного камео на роль коронера Уильяма Блудворта был приглашен Кэндимен Тони Тодд, а студия выделила на производство $23 млн. Вот так и началась история кинофраншизы, которая, пусть с долговременным перерывом, но продолжается уже четверть века. И есть все основания полагать, что на этом останавливаться не собирается.

«Пункт назначения» / Final Destination

Дата выпуска: 2000

Режиссер: Джеймс Вонг

В ролях: Девон Сава, Эли Лартер, Керр Смит, Шон Уильям Скотт, Кристен Клоук, Тони Тодд

Рейтинг IMDb: 6,7

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+1 фобия: страх авиаперелётов

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Мировая премьера «Пункта назначения» состоялась 17 марта 2000 года. Несмотря на в основном негативные отзывы высоколобых критиков, фильму удалось собрать солидные $112 млн, что было финансовым успехом. Сцена крушения самолета, которая являла собой всего лишь предчувствие главного героя — это действительно эффектный маневр, а фактор отсутствия злодея во плоти сосредотачивал внимание не на том, кто убивает непутевую молодежь, а на том, как именно это происходит.

Вот здесь авторам нужно было проявить всю свою творческую фантазию и изобретательность, конечно, в рамках имеющегося бюджета. И они справились. Неестественно странные несчастные случаи, напоминающие принцип действия машины Голдберга и приводящие к гибели персонажей, производили на зрителя эффект гораздо более сильный, чем порядком поднадоевший условный Фредди Крюгер. И пусть сегодня некоторые из показанных в фильме смертей сгодятся разве что как основа для пародий в «Очень страшном кино» (которое, кстати, стартовало в том же году, а сцена с «внезапным» сбиванием автобуса обыгрывалась уже в сиквеле и в четвертой части культовой пародии), идея сработала.

Наряду со щедрым кинотеатральным урожаем «Пункт назначения» получил «Сатурн» за лучший фильм ужасов, а исполнитель главной роли Девон Сава удостоился той же премии как лучший молодой актер. Да и после выхода ленты на экраны в мире явно стало больше людей, которые боятся подходить к самолетам ближе чем на километр.

Интересные факты:

Некоторые из персонажей были названы в честь известных режиссеров, актеров и продюсеров хоррора. Так звезда тогдашнего хита «Американский пирог» (1999) Шон Уильям Скотт сыграл школьника с говорящей фамилией Хичкок; имя главного героя отсылает к одному из основоположников жанра фильма ужасов Тоду Браунингу; есть здесь агент ФБР, названный в честь Макса Шрека, фигурируют отсылки к Фридриху Вильгельму Мурнау, Карлу Теодору Дрейеру и т.д;

Рефреном звучит песня «Rocky Mountain High» Джона Денвера, и неспроста, ведь исполнитель погиб в авиакатастрофе 12 октября 1997 года;

Джеффри Реддик в начале рассматривал на главные роли Тоби Магуайра и Кирстен Данст, однако актерам суждено было поработать вместе на съемочной площадке «Человека-паука» Сэма Рейми лишь два года спустя.

«Пункт назначения 2» / Final Destination 2

Дата выпуска: 2003

Режиссер: Дэвид Р. Эллис

В ролях: Эй Джей Кук, Эли Лартер, Майкл Лэндис, Дэвид Петкау, Линда Бойд, Киган Коннор Трейси, Тони Тодд

Рейтинг IMDb: 6,2

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+1 фобия: страх перед большими лесовозами, полностью загруженными бревнами

После успеха первого фильма один из тогдашних руководителей New Line Cinema Тоби Эммерих предложил Реддику написать сиквел, и тот согласился. Впрочем, из-за занятости в других проектах Джеймс Вонг и Глен Морган выбыли, уступив место Дэвиду Р. Эллису в качестве постановщика, а также Эрику Брессу и Дж. Маки Груберу как со-сценаристам соответственно. Реддик стремился к расширению мифологии, а не рассказу одной и той же истории, хотя рабочая формула оригинала была сохранена — в завязке мы видим сцену катастрофы, которая является лишь видением кого-то из героев, а далее — игра в кошки-мышки со Смертью.

