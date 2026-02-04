tradfi
Новости Кино 04.02.2026 comment views icon

На Prime Video завершился 2-й сезон "Фоллаут": все эпизоды можно посмотреть одновременно

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

На Prime Video завершився другий сезон "Фолаут": всі 8 епізодів можна переглянути одночасно

На платформе Prime Video вышел восьмой и финальный эпизод второго сезона «Фоллаут», который получил самую высокую оценку на iMDB в истории шоу.


«Фоллаут» — это сериал, экранизирующий серию одноименных игр Bethesda Game Studios, основное действие которого разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва. Часть людей находится в убежищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), рыцарь Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Гоггинс).

В продолжении Люси отправляется на поиски своего отца, тогда как Гуль составляет ей компанию в надежде найти своих дочь и жену. Дуэт прибывает в одну из культовых локаций из игры Fallout: New Vegas. В настоящее время второй сезон имеет почти идеальные 97% от критиков и 96% от зрителей на Rotten Tomatoes, что даже немного выше, чем у первого. Тогда как финальный эпизод получил самую высокую в истории шоу оценку на iMDB: 8,9 з 10.

Сериал «Фоллаут» стал одним из самых больших хитов Prime Video: в настоящее время он входит в ТОП-3 шоу по просмотрам из тех, что получили продолжение, и уступает лишь «Кольцам власти» и «Ричеру». Третий сезон уже в разработке и планирует начать съемки на 2 месяца раньше запланированной даты, кроме этого в нем планирует показать ранее невиданную локацию, которой не было в игре.


Ранее Amazon опубликовала весь первый сезон «Фоллаут» на своем YouTube.

Второй сезон «Фоллаут» удвоил популярность игр Bethesda в Steam

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
Фаны cломали Netflix в ожидании 9-го и несуществующего эпизода "Очень странных дел"
Большой спойлер к сериалу "Плюрибус" случайно сохранили на снимках в Google Earth
Актриса "Фоллаут" планирует поиграть в GTA 6, но больше всего любит "расслабляющую" игру для PS4
Второй том "Очень странных дел" будет длиться менее 3,5 часов
Лучше "Разделения" и "Теда Лассо": сериал "Плюрибус" стал самым популярным в истории Apple TV
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
"Детектив Холе": первые кадры сериала Netflix по роману Ю Несбё
На Apple TV завершился сериал "Плюрибус": все 9 эпизодов доступны для просмотра
Netflix показал трейлер детектива "Семь циферблатов Агаты Кристи", релиз — 15 января
Фанат Fallout создал монитор воздушных тревог и отключений электричества в стиле Vault-Tec
"Война никогда не меняется": Рон Перлман вернулся в "Фолаут"
Первый взгляд на 5-й сезон сериала "Пацаны": Хоумлендер любуется Землей в огне
За 100 лет до "Игры престолов": вышел финальный трейлер сериала "Рыцарь семи королевств", релиз — 18 января
Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes
"Что это? Откуда оно взялось?": Джордж Р. Р. Мартин был шокирован "туалетной" сценой в начале "Рыцаря семи королевств"
Тодд Говард назвал любимую фракцию Fallout и рассказал, как коронная фраза игры едва не исчезла из сериала
Рон Перлман получил "$40 и сэндвич" за озвучку первой Fallout
В сериале "Расхитительница гробниц" с Софи Тернер тайно снялась бывшая Лара Крофт
Ветеран Fallout возвращается в Obsidian и прерывает пенсию для разработки новой игры
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить