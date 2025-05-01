Самые интересные новые фильмы мая 2025 года

Как для мая, который обычно открывает сезон летних блокбастеров, в этом году в репертуаре последнего месяца весны не так уж и много громких высокобюджеток. Среди прочих, конечно, выделяется восьмая невыполнимая миссия с Томом Крузом, бюджет которой, говорят, достиг впечатляющих $400 млн., а где-то рядом расположились очередной марвеловский блокбастер и очередной римейк диснеевской анимационной классики. Среди прочего контента имеем целую охапку ужастиков, несколько представителей других жанров, а также обращаем внимание на нового Уэса Андерсона с запредельно звездным актерским составом. Что из новинок выбрать для себя в мае — наш традиционный материал уже готов помочь с этим вопросом.

«Еще одна простая услуга» / Another Simple Favor

Жанр: детективная черная комедия

Дата премьеры: 1 мая

Релиз: Prime Video

На роскошной свадьбе Эмили с итальянским бизнесменом на острове Капри происходит убийство. В лучших традициях Агаты Кристи герои должны выявить убийцу, которым может оказаться любой из присутствующих. Это сиквел фильма «Простая услуга», вышедшего на экраны в 2018 году. Анна Кендрик, Блейк Лайвли и Генри Голдинг возвращаются к своим ролям.

«Громовержцы*» / Thunderbolts*

Жанр: супергеройский экшен

Дата премьеры: 1 мая

Релиз: кинотеатры

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Группа антигероев попадает в смертельную ловушку Валентины Аллегры де Фонтейн и вынуждена отправиться на опасную миссию, которая может принести им искупление, если они объединятся в команду. Очередная супергеройская команда, этакий Отряд самоубийц от Marvel, соберется 1 мая. Но не стоит забывать, что среди местных поборников добра присутствуют такие персонажи, как Елена Белова и Алексей Шостаков, он же Красный страж, то есть русские. А мы как никто другой знаем, что это еще те спасители мира.

«Фанатик» / Borderline

Жанр: комедийный триллер

Дата премьеры: 1 мая

Релиз: кинотеатры

Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1990-х годах. В дом поп-звезды Софии вламывается молодой человек по имени Пол Дьюерсон, уверенный в том, что они женятся. Незваный гость начинает вести себя неадекватно, пока ошарашенная певица пытается убежать от навязчивого поклонника.

Кажется, в этом комедийном триллере, ставшем дебютом для режиссера Джимми Уордена, Рэй Николсон взялся косплеить своего знаменитого отца, исполнив партию безумного преследователя. О безумии вспоминаем недаром, ведь ничего другого, кроме него, от продюсера «Солтберна» и сценариста «Кокаинового медведя», видимо, ждать не стоит. В роли напуганной жертвы уже далеко не впервые после «Я иду искать» и «Азраила: Мир тишины» выступит Самара Уивинг.

«Серфер» / The Surfer

Жанр: психологический триллер

Дата премьеры: 8 мая

Релиз: кинотеатры

После многих лет, проведенных в США, главный герой возвращается в Австралию. На глазах у сына-подростка он подвергается нападению со стороны местной банды серферов, которые намерены завладеть уединенным пляжем, где герой провел свое детство. Раненый Серфер решает остаться здесь и объявляет войну подонкам. Но впоследствии этот конфликт выходит из-под контроля, и Серфер оказывается на грани безумия.

Если надо сыграть кого-то, кто находится на грани безумия — зовите господина Николаса Кейджа — он уже неоднократно доказывал свою состоятельность в подобных ролях. Противостоять ему будет Джулиан Макмэхон, но, кажется, у бывшего Коула Тернера и Доктора Дума нет никаких шансов на успех в борьбе с харизматичным бородачом. Ну и как не отметить, что уже второй месяц подряд украинский прокат предлагает кино с Кейджем — буквально в апреле на экраны вышел постапокалиптический хоррор «Выжившие: Выход во тьму».

«Безумные копы» / Greedy People

Жанр: криминальная комедия

Дата премьеры: 8 мая

Релиз: кинотеатры

В небольшом островном городке происходит убийство. Это двое непутевых полицейских случайно убили хозяйку дома, в котором к тому же они обнаружили миллион долларов. Дальнейшие решения дураков приводят к неконтролируемому хаосу. Веселить зрителей возьмутся Джозеф Гордон-Левитт, Химеш Патель и Лили Джеймс.

