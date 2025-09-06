Рецензия на второй сезон сериала "Уэнздей" / Wednesday

3 сентября Netflix выкатил вторую часть второго сезона одного из своих флагманских сериалов «Уэнздей». А это значит, что пришло время подводить итоги относительно того, каким получилось продолжение нашумевшего шоу и не потеряло ли оно своего готического очарования по сравнению с первым сезоном. Все подробности, как всегда, в рецензии.

Плюсы: выразительный, великолепно оформленный сеттинг — все здесь снова на высшем уровне, начиная с костюмов и грима и заканчивая декорациями и музыкальным оформлением; отдельно хочется выделить фирменную тимбертоновскую анимацию, которая тоже присутствует; Дженна Ортега, кажется, была рождена для этой роли; в целом легкомысленное развлекательное шоу, которое позволит отвлечься от куда более мрачной действительности; Минусы: сюжетно и персонажно вряд ли следует надеяться на какие-то сюрпризы; в определенный момент может показаться, что здесь слишком много сюжетных линий и персонажей; несмотря на яркую обертку и легкомысленность в сериале хватает пространства для скуки; 7.5 /10 Оценка

«Уэнздей» / Wednesday

Жанр детектив, готическое фэнтези, ужасы, комедия

Режиссеры Тим Бертон, Пако Кабесас, Анджела Робинсон

В ролях Дженна Ортега, Луис Гузман, Кэтрин Зета-Джонс, Эмма Майерс, Джой Сандей, Стив Бушеми, Тэнди Ньютон, Билли Пайпер, Леди Гага, Кристина Риччи, Фред Армисен, Хейли Джоэл Осмент, Кристофер Ллойд

Год выпуска 2025

После летних каникул Уэнздей Аддамс возвращается в Невермор и к своему раздражению обнаруживает, что стала местной звездой: вот у нее и персональные фанатки появились. В стенах неоготической академии мелкую саркастичную бунтарку улыбкой актера Стива Бушеми встречает новый директор Барри Дорт, заменивший на этом посту свою погибшую предшественницу Ларису Уимс.

У чудаковатого дядюшки, как оказывается, есть свои планы относительно семейки Аддамсов, но пока Уэнздей безразлична к этому, ведь она снова сталкивается с рядом загадочных убийств и очередными кукловодами, которые дергают за веревки. В то время как девушка погружается в новое расследование и наблюдает смерть своей подруги Энид, пока только в видении, ее социально неадаптированный брат Пагсли ненароком оживляет зомби, что наслаивает свои последствия на и без того напряженную атмосферу в Неверморе и вокруг него.

Первый сезон «Уэнздей » от Netflix триумфально пронесся на стриминге уверенной поступью громкого хита с рекордами просмотров и волной нарезок в TikTok, что является лучшим маркетингом, чем любые официальные промокампании. Если вы были среди тех нонконформистов, кто не смотрел «Уэнздей», то точно видели причудливый вирусный танец главной героини или хотя бы слышали о хайповых приключениях мрачной девочки с симпатичными косичками.

Хотя тот танец и был крайне зажигательным, но вместе с тем исполнялся он на костях содержания, полностью уступившего место форме, и на гробике эфемерно убийственной серьезности (как минимум убийства есть убийства), которая вчистую проиграла подростковому легкомыслию.

Но фишка «Уэнздей» в том, что это не стало проблемой. Ныне создателей шоу ждал мощный вызов, ведь одно дело забраться на вершину, и совсем другое — удержаться на ней. А это, надо признать, задача сверхсложная — вспомните хотя бы тот поток хейта, который вылился на второй сезон «Одних из нас». Теперь уж точно можно сказать, что Тиму Бертону и компании, пусть и с определенными оговорками, удалось удержать заданную планку.

По своей сути второй сезон — та же жевательная резинка, но с ярким вкусом, причем на протяжении «жевания» этот вкус ничуть не теряется. Пользы от такого потребления немного (если она вообще есть), но свои безусловно приятные нюансы присутствуют. Где-то авторы добавили сюжетных веток, где-то сместили акценты (например, больше внимания уделили непростым отношениям Уэнздей с ее матерью Мортишей), но в целом они повторяют формулу и выразительную стилистику прославленного предшественника. «Ты слишком Уэнздей» — говорит своей подруге Эдит в одной из сцен, и эти слова как нельзя лучше характеризуют продолжение.

То есть это опять та же непоколебимая Вероника Марс в готическом сеттинге. Своего рода гаррипоттериана стримингового разлива. Расследование в условиях идеально подобранных локаций/декораций/костюмов и цветов в кадре, подкрепленных отлично продуманными мизансценами и всемирно известными хитами (пиано версия Zombie от The Cranberries звучит непревзойденно). Плюс перманентно надутые щечки Дженны Ортеги, как их умеет надувать только она, дополненные подведенными тенями глазами испепеляющей взглядом. Безусловно, 22-летняя звездочка будто была рождена для этой роли.

Хорошо то, что авторы предоставили Дженне простор и для кратковременной смены амплуа — такой во всех смыслах яркой Уэнздей вы точно еще не видели!

Что касается других действующих лиц, то они вряд ли выходят за рамки архетипических образов классических жанровых историй или той же супергероики, да большего здесь и не требуется.

Вот даже и обладают изгои истинно супергеройскими способностями. Например, тот же Пагсли, или один из лучших персонажей шоу дядя Фестер, могут стрелять электричеством по примеру Доктора Дума. Есть здесь девочка-невидимка, как Сью Шторм. Есть собственная версия Человека-факела. Еще немного, и в кадре наберется полноценная Фантастическая четверка.

Нашлось место в сюжете и для настоящего ходячего мертвеца с механическим сердцем аля хеллбоевско-дельторовский нацист Карл Рупрехт Кронен, и для символического Кристофера Ллойда, игравшего дядю Фестера в двух фильмах о семейке Аддамс от Барри Зонненфельда, и даже для истории происхождения Вещи — в этом контексте рука получила едва ли не самую интересную персонажную сюжетную линию. Никуда не делся и, не при Джейсоне Стейтеме будь сказано, местный пчеловод, и даже Леди Гага получила свою минуту славы (абсолютно бесполезное камео, но пусть будет).

Ну и, конечно же, не обошлось без еще одного танца с прицелом на вирусность под The Dead Dance Леди Гаги, но будем откровенны, что то, что на танцполе вытворяла Ортега почти три года назад, невозможно переплюнуть априори.

В целом получился достойный преемник первого сезона, предлагающий фактически то же самое, только под девизом «быстрее, выше, сильнее». Если ваш внутренний подросток радовался тогда, то нет никаких препятствий, чтобы этого не случилось и сейчас. Третий сезон был анонсирован еще до выхода второго, так что видимо не зря Гага напевала I’m dancin’ until I’m dead.