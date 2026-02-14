10 самых ожидаемых новых сериалов 2026 года

Второй сезон «Фоллаута» стал последней большой сериальной премьерой 2025 года, поэтому сейчас самое время для того, чтобы немного заглянуть в будущее и посмотреть на те любопытные шоу, выход которых ожидаем в этом году. Тем более, что о грядущих фильмах мы уже сообщали. Во внимание брали проекты, которые на момент написания уже точно, или согласно различным источникам, по крайней мере предварительно должны выйти в 2026 году. Соответственно, те анонсированные сериалы, о времени релиза которых еще ничего неизвестно (например, долгожданный «Нейромант»), отвергались. Также заметим, что речь идет исключительно о новинках, поэтому информации о продолжении тех или иных шоу вы здесь не найдете.





«Рыцарь семи королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

Дата выпуска: 18 января

В ролях: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Финн Беннет, Берти Карвел, Танзин Кроуфорд, Дэниел Ингс, Сэм Спруэлл

Жанр: фэнтезийная драма

Релиз: HBO Max

«Из вселенной Вестероса возникает невероятная история, в центре которой приключения неожиданного дуэта — рыцаря Сэра Дункана и его оруженосца Болтуна» — вот так кратко описывает сериал сервис HBO Max. Сюжет основан на одноименной серии новелл Джорджа Р. Р. Мартина, куда входят «Рыцарь-бурлака» (1998), «Присяжный меч» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Проект стал вторым приквелом культовой «Игры престолов» (2011-2019), а первым, напомним, был «Дом дракона», премьеровавшийся в 2022 году.





Самым приятным во всей этой истории для заинтересованного зрителя является то, что «Рыцаря семи королевств» собственно и не надо ждать, поскольку шоу стартовало на стриминге еще 18 января, и сейчас к просмотру доступны 4 из 6 эпизодов. Учитывая рейтинги критиков и зрителей на популярных киноресурсах, в целом замысел удался. Четвертая серия, например, вообще достигла невиданных высот.

Также отмечаем, что второй сезон был анонсирован еще до релиза сериала, а именно в ноябре прошлого года, и основываться он будет как раз на второй новелле книжной серии. Его выход предварительно запланирован на 2027 год. А пока зрители находятся в ожидании финальных эпизодов, предлагаем почитать нашу рецензию на соответствующий сборник новелл Джорджа Р. Р. Мартина.

«Мыс страха» / Cape Fear

Дата выпуска: 5 июня

В ролях: Хавьер Бардем, Эми Адамс, Патрик Уилсон, Си Си Эйч Паундер, Рон Перлман, Тед Левин

Жанр: драматический триллер

Релиз: Apple TV+

Макс Кэди только что вышел из тюрьмы и стремится отомстить супружеской паре адвокатов, скрывших от него доказательства, которые могли кардинально изменить ход дела.

Создатель шоу Ник Антоска с самого детства был горячим поклонником обеих экранизаций «Палачей» (1957) Джона Д. Макдональда — и «Мыса страха» 1962 года Дж. Ли Томпсона, и одноименной версии образца 1991-го Мартина Скорсезе. Так что теперь можно с уверенностью сказать, что Антоска наконец-то реализует проект мечты. Скорсезе, кстати, выступил как один из продюсеров, а вместе с ним в этом же статусе выступают Стивен Спилберг и Мортен Тильдум.

Главную роль должен исполнить Хавьер Бардем, которому придется перевоплотиться в Макса Кэди после таких киноикон-тезок, как Роберт Митчем и Роберт Де Ниро. Телевизионный римейк от Apple будет состоять из 10 эпизодов, первые 2 из которых стартуют на стриминге 5 июня, а остальные будут выходить еженедельно до 31 июля.

«Лаки» / Lucky

Дата выпуска: 15 июля

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Аннет Бенинг, Тимоти Олифант, Онжаню Элис-Тейлор, Дрю Старки, Клифтон Коллинз-младший, Уильям Фихтнер

Жанр: драма

Релиз: Apple TV+

«Когда многомиллионное ограбление идет не по плану, мошенница Лаки вынуждена пуститься в бега. Преследуемая ФБР и безжалостным криминальным авторитетом, она должна бороться за свою жизнь и за выход из ситуации» — сообщает официальный синопсис на платформе Apple TV+. Снято по мотивам одноименного романа Мариссы Степли.

За «Лаки» отвечают шоураннеры-сценаристы Джонатан Троппер и Кэсси Паппас. За плечами первого такие хиты, как «Банши» (2013-2016), «Воин» (2019-2023) и прошлогодний «Друзья и соседи», попавший в перечень лучших сериалов 2025 года по версии ITC.ua (также кинодел писал сценарий к недавней «Команде разрушителей»). А в сценарной фильмографии второй фигурируют в основном хорошо воспринятые зрителями и критиками «Тайна бункера» (с 2023 года) и «Гризельда» (2024). Среди продюсеров — Риз Уизерспун, что в лишних представлениях не нуждается.





Что касается исполнительницы титульной роли Ани Тейлор-Джой, то актриса как минимум может похвастаться безоговорочным нетфликсовским хитом «Ферзевый гамбит» (2020) и высоко оцененным публикой перевоплощением в молодую Фуриосу (2024), которое, правда, потерпело крах в прокате. После «Ущелья» Аня продолжает сотрудничество с Apple, и будет интересно посмотреть, во что оно выльется в итоге. Премьера с первыми двумя сериями назначена на 15 июля, остальные 5, по одной в неделю, будут поступать до 19 августа.

