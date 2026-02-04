На Prime Video завершился 2-й сезон "Фоллаут": все эпизоды можно посмотреть одновременно

На платформе Prime Video вышел восьмой и финальный эпизод второго сезона «Фоллаут», который получил самую высокую оценку на iMDB в истории шоу.





«Фоллаут» — это сериал, экранизирующий серию одноименных игр Bethesda Game Studios, основное действие которого разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва. Часть людей находится в убежищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), рыцарь Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Гоггинс).

В продолжении Люси отправляется на поиски своего отца, тогда как Гуль составляет ей компанию в надежде найти своих дочь и жену. Дуэт прибывает в одну из культовых локаций из игры Fallout: New Vegas. В настоящее время второй сезон имеет почти идеальные 97% от критиков и 96% от зрителей на Rotten Tomatoes, что даже немного выше, чем у первого. Тогда как финальный эпизод получил самую высокую в истории шоу оценку на iMDB: 8,9 з 10.

Сериал «Фоллаут» стал одним из самых больших хитов Prime Video: в настоящее время он входит в ТОП-3 шоу по просмотрам из тех, что получили продолжение, и уступает лишь «Кольцам власти» и «Ричеру». Третий сезон уже в разработке и планирует начать съемки на 2 месяца раньше запланированной даты, кроме этого в нем планирует показать ранее невиданную локацию, которой не было в игре.





Ранее Amazon опубликовала весь первый сезон «Фоллаут» на своем YouTube.