Кажется, смена творческой команды пошла на пользу, ведь, несмотря на то, что финт с ужасным предчувствием способен удивить лишь раз, здесь он тоже работает, в частности из-за эффектности сцены автокатастрофы на шоссе 23. Во-первых, она выглядит явно круче авиакатастрофы из оригинала, да и после 11 сентября взрывать самолеты в воздухе было неуместно. Во-вторых, признавайтесь, кто из вас не вспоминал о «Пункте назначения 2», когда видел на дороге загруженный до отказа лесовоз — настолько эта сцена была ощутимой и памятной. Недаром она возглавила списки лучших ДТП в кино во многих медиа.

Да и в плане повествовательной динамики и изобретательности сиквел выглядел выигрышно, а количество безумных смертей в нем стремительно возросло.

Кроме собственно самой костлявой с косой в продолжение перекочевали лишь эпизодический Тони Тодд и героиня Эли Лартер Клэр Риверс (в дальнейшем актрисе предстоит сыграть еще одну знаковую Клэр в зомби-франшизе «Обитель зла», о которой мы при случае также обязательно расскажем, плюс местная смерть в лифте напоминает идентичную гибель из первой части экранизации культовой игры от Capcom). Уцелевшего же в первом фильме Алекса Браунинга добрые сценаристы заочно прибили кирпичом, упавшим бедолаге на голову, а на замену ему пришла Эй Джей Кук.

И пусть персонажи сиквела самовольно сочиняют малообоснованные теории по воле все тех же сценаристов, вторая часть стала достойным последователем оригинала и в некоторых аспектах даже превзошла его. Об этом свидетельствуют и более благосклонные отзывы критиков, и очередная номинация на «Сатурн» (правда, лента уступила «28 дням спустя»), и неплохие кассовые сборы в размере $90 млн при бюджете в $26 млн. Да, сиквел собрал чуть меньше своего предшественника, однако он все еще был прибыльным.

Интересные факты:

Немного ностальгических воспоминаний поклонникам хоррора в ленту — кроме «Пункта назначения 2» в 2003 году вышли такие ужастики: «Поворот не туда», «Джиперс Криперс 2», кроссовер «Фредди против Джейсона», римейк «Техасской резни бензопилой» от продюсера Майкла Бэя, «Кровавая жатва» Александра Ажа, «Ловец снов» по одноименному роману Стивена Кинга, сплэттер «Дом 1000 трупов» Роба Зомби, боди-хоорор «Лихорадка» Элая Рота;

На начальных титрах есть кадр с надписью «Road Trip», на котором загорожена буква «T». Так что в итоге получается аббревиатура «RIP»;

В фильме фигурируют два устройства компании Apple: главная героиня в исполнении Эй Джей Кук пользуется соответствующим ноутбуком, а персонаж Дэвида Петкау, который по сюжету выиграл крупную сумму денег в лотерею, щеголяет в кадре только что приобретенной, последней на то время версией моноблока iMac G4.

«Пункт назначения 3» / Final Destination 3

Дата выпуска: 2006

Режиссер: Джеймс Вонг

В ролях: Мэри Элизабет Уинстед, Райан Мерриман, Аманда Крю, Крис Лемке, Алекс Джонсон, Джина Голден, Кристал Лоу, Тони Тодд (голос)

Рейтинг IMDb: 5,8

Где посмотреть: MEGOGO

+1 фобия: страх перед Американскими горками

Третья часть планировалась как последняя в трилогии, но все мы прекрасно знаем, что в Голливуде фактор кассовых сборов всегда убедительнее первоначальных замыслов. Этот конвейер смертей уже не остановить. Новый «Пункт» лишился своего идейного вдохновителя Джеффри Реддика, зато к франшизе вернулись создатели оригинала Джеймс Вонг и Глен Морган. Однако что-то у них пошло не так.

Если второй фильм был прямым продолжением первого, то триквел позиционировался как отдельная история, никак не связанная с предыдущими событиями. Здесь задействованы совершенно новые персонажи, даже для уже традиционного Тони Тодда в кадре не нашлось места — актер ограничился лишь несколькими репликами озвучки бутафорского дьявола в парке развлечений и диспетчера станции метро. Главная роль досталась Мэри Элизабет Уинстед, которой буквально через год предстоит сыграть дочь самого Джона МакКлейна. Ее партнером на съемочной площадке стал Райан Мерриман, с которым Уинстед работала вместе в хорроре «Звонок 2» (2005).