«Клоун Френдо» / Clown in a Cornfield

Жанр: слэшер, черная комедия

Дата премьеры: 8 мая

Релиз: кинотеатры

Доктор Мейбрук и его дочь Квинн переезжают в небольшой городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но это место имеет свои жуткие тайны, и самая страшная — это символ некогда популярного кукурузного сиропа — клоун Френдо. После ежегодного празднования в его честь в городе происходит серия жестоких убийств подростков. Пугающий клоун вышел на охоту и уже ничто не способно остановить это зловещее существо.

Сюжет ленты основан на романе «Клоун в кукурузном поле» американского писателя Адама Чезаре. Книга была издана в 2020 году, и тогда же получила премию Брэма Стокера как лучший подростковый роман. Насаживать непутевую молодежь на вилы среди обильных кукурузных полей Пеннивайз на минималках возьмется с 8 мая.

«Бабушки» / Nonnas

Жанр: комедия

Дата премьеры: 9 мая

Релиз: Netflix

Потеряв мать, отчаянный Джо решает почтить ее память и открыть итальянский ресторан. Фильм основан на жизни Джо Скаравелли — владельца ресторана Enoteca Maria на Стейтен-Айленде, куда приглашают работать поварами бабушек. Главные роли здесь исполнили Винс Вон, Сьюзан Сарандон, Лоррейн Бракко и Талия Шайр, которую вы могли видеть в серии фильмов о Рокки Бальбоа, где актриса воплотила образ жены главного героя.

«Пункт назначения: Родовое проклятие» / Final Destination: Bloodlines

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: кинотеатры

Студентка колледжа Стефани Льюис, которой снова и снова снится один и тот же кошмар, предсказывающий гибель ее семьи, возвращается в родные края. Она хочет найти человека, который может предотвратить трагедию.

«Родовое проклятие» — уже шестой фильм в рамках популярной хоррор-франшизы «Пункт назначения», начавшей свое шествие по кинотеатрам четверть века назад и стабильно снабжавшей зрителей контентом с 2000 по 2011 годы. Из старых персонажей можно рассчитывать на появление владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта в исполнении Тони Тодда. К сожалению, роль эксперта по Смерти стала для актера одной из последних, ведь костлявая с косой настигла его в реальной жизни — случилось это 6 ноября 2024 года.

«Лило и Стич» / Lilo & Stitch

Жанр: приключенческая фантастическая комедия

Дата премьеры: 22 мая

Релиз: кинотеатры

Фильм рассказывает историю связи, возникшей между одинокой девочкой Лило и похожим на собаку инопланетянином по имени Стич, который был создан как разрушительная сила. «Лило и Стич» является ремейком одноименного культового мультфильма 2002 года и переносит титульных персонажей в формат живого кино.

Disney продолжает неутомимо работать в этом направлении, и только зрители отошли от «Белоснежки», как на горизонте маячит очередное обращение студии к своим анимационным хитам из далекого прошлого (хотя на этот раз не такого уж и далекого). Вот только обычно почему-то получается так, что в нарисованных историях больше души, чем в блокбастерах с «живым» исполнением.

«Кровавая тайна» / Cuckoo

Жанр: фильм ужасов

Дата премьеры: 22 мая

Релиз: кинотеатры

После смерти матери 17-летняя Гретхен переезжает со своим отцом Луисом, мачехой Бет и немой сводной сестрой Альмой в курортный городок в Баварских Альпах. Семья приехала туда, чтобы помочь построить новый отель, которым руководит загадочный герр Кениг. Он предлагает Гретхен работу на рецепции, чтобы помочь ей адаптироваться. Однако вскоре после их прибытия на месте начинают происходить странные события.

Этот немецкий ужастик премьерировался на прошлогоднем Каннском кинофестивале, а главные роли в нем исполнили Хантер Шафер, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс и Мартон Чокаш, о котором мы упоминали совсем недавно благодаря украинской премьере детективного триллера «Спящие псы».

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» / Mission: Impossible — The Final Reckoning

Жанр: шпионский боевик

Дата премьеры: 22 мая

Релиз: кинотеатры

Агент Impossible Missions Force Итан Хант и его команда отправляются на новое задание, чтобы попытаться остановить своего заклятого врага Габриэля, прежде чем он сможет получить программу искусственного интеллекта, которая рискует подорвать стабильность всего мира.

