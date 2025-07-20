Обзоры Сериалы 20.07.2025 comment views icon

Рецензия на сериал «Неукротимый» / Untamed

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Денис Федорук

Автор статей и рецензий

Рецензия на сериал «Неукротимый» / Untamed

17 июля на платформе Netflix стал доступен к просмотру детективно-драматический мини-сериал «Неукротимый» со звездными Эриком Баной и Сэмом Ниллом в главных ролях. Он состоит из шести эпизодов продолжительностью в среднем 45 минут. Стоит ли тратить это время в выходные на очередное нетфликсовское шоу — спешим рассказать в обзоре ниже.

Рецензия на сериал «Неукротимый» / Untamed

Плюсы:

хороший актерский состав; в начале прослеживается хороший потенциал, интрига; сюжетная линия, драматизирующая бэкграунд главного героя, уместна и находит искренний отклик; фантастические кадры непревзойденной природы;

Минусы:

чем дальше идет расследование, тем менее интересным оно становится; повсеместная драматизация и страдания почти всех и каждого не идут на пользу; предсказуемая слабая концовка, которая полностью обесценивает потраченное на просмотр шоу время;

6/10
Оценка
ITC.ua

«Неукротимый» / Untamed

Жанр криминальный триллер, полицейский детектив, драма
Шоураннеры Марк Л. Смит, Элль Смит
В ролях Эрик Бана, Сэм Нилл, Розмари Девитт, Уилсон Бетел, Лили Сантьяго
Премьера Netflix
Год выпуска 2025
Сайт IMDb

Однажды во время восхождения на гору Эль Капитан, расположенную в национальном парке «Йосемити», двое альпинистов едва не срываются в пропасть, когда с вершины прямо на них падает тело мертвой молодой девушки. На место происшествия прибывает суровый спецагент Службы национальных парков Кайл Тернер, который сразу приступает к расследованию смерти Джейн Доу. Ему в напарницы ставят Наю Васкес, что недавно перевелась сюда из Лос-Анджелеса.

Поначалу нелюдимый Тернер с настороженностью относится к менее опытной, по крайней мере в отношении расследований на природе, коллеге. Но по мере того, как герои постепенно будут приближаться к правде, будет крепнуть и доверие между ними. Пришло время расшевелить давние секреты, которые скрывают в себе местные реки, густые леса и величественные горы.

Начинается «Неукротимый» довольно стремительно. Самим восхождением на горную вершину в дебютных сценах сегодня вряд ли кого-то удивишь — достаточно вспомнить экстремального Тома Круза во второй «Миссии невыполнимой» (2000) или беззаботных туристов, не подозревающих о скорой неизбежной беде в «Повороте не туда» (2003). Либо же Сталлоне в «Скалолазе» (1993). Однако здесь нам сразу предлагают интересную интригу: что это за девушка такая и как так случилось, что она на всей скорости летела с горы?

Эрику Бане хватает мудрости во взгляде и благородной седины, чтобы заверить зрителя, что все тайны обязательно будут раскрыты, поэтому поначалу только и остается, что предвкушать потенциально увлекательное расследование. К тому же сопровождаться оно будет побочными осложнениями, связанными с особенностями локации. Например, из-за угла внезапно может вынырнуть дикий медведь. Или же прогулка по здешним пещерам рискует привести к трагическим последствиям.

«Кажется, здесь вообще не стоит гулять в одиночку» — говорит Ная Васкес после более близкого знакомства с местностью. «Это не Лос-Анджелес. Здесь все по-другому» — красноречиво замечает бановский Карл Тернер.

К сожалению, первоначальные надежды относительно вышеуказанного расследования решительно сходят на нет, когда рассказ начинает увязать в длительных скучных сценах, а интрига гаснуть под давлением сомнительной драматургии.

И если для сценаристки Элль Смит это лишь второй в карьере проект после «Дочери болотного короля» (2023), то ее коллега Марк Л. Смит — тертый калач. За его плечами такие хиты (где, между прочим, природа также играла не последнюю роль), как «Выживший» (2015) и недавняя «Первобытная Америка» на том же Netflix. Поэтому странно, что под его чутким руководством получилась настолько посредственная история.

Беда в том, что какого бы персонажа мы ни увидели в кадре, почти у каждого собственная драма и скелеты в шкафу, и копаться в них — еще то удовольствие. Страдают практически все, исключение составляют разве что второстепенный усач Брюс Милч, который явно недолюбливает Тернера, местный рыбак Джей Стюарт и егерь в исполнении Уилсона Бетела, которого вы может помнить по роли Меченого в «Сорвиголове». Да и тому есть что скрывать.

Собственно, на одном из таких скелетов и основывается основная детективная интрига, которая в концовке предстает предсказуемым разочарованием.

Если бы Смиты ограничились трагедией, постигшей главного героя и его бывшую жену, от этого сериал только выиграл бы, ведь тогда бы драматизм откликнулся зрителю значительно мощнее. Вместо этого авторы распыляются на лишний, малополезный бэкграунд новоиспеченной напарницы Тернера, трагическую судьбу Джейн Доу, местных оленей, и на все это наслаивается далеко не самый интересный путь к ответам на животрепещущие вопросы с теми непутевыми сквотерами-хиппи или тайными нарколабораториями.

При этом между Баной и Лили Сантьяго нет никакой химии, что мешает искренне проникнуться развитием профессиональных отношений между их героями.

Сценаристы строят повествование по принципу наименьшего сопротивления и максимального комфорта для себя — в самые напряженные моменты спаситель может появиться из ниоткуда (что само по себе не делает маневр непредсказуемым, а скорее наоборот), и на фоне общей повествовательной монотонности то, что имело хороший потенциал, превращается в нечто однообразно скучное.

Приятно радуют глаз многочисленные живописные виды нетронутой природы, идиллию которой нарушают на удивление неестественные компьютерные олени. И пока в кадре не появляются люди, это, наверное, лучший в мире сериал.

То же самое можно сказать о «Неукротимом», если включить шоу ради фонового просмотра, обращая внимание исключительно на заслуживающие внимания моменты (такие здесь тоже, безусловно, есть). А вот если взяться за вдумчивое, придирчивое ознакомление, то вместе со страданиями действующих лиц рискует немножечко пострадать и зритель.

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Вывод:

У «Неукротимого» был хороший потенциал, который создателям шоу скорее не удалось реализовать, чем наоборот.

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