На этот раз авторы, благодаря идее руководителя New Line Cinema Ричарда Брайанта, апеллировали к страхам, связанным с Американскими горками — начальная сцена катастрофы именно на этом аттракционе действительно впечатляла. Но в итоге выяснилось, что кроме нее Вонгу и Моргану предложить решительно нечего — там, где надо удивлять и повышать ставки, сюжет упорно топчется на месте, если не сказать, что вообще почти отсутствует, а сами персонажи ведут себя настолько нелепо, что медленно начинаешь болеть за костлявую.

Из-за нехватки творческой мысли дошло до того, что создатели прибегли к читерскому маневру и вплели в повествование двух обнаженных красоток — этакие аналоги Пэрис Хилтон («блондинка в шоколаде» и сама уже успела накануне эффектно помереть в «Доме восковых фигур»), которых нещадно поджаривают в солярии. Героини эти совершенно нелепые, но надо же как-то народ в кинотеатры заманивать.

Критики триквел ожидаемо невзлюбили, а вот зрители снова проголосовали долларом: при бюджете в $25 млн кассовые сборы достигли почти $119 млн. Несмотря на то, что концепт себя явно исчерпал, третий фильм получил очередную номинацию на «Сатурн» как лучший хоррор и стал самым кассовым во франшизе на момент своего выхода. А это означало лишь одно: death must go on.

Интересные факты:

Большинство показанных в фильме мобильных телефонов — Motorola Razr V3s;

Надпись на белом грузовике, который становится причиной аварии на сервисе drive-through в ресторане фаст-фуда, отсылает к такому же грузовику из второй части, присутствовавшим в сцене на шоссе 23;

Еще немножко воспоминаний вам в ленту — в марте 2006 года, когда фильм вышел на экраны украинских кинотеатров, рядом с ним в нашем прокате расположились такие картины: «Труп невесты» Тима Бертона и Майка Джонсона, провальный «Основной инстинкт 2» с Шэрон Стоун и не менее провальный «Бладрейн» с Кристанной Локен; нашумевшая «Горбатая гора» с Джейком Джилленхолом и Хитом Леджером; как это сейчас дико не выглядит — «Бумер. Фильм второй», «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» и «Аферисты Дик и Джейн развлекаются» — комедия с бюджетом в 100 миллионов долларов и Джимом Керри и Теой Леони в главных ролях.

«Пункт назначения 4» / The Final Destination

Дата выпуска: 2009

Режиссер: Дэвид Р. Эллис

В ролях: Бобби Кампо, Шантель Вансантен, Ник Зано, Хейли Уэбб, Майкелти Уильямсон, Криста Аллен

Рейтинг IMDb: 5,1

Где посмотреть: MEGOGO

+1 фобия: страх перед гонками на автодроме, если, конечно, вы не Доминик Торетто

За написание нового продолжения взялся сценарист второго «Пункта» Эрик Бресс, а в режиссерское кресло устроился его же постановщик Дэвид Р. Эллис. Теперь плоскость одномерных болванчиков решили замаскировать выпуклостью трехмерного формата, апогеем популяризации которого станет монструозный «Аватар» Джеймса Кэмерона, премьерующийся несколькими месяцами позже.

Между тем «Пункт назначения» становится все хуже и превращается в некую самопародию, парадоксально зарабатывая в прокате все больше — приснопамятное 3D сделало свое дело. Оно потребовало от продюсеров больших денежных вливаний, которые достигли $40 млн, однако и сборы в размере $186 млн оказались рекордными для серии. Причем это достижение пока так и не удалось превзойти.

В четвертом фильме дела не идут лучше, чем в третьем: авторы не отходят от изрядно потрепанной формулы и продолжают гнуть свою линию. В кадре снова гибнут персонажи, на которых нам абсолютно наплевать, пока в перерывах между расправами происходят их бесполезные метания. Среди них есть знакомые лица: например, Шантель Вансантен в том же 2009-м появится в популярном молодежном сериале «Холм одного дерева», а из более свежих появлений на экране вы можете помнить актрису по роли Бекки Бутчер в хитовой супергеройской сатире «Пацаны».