«Финальная расплата» является прямым продолжением «Расплаты. Части первой» (2023) и в целом восьмым фильмом кинофраншизы «Миссия невыполнима». В кадре зрители увидят много знакомых лиц — Хейли Этвелл, Винга Реймса, Саймона Пегга, Ванессу Кирби, Пом Клементьев, Генри Черни и Анджелу Бассетт, которая снова сыграет президентку США (не путать с Виолой Дэвис) после политического триллера «Нулевой день». Насладиться новыми трюками от неудержимого Тома Круза можно будет с 22 мая.

«Фонтан молодости» / Fountain of Youth

Жанр: приключенческий боевик, фильм об ограблении

Дата премьеры: 23 мая

Релиз: Apple TV+

Отчужденные брат и сестра, Люк и Шарлотта Пардью, объединяются и отправляются в путешествие, чтобы найти знаменитый Источник молодости. Многостаночник Гай Ричи продолжает стабильно выдавать один проект за другим, и на этот раз перед зрителем предстанет приключенческий фильм об ограблении с Джоном Красински, Натали Портман, Эйсой Гонсалес и Доналом Глисоном в главных ролях. Сам режиссер обещает ленту «в духе Индианы Джонса», и насколько его слова соответствуют действительности — зрители смогут оценить 23 мая.

«Улица страха: Королева выпускного» / Fear Street: Prom Queen

Жанр: слешер

Дата премьеры: 23 мая

Релиз: Netflix

Официальный синопсис на Netflix звучит так: «Кто станет королевой выпускного бала школы Шейдисайда 1988 года? Аутсайдерке Лори конкуренция кажется безжалостной даже до того, как кто-то начинает убивать кандидататок».

«Королева красоты» — уже четвертая часть кинофраншизы Fear Street, основанной на одноименной серии книг американского писателя Р. Л. Стайна. Сюжет этого фильма основывается на романе «The Prom Queen», который был издан в 1992 году.

«Финикийская схема» / The Phoenician Scheme

Жанр: шпионская черная комедия

Дата премьеры: 29 мая

Релиз: кинотеатры

Действие разворачивается в 40-е годы прошлого века. В центре повествования находится Жа-Жа Корда — предприниматель в области авиации и вооружения и один из самых богатых людей Европы. Он постоянно вынужден противостоять многочисленным недоброжелателям. Также в сюжете важная роль отведена его дочери и единственной наследнице, монахине Лизель, и ее наставнику Бьорну Лунду.

«Финикийская схема» — это шпионская комедия от Уэса Андерсона, на съемочной площадке которой собрался заоблачный в своей звездности актерский состав. На экране зрители смогут увидеть Бенисио Дель Торо, Майкла Серу, Тома Хэнкса, Брайана Крэнстона, Скарлетт Йоханссон, Бенедикта Камбербэтча, Джеффри Райта, Руперта Френда, Уиллема Дефо, Шарлотту Генсбур, Билла Мюррея и других. Часть этой звездной компании перекочевала сюда из предыдущего фильма Андерсона «Астероид-Сити».

«Теневой отряд» / Shadow Force

Жанр: боевик, триллер

Дата премьеры: 29 мая

Релиз: кинотеатры

Когда-то Кайра и Айзек были лидерами многонациональной группы специального назначения под названием «Теневой отряд», но нарушили главное правило, влюбившись друг в друга. Теперь они уходят в подполье, чтобы защитить своего сына, в то время, как остальные бойцы отряда следуют по их следу. Противостоять бывшим коллегам будут Омар Си и Кэрри Вашингтон.

«Ритуал» / The Ritual

Жанр: фильм ужасов

Дата премьеры: 29 мая

Релиз: кинотеатры

Отец Теофилиус Ризингер и отец Йозеф Штайгер, первый из которых борется со своим кризисом веры, а второй — с бурным прошлым, работают вместе. Им нужно провести серию обрядов экзорцизма над Эммой Шмидт — молодой женщиной, которая, вероятно, одержима демонами.

Сюжет «Ритуала» основан на реальной истории, в частности, серии сложных обрядов экзорцизма, проведенных Резингером над Эммой Шмидт в 1928 году. Главные роли священников исполнили Аль Пачино и Дэн Стивенс.

«Горная вершина» / Mountainhead

Жанр: сатирическая комедийная драма

Дата премьеры: 31 мая

Релиз: HBO, Max

Действие фильма происходит на горнолыжном курорте, где группа друзей-миллиардеров собирается во время мирового финансового кризиса. Проводить время на фоне живописных горных пейзажей предлагается в компании Стива Карелла, Джейсона Шварцмана, Кори Майкла Смита и Рами Юссефа. Режиссерский дебют для британского сценариста и продюсера Джесси Армстронга.