Рецензия на фильм "Вспышка" / Outbreak

Не успели мы отойти от кровавых постапокалиптических страстей в «28 лет спустя: Костяной храм», как на экранах снова мелькают кровожадные твари в неустанных попытках кого-то прикончить — с 22 января в украинских кинотеатрах начались показы драматического зомби-хоррора «Вспышка». Амбиции и ресурсы местных киноделов существуют буквально в другой вселенной и несравненно скромнее начинаний Нии ДаКосты и Алекса Гарленда. Так что же получилось у режиссера-дебютанта Джеффа Вулфа — рассказываем в обзоре ниже.

Плюсы: неплохой как на смехотворный бюджет грим зомби; искренняя попытка создателей удивить; Минусы: этот сплошь скучный фильм совсем не работает ни как драма, ни как фильм о зомби; 4 /10 Оценка

ITC.ua

«Вспышка» / Outbreak

Жанр зомби-хоррор, драма

режиссёр Джефф Вулф

В ролях Билли Берк, Алишия Окс, Тейлор Хэндли, Джессика Фрэнсис Дьюкс, Рауль Макс Трухильо, Дени Оливерос, Килр Коффман

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Среди залитых ярким калифорнийским солнышком лесов государственного парка Mourning Rock местный рейнджер Нил Моррис оплакивает исчезновение своего сына-подростка Бена вместе с женой Эбби. Та борется с горем таблетками, запитыми крепким алкоголем. На работе Нил и его коллеги принимают вызов относительно бешеной собаки, когда и стало понятно, что он все еще не способен выполнять свои рабочие обязанности. Поэтому покусанный псом босс отправляет бедолагу в отпуск.

На следующее утро разбитый тоской мужчина отправляется на местное озеро и уже было решается на самоубийство, благо, пистолет всегда при нем. Однако в самый ответственный момент он замечает тонущую женщину и бросается на помощь. Вытащив несчастную на берег, он видит, что спас не человека, а зараженного неизвестным вирусом зомби. И пока у него магическим образом стремительно активируется утраченный инстинкт самосохранения, мир вокруг, похоже, начинает уверенно катиться в пропасть.

Все во «Вспышке» кричит об ограниченности ресурсов — бюджет ленты создатели наскребли откуда смогли, и он не превысил и миллиона долларов, что по голливудским меркам — смехотворные деньги. Для сравнения, на «28 дней спустя» Дэнни Бойл потратил в 2002 году $8 млн, «Земля мертвых» обошлась Джорджу Ромеро в 2005-м в $15 млн, а годом ранее Зак Снайдер располагал аж $26 млн, когда дебютировал в полнометражном кино с римейком ромеровского «Рассвета мертвецов».

Поэтому абсолютно закономерно и прогнозируемо, что дублер и каскадер, трехкратный номинант премии «Эмми» за лучшую постановку трюков в различных проектах, а ныне дебютант в режиссерском деле Джефф Вулф делает ставку не на зрелищный зомби-экшен. И уж точно не метит на историю апокалиптических масштабов. Вместо этого он довольствуется скромной драмой о неутихающей боли утраты, с которой невозможно справиться.

В более умелых руках из такого материала могла бы получиться хорошая короткометражка. Но Вулф замахнулся на полный метр и прогадал.

Беда не в скромных возможностях — грим ходячих мертвецов выглядит на удивление прилично. Проблема в том, что здешняя драма нисколько не трогает, настолько пресной и безэмоциональной она получилась. В частности, супруги в исполнении Билли Берка (его вы могли видеть в вампирской саге «Сумерки» (2008-2012) или научно-фантастическом шоу Эрика Крипке «Революция» (2012-2014)) и Алишии Окс не вызывает никакой эмпатии — подумаешь, какие-то рандомные и неинтересные нам люди перманентно страдают в кадре.

Не становится лучше и тогда, когда из озера буквально выныривает первый зомби — в дальнейшем производственных мощностей хватит лишь на десяток восставших из мертвых кадавров, спорадически появляющихся в кадре и стремительно оттуда исчезающих. При этом они не рвутся, как обычно, сразу укусить, а почему-то склоняются к тому, чтобы придушить свою жертву (и этому есть логическое объяснение), а некоторые из них обладают причудливой пластикой тела. По крайней мере здесь создатели смогли выпендриться, наняв статистов с выдающейся гибкостью танцоров — надо же наделить классических мертвецов хоть какой-то особенностью.

Практически все приключения главных героев сводятся к бесцельному метанию на внедорожнике среди равнодушных лесов, наблюдать за чем — крайне сомнительное удовольствие. Невооруженным глазом заметно, что Вулф страшно полагается на финальный твист, мол, вот тебе, зритель, настоящее откровение. Удивляйся, восхищайся, аплодируй. Но, вот незадача, чудо-финт читался, в том числе благодаря манере съемки (во избежание спойлеров не будем конкретизировать), еще задолго до того, как перед нами откроется судьбоносная правда.

«Вспышка» не выдерживает никакой конкуренции с фильмами ужасов, которые буквально заполонили январские экраны, будто ужасов не хватает и в реальной жизни. Но какие времена — такие и фильмы.

Лента Вулфа и близко не рядом с кинематографической лигой, где находится вышеупомянутый «Храм костей», или хотя бы чертовски прямолинейный «Примат» и неоднозначный «Другой», в котором тоже нашлось место для внезапного поворота. Разве что «Сайлент Хилл: Возвращение», похоже, плюс-минус из той же оперы. Наверное, вы бы и не услышали никогда об этом фильме, если бы мы о нем не написали. Воистину умеет удивлять нынешний украинский прокат.