Эффектно распрощается с жизнью в одной из сцен и героиня Кристы Аллен — эту даму вы могли видеть как в куче культовых шоу, таких как «Спасатели Малибу» или «Тайны Смолвиля» (в основном это были гостевые появления), так и в научно-фантастической версии «Эммануэль» с дополнением «в космосе», с которой и началась карьера актрисы. Правда, отдуваться за эротический контент здесь будет не Криста, а никому неизвестная эпизодическая исполнительница Габриэлль Чапин.

И пока очередные обреченные возьмутся механистически конать в кадре, в зрителя постоянно будут лететь различные предметы, вплоть до пробки от преждевременно праздничного шампанского. Сегодня это мультяшное швыряние всего и вся способно вызвать разве что легкую улыбку на лице. Одна из смертей снова напомнит о первой «Обители зла», когда бравого командира спецназа аккуратно разрезало на мелкие кусочки лазером — в этом случае режущим элементом выступила металлическая сетка на заборе. А про лазер мы еще вспомним чуть позже.

Четвертый «Пункт» стал ярким и присущим Голливуду примером того, как интересный концепт полностью выдохся. Но на помощь вовремя пришла мода на трехмерное кино.

Интересные факты:

«Пункт назначения 4» стал первым фильмом серии, который получил официальный украинский дубляж в прокате;

Это единственная картина франшизы, в которой нет Тони Тодда. Во время съемок актер был занят озвучкой Фоллена в фантастическом блокбастере «Трансформеры: Месть падших» (2009) Майкла Бэя;

В финальной сцене перед зрителем промелькнет автобус под номером «180», что является отсылкой к самолету и поезду метро из первого и третьего фильмов соответственно.

«Пункт назначения 5» / Final Destination 5

Дата выпуска: 2011

Режиссер: Стивен Куэйл

В ролях: Николас Д’Агосто, Эмма Белл, Арлен Эскарпета, Жаклин Макиннес Вуд, Майлз Фишер, Эллен Ро, Дэвид Кокнер, Тони Тодд

Рейтинг IMDb: 5,9

Где посмотреть: MEGOGO

+1 фобия: страх перед подвесными мостами

В 2008 году New Line Cinema была поглощена мейджором Warner Brothers, и уже в марте 2010 ее глава Алан Хорн сообщил о разработке следующей части. Проект был доверен совершенно новым людям: сценаристом стал Эрик Хайссерер, до того работавший над скриптом справедливо растоптанного критиками римейка «Кошмара на улице Вязов» (2010), а постановщиком — Стивен Куэйл, исполнявший обязанности второго режиссера в кэмероновских «Титанике» и «Аватаре».

Пятый «Пункт» все еще был весьма посредственным фильмом, однако по сравнению с предыдущими двумя это скорее шаг вперед, о чем свидетельствуют и отзывы критиков, которые на удивление оказались самыми лояльными среди всех частей серии. Конечно, никак нельзя обойти масштабную сцену крушения моста, выполненную в лучших традициях эпических фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Даже сегодня она выглядит неплохо.

При этом качество спецэффектов в противовес четвертому фильму стало заметно лучше, в частности многим обозревателям понравилось использование 3D. Плюс создатели пытались хоть как-то развить устоявшуюся мифологию — в проект вернулся Тони Тодд и выдал тираду, что есть шанс выжить, если забрать чью-то жизнь. Как следствие, впервые за всю историю «Пункта назначения» в финале орудует злодей, обретающий лицо. Вишенкой на торте становится чрезвычайно эффектная концовка, которая неожиданно сообщает, что пятое пришествие костлявой — на самом деле приквел к оригиналу. Хороший финт.

Однако в остальном лента представляет собой смертельную скуку с малоинтересными болванчиками в перерывах между причудливыми гибелями. Среди них особенно запоминается смерть гимнастки, а также роковая процедура лазерной коррекции зрения, пошедшая не по плану.

Несмотря на некоторые улучшения картина собрала в прокате несколько меньше предшественника, но все равно была прибыльной — $157 млн при бюджете в $40 млн. История закольцевалась, и казалось, что на этой во всех смыслах яркой ноте франшиза наконец добралась до конечной остановки, своего логического пункта назначения. Интересные факты:

Вплоть до этого момента по хронологии выхода фильмов «Пункт назначения» был идентичен кинофраншизе «Форсаж» , пять частей которой выходили в те же годы. Обе серии стартовали в 2000-м, сиквелы появились в 2003-м, а следующие ленты премьеровались в 2006, 2009 и 2011 годах соответственно;

Вначале сценарист Эрик Хайссерер задумывал катастрофу в аквапарке, однако в итоге от этой идеи отказались;

Съемки сцены аварии подвесного моста состоялись на мосту Лайонс-Гейт в Ванкувере.

