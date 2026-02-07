Рецензия на второй сезон сериала "Фоллаут" / Fallout

3 февраля сервис Prime Video завершил показ второго сезона постапокалиптического сериала «Фоллаут», сюжет которого основан на одноименной серии ролевых видеоигр. Здесь сможем побывать в ключевой локации Fallout: New Vegas (2010). Напомним, что первый сезон оказался безоговорочным хитом, так что Amazon лихо взялся ковать железо, пока оно горячо, и производить контент настолько оперативно, насколько это возможно. Более того, третий сезон был анонсирован еще до выхода второго. В обзоре будем разбираться, удалось ли создателям удержать изначально заданную высокую планку и не сказалась ли амазоновская спешка на качестве шоу.

Плюсы: старательная работа с декорациями и визуалом в целом; попытки грамотно распорядиться игровым лором и фансервисом; сюжетные линии Гуля и Купера Говарда по-прежнему интересны, да и в целом развитие событий в основном держит внимание; полноценное появление новых важных персонажей и значимых элементов из игры; задел на многообещающее продолжение; аутентичный ретро-саундтрек; Минусы: события в Хранилищах пока выглядят как раздражающие филлеры, которые лишь тормозят повествование; чувствуется перегруженность сюжетными арками; юмор далеко не всегда остроумный; 7.5 /10 Оценка

«Фолаут» / Fallout

Жанр постапокалиптическая драма

Создатели Грэм Вагнер, Женева Робертсон-Давет

В ролях Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Хоггинс, Кайл Маклаклен, Мойзес Ариас, Лесли Уггамс, Джастин Теру, Фрэнсис Тернер, Джон Дейли, Маколей Калкин, Брайан Томпсон, Кумейл Наджиани, Наташа Хенстридж, Рон Перлман

Премьера Prime Video

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

После финала предыдущих событий Люси Маклин и Гуль, все еще не теряющий надежду найти своих родных, держат курс на Нью-Вегас. Они преследуют отца девушки Хэнка, который несет ответственность за уничтожение Шейди-Сэндс, и будто этого было мало, никак не может успокоиться и продолжает воплощать злодейские замыслы. Тем временем новоиспеченный рыцарь Братства Стали, расположившегося в Зоне 51 и стоящего на пороге гражданской войны, Максимус, предстает перед сложными выборами, продиктованными действиями паладина отдела в Содружестве Ксандера Харкнесса, а также старейшины Квинтуса.

Параллельно в бункерах разворачиваются свои страсти. Брат Люси Норм пытается найти выход из ловушки Хранилища 31, никак не могут выяснить отношения смотрительницы Хранилищ 32 и 33 Стефани Харпер и Бетти Пирсон. Кроме того, мы обязательно окунемся в далекое прошлое и узнаем больше подробностей из тех времен, когда Купер Говард всячески пытался предотвратить катастрофу, а Часы Судного дня неумолимо приближались к полуночи.

Если второй сезон «Одних из нас» у многих зрителей и поклонников игрового первоисточника вызывал раздражение, особенно после триумфа первого, то с «Фоллаутом» такой беды случиться не должно. По крайней мере в подавляющем большинстве. Ведь все ответственные довольно уверенно шагают заданным ранее курсом, хотя и без явных осечек не обошлось. Магия первого сезона несколько выветрилась.





Успех «Фоллаута» обусловлен несколькими принципиально важными факторами, среди которых чувствуется благородное (или меркантильное, здесь символически решает каждый на свое усмотрение) попытки авторов угодить как целевой аудитории. То есть геймерам, так и быть интересными для рядового зрителя, для которого такие понятия, как Вирус рукотворной эволюции, Новая Калифорнийская Республика или Секьюритрон ничего не стоят.

Важен и тон повествования, уместно балансирующий на грани постапокалиптической драмы, кровавой и фарсовой черной комедии и приключенческой, квестовой составляющей. Конечно, далеко не все шутки или абсурдные ситуации остроумны (так навязчиво декларировать, насколько все вокруг сдурели, надо уметь), а что касается драматических перипетий, то какой-никакой отклик способен вызвать разве что Гуль/Гордон Купер в по-прежнему замечательном исполнении Уолтона Гоггинса. На сцену, где Максимус подражает Капитану Америке из «Мстителей: Завершение» (2019) без смеха смотреть невозможно. Плюс возня в Хранилищах нагоняет смертельную скуку.

Но парадоксальным образом создателям удается удерживать внимание. Не в последнюю очередь благодаря умелому использованию игрового лора и фансервиса, которого здесь в изобилии, но призван он скорее работать на историю, чем просто существовать для радости фанатов. И главное — благодаря грамотному распределению развешанных ружей, некоторые из которых точно выстрелят, тогда как другие приберегли на потом.

Уже с первого эпизода авторы предлагают охапку знакомых глазу поклонников игры элементов. Пока наивная Люси в пасти динозавра Динки тщетно пытается договориться с бандой Великих Ханов, Гуль, при первой возможности, берется наглядно показывать девушке, как на самом деле работают законы Пустоши Мохаве. Происходит действо под зажигательную Big Iron Марти Роббинса. Перед тем в кадре можно заметить вывеску с надписью «NO WAC».

Увидим мы и расширенную ветку Роберта Хауса, чью роль не без изящества, присущего подобным персонажам, исполнил Джастин Теру, и воинственный Легион Цезаря с не шибко уместным здесь Маколеем Калкиным, и, конечно, Когтей Смерти, намек на появление которых был еще в первом сезоне. А еще раскроем тайну Хранилища 24, почувствуем более заметное присутствие Анклава, увидим случайного прохожего, который без устали будет повторять культовое «patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter».

Второй сезон примечателен еще и тем, что привлек на съемочную площадку людей, о которых, наверное, сегодня не так хорошо помнят, как в годы былой славы. Про озорного паренька из классики рождественской комедии мы вспомнили, но и без него в шоу фигурировали некогда популярные и востребованные персоналии.

Например, одного из старейшин Братства Стали сыграл Брайан Томпсон, известный по ролям Найта Слэшера в боевике «Кобра» (1986, о нем мы не так давно упоминали в статье про околорождественские боевики) или Шао Кана в провальной «Смертельной битве: Уничтожение» (1997). В роли матери Стефани Харпер засветилась Наташа Хенстридж — признавайтесь в комментариях, если тоже, как и автор этих строк, ни разу не узнали блондинку из «Особи» (1995) и «Девяти ярдов» (2000). А супермутанта символически озвучил Рон Перлман.

В целом, по субъективному восприятию, впечатления плюс-минус схожи с теми, что были и во время просмотра первого сезона — поначалу тяжеловато поддаться этому гротескному и странному постапокалиптическому мироустройству, где всех хлебом не корми — дай нажать на какую-то красную кнопку. Зомби здесь могут быть столь же пластичны, как в недавней «Вспышке», а головы взрываются так же задорно и сочно, как и в другом флагмане Amazon «Пацаны».

Но чем дальше погружаешься в хитросплетения сюжета, на этот раз заметно более политизированного, тем больше история затягивает.

Это, пожалуй, одна из лучших стриминговых жевательных резинок современности. Именно так — приземленно, непритязательно, возможно даже непривлекательно и без намеков на вхождение в вечность, однако в меру увлекательно здесь и сейчас.