Рецензия на фильм "Долгая прогулка" / The Long Walk

С 11 сентября каждый желающий может посетить сеанс антиутопического триллера «Долгая прогулка», стартовавшего в украинском прокате и являющегося экранизацией одноименного романа (1979) Стивена Кинга (кстати, на сайте уже доступна большая статья о топовых киноадаптациях Короля ужасов, не пропустите). Режиссировать ленту взялся Фрэнсис Лоуренс, которому не впервой переносить популярный антиутопический сюжет о подростках в смертоносном реалити в плоскость киноэкрана после серии «Голодные игры». Новинка получила поистине восторженное восприятие, а вот насколько оно справедливо — давайте разбираться в рецензии.

Плюсы: жуткая и актуальная история, которая не оставляет равнодушным; эмпатийные персонажи; бескомпромиссность в контексте жестокости, которая здесь уместна; Минусы: кому-то может не хватить более глубокого раскрытия характеров многочисленных персонажей, а кому-то — не понравиться изменения, которые себе позволили авторы по сравнению с первоисточником; 8 /10 Оценка

ITC.ua

«Долгая прогулка» / The Long Walk

Жанр антиутопический триллер

режиссёр Фрэнсис Лоуренс

В ролях Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гаррет Ворейнг, Марк Хэмилл, Чарли Пламмер, Бен Ван, Роман Гриффин Дэйвис, Джуди Грир

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

В альтернативных США, где правит сплошной тоталитаризм, ежегодно проводятся соревнования на выносливость «Долгая прогулка», призванные встряхнуть падшую нацию и вернуть веру американцев в эфемерное светлое будущее. 50 рандомно отобранных молодых людей должны просто идти вперед со скоростью не менее 3 миль в час. Победителем станет тот, кто продержится в таком темпе дольше всех. Счастливчику обещают солидное денежное вознаграждение и исполнение одного желания. Всех остальных ждет неминуемая гибель, ведь сопровождается действо военным конвоем с на удивление болтливым Майором во главе.

«Долгая прогулка» относится к раннему творчеству Короля ужасов, когда он публиковался под псевдонимом Ричард Бахман. Его тогдашний молодецкий задор, злой и бескомпромиссный, здорово чувствуется на киноэкране и сейчас. Именно этот роман был первым написанным Кингом, еще в студенческие годы, задолго до первого опубликованного «Кэрри». Как раз в разгар Вьетнамской войны. Некоторые литературные критики прямо называли произведение метафорой этой войны, также в прессе звучала характеристика «один из самых пессимистических романов Кинга» и «мрачное научно-фантастическое зеркало современной Америки».

Кстати, к бахмановскому периоду относится еще один роман о мерзком реалити-шоу в условиях мерзкой диктатуры — «Бегущий человек», новейшую киноверсию которого ждем уже в ноябре. Там, напомним, события происходили в «будущем» 2025 году.

Но даже несмотря на то, что заботы тех бурных для американцев времен давно прошли, «Долгая прогулка» отнюдь не утратила своей актуальности, особенно сегодня. Одно дело кричать о будущем величии Америки в громкоговоритель, как это делает Майор в исполнении непоколебимого Марка Хэммила, и совсем другое — объективная реальность, где для этого величия не существует никакой почвы. Одно дело — штамповать кепки с обнадеживающей надписью Make America Great Again и плодить популизм, и совсем другое — выполнять обещания. Даже современные диктаторы пренебрежительно плюют на такое «величие» с высокой колокольни.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Впрочем, кроме очевидных мыслей, что киноадаптация «Долгой прогулки» сейчас уместна как никогда, эта история не только о глобальном, то есть о США, которые сильно лихорадит, но и о локальном — обреченных, оказавшихся в ловушке системы. Но одновременно и о тех, кто нашел новых друзей: тема подростковой дружбы является одной из ключевых в творчестве Кинга, и учитывая местную, скажем так, конкурентную среду, здесь она выглядит мощно. Даже распоследний подонок Гэри Баркович перед лицом смерти осознает важность сплоченности, человечности и товарищества, но, видимо, слишком поздно.

Особенно выделяются герои Купера Хоффмана (сына Филиппа Сеймура Хоффмана, который в «Голодных играх» играл Плутарха Хэвенсби) и Дэвида Джонссона, который многим запомнился своим выступлением в прошлогоднем «Чужом: Ромул». Именно они отвечают за эту дружбу, и именно она стала эмоциональным центром повествования.

Поражают и жуткие натуралистические сцены кровавых расправ, когда звуки выстрелов отзываются зловещим эхом в том мрачном сеттинге, в котором существуют участники марша смерти.

А с некоторыми случается гибель еще хуже и еще более страдальческая — Лоуренс принципиально не жалеет ни персонажей, ни зрителей. И это вызывает настоящий ужас, чего успешно и добивается режиссер. По сути, перед нами предстают ходячие мертвецы, ведь далеко не секрет, что почти все они погибнут. Если пуля в лоб — то пуля в лоб.

Но вместе с тем в кадре фигурируют действительно живые персонажи, и несмотря на лаконичный хронометраж и невозможность раскрыть каждого в полной мере, нам больно (как минимум дискомфортно), когда кто-то из несчастных получает порцию свинца. Здесь просто невозможно оставаться равнодушным.

Подкрепляется жуткая история не менее мрачным антуражем — события разворачиваются среди неприветливых минималистичных пейзажей американской глубинки, разбавленных красноречивыми кадрами, например, мертвых животных или равнодушной среднестатистической семьи, провожающей обреченных холодным взглядом.

Пессимистическая, преисполненная смертей «Долгая прогулка» выглядит как прямая антитеза жизнеутверждающему «Жизнь Чака», который прокатывался буквально 2 месяца назад и еще достаточно свеж в памяти. Даже роли Марка Хэммила, перекочевавшего оттуда сюда, давайте приведем символические параллели, это как партии Люка Скайуокера и Дарта Вейдера. И насколько же бескомпромиссность этого фильма бьет мощнее поверхностной философичности того.

В целом это стоящее кино, которое среди прочего напоминает, что путь наш сложен, и жизнь прожить — не поле перейти. Особенно если она проходит под дулом автоматов и прицелом танковых пушек тех, кого и людьми не назовешь.