«Пункт назначения: Родовое проклятие» / The Final Destination: Bloodlines

Дата выпуска: 2025

Режиссеры: Зак Липовски, Адам Стайн

В ролях: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Гармон, Овен Патрик Джойнер, Риа Килстедт, Анна Лоре, Брек Бессинджер, Тони Тодд

Рейтинг IMDb: 7,2

Где посмотреть: кинотеатры

Серия не подавала признаков жизни вплоть до 2019 года, пока студия не объявила, что новая часть находится в разработке. Тандем режиссеров Зака Липовски и Адама Стайна был нанят после того, как парни инсценировали аварию во время разговора по Zoom с руководителями студии, что было вполне в духе «Пункта». Над сценарием работали Лори Эванс Тейлор («Темнота во мне», «Соблазнительное предложение»), Гай Брукс («Игра в прятки», «Крик», «Крик VI», «Эбигейл») и Джон Уоттс, который режиссировал марвеловскую пока еще трилогию о Человеке-пауке, прошлогодних «Одиноких волков» и 2 эпизода сериала «Звездные войны: Костяк команды».

По сюжету студентка колледжа наследует внезапное предчувствие своей бабушки о крушении башни, произошедшем в 1968 году. Девушка пытается спасти семью после того, как Смерть начинает убивать их одного за другим, ведь они не должны были даже родиться. Возвращение к роли Уильяма Блудворта стало последним появлением в кино для Тони Тодда, жизнь которого оборвалась 6 ноября 2024-го в возрасте 69 лет.

«Родовое проклятие» можно назвать лучшим фильмом серии. По крайней мере, если верить реакции критиков и зрительским рейтингам на IMDb по состоянию на сейчас. Так ли это на самом деле украинские зрители могут убедиться с 15 мая — именно в этот день новинка стартовала в прокате. А еще она побила странный мировой рекорд.

Выводы

Хоррор-франшиза «Пункт назначения» насчитывает 6 фильмов, 10 романов и 2 комикса. С 2000 по 2011 годы вышло 5 частей, на которые было потрачено $204 млн. Общие сборы достигли отметки, нарочно и не придумаешь, $666 млн (а, например, количество картинок в этой статье — 13). Изначально, предложив незаурядный концепт, затрагивающий темы фатализма, неотвратимости смерти и невозможности ей противодействовать, создатели постепенно затерли его до дыр, не предлагая практически ничего нового.

Во вселенной «Пункт назначения» зрителя бросают в разные стороны, как на тех Американских горках: кровавые сцены родом из копеечного эксплотейшена могут соседствовать с масштабными катастрофами блокбастерного толка. Здесь всегда найдется место бодрым завязкам в виде захватывающих видений и дальнейшему однообразному развитию событий. Изобретательным и не очень экранным смертям и большому количеству блеклых или откровенно бестолковых персонажей, на которых зрителю по большей части наплевать.

А еще здесь постоянно происходят какие-то опасные ремонтные работы, вода таинственным образом систематически притягивается к электричеству, а визиты к врачам оборачиваются трагическими последствиями. Ну и разнообразные знаки и символы имеют сверхважное значение.

Для поклонников жанра «Пункт» давно превратился в явление культовое, а отдельные его сцены стали визитной карточкой бренда.

Каждая часть была в той или иной степени окупаемой — серия является третьей самой прибыльной в жанре ужасов для New Line Cinema после «Заклятия» ($2 млрд) и «Оно» (1 млрд). Концепция с провидческими катастрофами и таинственным незримым антагонистом стала по сути беспроигрышной, она интересна целевой аудитории. Учитывая текущие рейтинги «Родового проклятия», есть надежда, что восставшая из мертвых франшиза движется в правильном направлении. Как знать, возможно как раз в ближайшее время будет подходящий момент, чтобы сделать вывод, что «Пункт назначения» живее всех живых.