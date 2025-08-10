Рецензия на фильм "Еще одна безумная пятница" / Freakier Friday

7 августа в кинотеатрах стартовал прокат комедийного фильма «Еще одна безумная пятница» — сиквела хитовой комедии «Чумовая пятница» 2003 года, сюжет которой был основан на одноименном романе американской писательницы Мэри Роджерс. Там, если вспомнить, произошел обмен телами матери и дочери в исполнении Джейми Ли Кертис и еще совсем юной Линдси Лохан соответственно. Обе возвращаются к своим ролям вместе с рядом других актеров из оригинала, в частности Марком Гармоном и Чедом Майклом Мюрреем. Кто обменяется телами на этот раз и насколько весело за этим наблюдать — читайте в обзоре ниже.

Плюсы: много действующих лиц из оригинального фильма, в частности снова на экране сверкает Джейми Ли Кертис; есть в меру забавные эпизоды; ностальгические отсылки к первому фильму; кого-то умилит финальная сентиментальность; Минусы: хаотичный стремительный монтаж, который, кажется, рассчитан на молодое поколение зрителей; фильму не помешала бы более мощная концентрация юмора; присутствие абсолютно бесполезных персонажей в исполнении Чеда Майкла Мюррея или Маитреи Рамакришнан; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Еще одна безумная пятница» / Freakier Friday

Жанр семейная комедия

Режиссёрка Ниша Ганатра

В ролях Джейми Ли Кертис, Линдси Логан, Чед Майкл Мюррей, Марк Гармон, Джулия Баттерс, София Гаммонс, Элейн Хендрикс, Розалинд Чао, Стивен Тоболовски

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

С тех пор как юная бунтарка-рокерша Анна Коулман поменялась телами со своей матерью, психотерапевткой Тесс, много воды утекло. И вот, спустя 22 года после жизненного урока от владелицы китайского ресторанчика, на долю героинь приходятся новые испытания. Теперь уже сама Анна воспитывает дочь-подростка Харпер и собирается выйти замуж за замечательного парня Эрика, который вместе с дочерью Лили приехал в Лос-Анджелес из Лондона.

Проблема в том, что Харпер не ладит с будущей сводной сестрой и к тому же не желает переезжать в столицу Англии, где даже негде посерфить перед школой (не в Темзе же это в самом деле делать). На фоне бесконечных конфликтов с девчонками — с кем-то впервые, а с кем-то нет, — случается магический обмен телами. Харпер переносится в тело матери и наоборот, а юной Лили придется сокрушаться по поводу хрустящих суставов, в то время, как бабуля снова будет наслаждаться преимуществами юности.

Кажется, жанр комедии подает признаки жизни, и это не может не радовать. Наряду с бесконечными хоррорами, после «Голого пистолета», имеем повод посмеяться вторую неделю подряд. Да, киноделы не радуют оригинальными идеями и отталкиваются от старых, беспроигрышных наработок — создатели пародии с Лиамом Нисоном вдохновляются классикой жанра родом из ламповых 80-х, а «Еще одной безумной пятницы» — популярной комедией из 2000-х. Но лучше хоть так, чем никак.

Теперь точно можно говорить и о полноценном камбэке на большие экраны Линдси Лохан, которая после фантастического старта в кино еще в совсем юном возрасте фактически загубила многообещающую карьеру из-за своего скандального образа жизни. В перерывах между арестами и реабилитационными центрами актриса даже успела сняться в малобюджетном триллере «Каньоны» (2013), где ее партнером на съемочной площадке стал порноактер Джеймс Дин.

Собственно, о возвращении Лохан в обойму был повод заговорить еще в 2022-м, когда на Netflix вышел рождественский ромком «Незабываемое Рождество». В прошлом году премьеровались сразу две ленты с ней на том же стриминговом сервисе — «Ирландское желание» и «Наша маленькая тайна». Важным был фактор не качества этих в целом проходных романтических комедий, а стабильности экранных появлений Линдси, свидетельствовавших, что она наконец восстановила репутацию и с головой погрузилась в работу.

Тогда же, в 2024-м, актриса не побрезговала засветиться в камео в «Крутых девчонках» — новой версии другого комедийного хита 2000-х, где блистала юная звезда. Но «Еще одна безумная пятница» — это уже одна из главных ролей в проекте, предназначенном для широкого проката, так что с возвращением, госпожа Лохан.

А вот относительно самого сиквела, здесь не все так радужно. Нет, назвать его плохим язык не поворачивается. Но «Еще одна безумная пятница» кажется довольно утомительной. Проблема не в том, что лента проигрывает знаменитому оригиналу по всем параметрам. Просто создатели трусливо и несколько нелепо копируют его, немного повысив ставки и добавив читерской ностальгии. Снова события происходят накануне свадьбы. Снова персонаж Чеда Майкла Мюррея используется исключительно в качестве привлекательной мебели (теперь это еще более унизительная роль). Снова Линдси Лохан смущается на сцене, изображая неловкую игру на гитаре.

Что совсем не удивительно, а вполне логично в рамках жанра — не изменилась и местная повествовательная структура. В начале дрянные девчонки ненавидят друг друга, потом оказываются в шкуре своего ближнего и, пройдя ряд испытаний, переоценивают самое важное. Любовь и согласие побеждают. Занавес.

С точки зрения монтажа это кино — сплошной хаос и кошмар. Четко прослеживается попытка угодить поклонникам оригинала и одновременно поколению TikTok. Для первых припасена вышеупомянутая ностальгия, для вторых — юные героини Джулии Баттерс и Софии Хаммонс, а также куча разрозненных сцен. Такой подход не станет неожиданностью для привыкшего глаза зумеров, когда бодрый монтаж стремительно меняет мало связанные между собой, красочные и порой веселые эпизоды один за другим. А вот у олдфагов вроде автора этих строк могут возникнуть проблемы.

Иногда «Еще одна безумная пятница» пытается вызвать улыбку на лице, как, например, момент с катастрофическим флиртом, но в основном это неповоротливая, малоэнергичная комедия, создатели которой будто так и не определились, что еще можно извлечь из потрепанного концепта. Подкрепляется экранная суета хорошей дозой сентиментальности в концовке и обязательной моралью калибра «давайте жить дружно». Возможно, именно сейчас вы нуждаетесь как раз в таком контенте, тогда айда в кино.

Комплексно сиквел скорее не работает, чем наоборот. Повествованию решительно не хватает рок-н-рольного задора оригинала. Не хватает тех моментов, когда Джейми Ли Кертис неожиданно хватается за гитару и выдает мощное соло.

Кстати, очень заметно, что бывшая «королева крика» снова буквально отрывается на съемочной площадке и актриса, безусловно, лучшее, что случалось с этой серией. Линдси Лохан тоже выступает неплохо, а вот младшее поколение запомнится разве что представителям своей целевой аудитории. До конца так и не понятно, зачем в фильме существует персонажка Маитреи Рамакришнан.

В целом это нормальная, но ничем не примечательная комедия, шагающая по изрядно протоптанной тропе и при этом не слишком уверенной походкой.