Рецензия на сериал «Король гольфа» / Stick

23 июля на сервисе Apple TV+ завершился показ комедийно-драматического сериала «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном в главной роли. Пока четвертый сезон безоговорочного эппловского хита «Тед Лассо» находится на этапе съемок, яблочная контора пытается заполнить свободное пространство другой спортивной драмедией, на этот раз посвященной гольфу вместо футбола. В обзоре ниже рассказываем, насколько интересно наблюдать за здешними спортивными, или любыми другими, страстями.

Плюсы: чрезвычайно светлый и приятный сериал; прекрасная актерская работа от Оуэна Уилсона; легкомысленное не конфликтует с драматическим, а наоборот, они гармонично дополняют друг друга; появление в кадре настоящих профессиональных гольфистов и спортивных комментаторов должны порадовать поклонников гольфа; Минусы: присущие жанру предсказуемость, простота и наивность; некоторые персонажи могут раздражать; сомнительные отдельные моменты, вроде нелепого спектакля в 8 эпизоде; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Король гольфа» / Stick

Жанр спортивное драмеди

Шоуранер Джейсон Келлер

В ролях Оуэн Уилсон, Питер Дегер, Лилли Кей, Мариана Тревиньо, Марк Марон, Джуди Грир, Тимоти Олифант

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Когда-то Прайс Кэхилл был успешным профессиональным гольфистом. На одном из турниров он позволил себе недопустимое поведение в стиле Счастливчика Гилмора (о котором еще будет повод поговорить чуть позже), из-за чего его многообещающая карьера была спущена в унитаз. Теперь спортсмен-неудачник приторговывает спортивным инвентарем, проводит занятия по гольфу скучающим пенсионерам и в минуту финансовых трудностей разводит на деньги состоятельных посетителей ресторанов, работая по устоявшейся схеме вместе со своим бывшим кэдди Миттсом.

Однажды на тренировочном поле Прайс замечает юного паренька Санти Уиллера, удар которого производит на него большое впечатление. Он предлагает подростку и его матери Елене посетить несколько любительских турниров, поскольку видит в Санти большой потенциал. Столкнувшись с определенными трудностями, Кэхилл таки уговаривает их решиться на этот шаг. Кто знает, возможно, впереди героев ждут большие победы, но как минимум увлекательное путешествие им будет обеспечено.

Очевидно, что Apple делает ставку не только на пополнение своей красочной видеотеки научно-фантастическими проектами, которых на платформе уже более чем достаточно, но и на терапевтические драмедийные истории. После «Правдивой терапии» и «Теда Лассо», с которым «Короля гольфа» роднит спортивная тематика, на стриминговом сервисе появляется очередное шоу, предназначенное не для ума, но для души.

Есть ли смысл критиковать подобные сериалы за их повсеместную предсказуемость и вопиющую простоту? Уверен, что нет.

Да, зритель точно знает, чего от них ожидать. Но в том-то и их сила: если вы нуждаетесь в легком ненавязчивом контенте, который к тому же воспевает человечность и добро (а их сегодня ой как не хватает), лучше потратить свободное время на что-то вроде «Теда Лассо» или «Короля гольфа», чем, скажем, на условный TikTok.

Авторы сериала во главе с шоураннером Джейсоном Келлером, в послужном списке которого значатся «План побега» (2013) и не менее спортивный хит «Ford против Ferrari» (2019), гармонично сочетают легкость повествования с грустными нотками, едва комедийное с драматическим. И одновременно им удается интересно подать конфликты поколений, противопоставить задорные зумерские закидоны с мудрыми наставлениями ворчливых ветеранов.

В конце концов, это еще и амбиция привлечь разные возрастные категории, заинтересовать как молодежь, так и зрителей постарше.

Красноречивым выглядит момент, когда местная, как она сама себя позиционирует, «гендерквир антикапиталистка и постколониальная феминистка» получает несколько старческих советов от Миттса. И вместе с тем именно она ̶н̶е̶ ̶о̶т̶к̶а̶з̶ы̶в̶а̶е̶т̶с̶я̶ ̶о̶т̶ ̶1̶0̶к̶ ̶б̶а̶к̶с̶о̶в̶ наталкивает мрачного вдовца сделать шаг навстречу новому счастью. То есть, как нас уверяют создатели, разные поколения могут не только недоверчиво поглядывать на старших/младших, но и поддерживать друг друга. Кто сказал, что старая как мир Cecilia от Simon & Garfunkel может быть гимном исключительно динозавров?

И вот обо всем таком, а вовсе не о гольфе, этот летний, солнечный и во всех смыслах очень светлый сериал.

О поддержке и человечности. О добре и важности поисков путей к взаимопониманию даже тогда, когда кажется, что оно невозможно. А еще, конечно, о необходимости жить дальше, несмотря на трагедии, которые уготовила судьба. Собственно, о самой жизни. Сегодня это актуальнее, чем когда-либо.

Как раз на трагическом бэкграунде и основывается сюжетная линия главного героя в исполнении крайне гармоничного и уместного здесь Оуэна Уилсона. Она перекликается с аркой персонажа Эрика Баны в недавнем «Неукротимом». И с ней связана щемящая часть 7 эпизода, которая транслирует гипотетическое течение жизни Прайса Кэхилла при других обстоятельствах. В реальности же по воле сценаристов звезды сложились иначе, но все равно как надо: Прайс становится для Санти отцовской фигурой, однако и сам нуждается в общении с подростком не меньше него.

Во время просмотра может сложиться впечатление, что львиная доля местных конфликтов высосана из пальца. Тогда стоит вспомнить, сколько раз вы ссорились или по крайней мере спорили с кем-то из близких из-за каких-то нелепых мелочей.

«Король гольфа» — не выдающийся, но чрезвычайно приятный и светлый сериал.

Он не лишен заметных недостатков, в частности простоты, предсказуемости и наивности, присущей терапевтическим драмеди. А в 8 эпизоде история вообще превращается в какой-то нелепый фарс. Но в целом от шоу есть своя очевидная польза, и заключается она вовсе не в ожесточенных спортивных баталиях. Ведь главное здесь попасть не в лунку, а в сердце зрителя.