«Получеловек» / Half Man

Дата выпуска: не определена

В ролях: Ричард Хадд, Джейми Белл, Нив Макинтош, Чарли Де Мело, Марианна Макайвор

Жанр: драма

Релиз: BBC One, HBO

Рубен неожиданно появляется на свадьбе своего сводного брата Нила, что становится толчком возрождения их отношений, которые были испорчены 40 лет назад. Возможно, мы бы и прошли мимо этого шоу, если бы не имя его создателя (и вместе с тем исполнителя главной роли) — Ричард Хадд. Это именно тот человек, который в 2024 году выдал неожиданный хит на Netflix «Олененок».

Партнером Хадда на съемочной площадке стал Джейми Белл, первый сезон будет насчитывать 6 эпизодов. По сообщению BBC сериал должен выйти в этом году, но точной даты релиза пока нет.

«Паук-Нуар» / Spider-Noir

Дата выпуска: 27 мая

В ролях: Николас Кейдж, Ламорн Моррис, Брендан Глисон, Ли Джун Ли, Абрахам Попула, Джек Хьюстон

Жанр: супергеройский нуар

Релиз: MGM+, Prime Video





Пожилой, неудачливый частный детектив пытается осмыслить свое прошлое, когда он был единственным супергероем в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов.

Наконец-то в многострадальной Вселенной Человека-паука от Sony появится хоть какой-то Человек-паук! Ибо сериал формально входит в эту едва живую медиафраншизу, которая, напомним, подарила миру такие «нетленки», как «Морбиус» (2022), «Мадам Паутина» (2024) и «Крейвен-охотник» (2024). После систематического провала всего этого, с позволения сказать, кина (при том что «Веном» какие-то деньги собирал, но это все равно не было для студии спасательным кругом) Sony наконец-то покончила с маскарадом.





«Паук-Нуар» станет первым телевизионным проектом в рамках указанной вселенной (официальных планов на следующие пока нет, так что пока и последним), шоу будет результатом совместного производства с Amazon. Хочется верить, что на этот раз правильные выводы были сделаны.

А вот из однозначно приятного — в роли Паучка, правда Бена Рейли, а не привычного Питера Паркера, увидим великого и ужасного Николаса Кейджа, ранее озвучившего персонажа в анимационном фильме «Человек-паук: Вокруг Вселенной» (2018). Уже хотя бы из-за этого господина, а также из-за взрослого нуарного стиля, обходить стороной шоу вовсе не хочется.

«Фонари» / Lanterns

Дата выпуска: середина 2026 года

В ролях: Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Келли Макдональд, Натан Филлион, Гаррет Дилахант, Джейсон Риттер, Ульрих Томсен, Пол Бен-Виктор

Жанр: супергеройский экшн

Релиз: HBO

Но давайте перейдем к супергеройской вселенной пока что вроде как здорового человека. Зеленые Фонари — это межгалактические миротворцы, которые носят кольца, дающие им чрезвычайные способности. Сериал рассказывает о том, как опытный Фонарь Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт расследуют убийство в Небраске, что приводит их к более мрачным тайнам.





«Фонари» станет третьим телевизионным проектом в рамках обновленной Джеймсом Ганном Вселенной DC после «Монстров Коммандос» (2024) и второго сезона «Миротворца» (2025). В Хэла Джордана должен перевоплотиться Кайл Чендлер, его напарником и учеником станет Джон Стюарт в исполнении Аарона Пьера, неплохо проявившего себя в криминальном триллере «Ребел-Ридж» (2024). Увидим и Натана Филлиона в роли знакомого зрителям Гая Гарднера — этот вредный мужик мелькал в вышеупомянутом «Миротворце» и прошлогоднем «Супермене».

Один из создателей перезагруженной дисишной вселенной Питер Сафран отмечал, что «Фонари» будет «событием уровня HBO», а среди источников вдохновения называл такие хитовые тайтлы, как «Настоящий детектив» (с 2014) и «Медленные лошади» (с 2022). Также напоминаем, что в 2011 году Хэл Джордан стал героем большого 200-миллионного блокбастера и имел лицо Райана Рейнольдса, но о том громком провале все причастные предпочитают лишний раз не вспоминать.

«Кристал Лейк» / Crystal Lake

Дата выпуска: не определена

В ролях: Линда Карделлини, Уильям Кетлетт, Девин Кесслер, Кэмерон Скоггинс, Гвендолин Сандстром, Каллум Винсон, Джой Супрано, Кристофер Денгем

Жанр: слешер

Релиз: Peacock

Чтобы вырастить своего маленького сына Джейсона, который страдает от периферического паралича лицевого нерва с рождения, Памела Вурхис оставляет певческую карьеру и переезжает в небольшой городок Кристал Лейк, где начинает работать в местном летнем лагере.





Как видно из раннего синопсиса, «Кристал Лейк» должен стать приквелом культового слэшера «Пятница, 13-е» (1980), что расскажет о молодых годах сумасшедшей мамаши будущего убийцы в хоккейной маске и собственно о юных годах последнего. Идея перенести «Пятницу, 13-е» в формат сериала витала в воздухе еще со времен кроссовера «Фредди против Джейсона» (2003), причем ее инициатором выступил режиссер оригинала Шон Каннингем. Но тем планам не суждено было осуществиться, и после того, как в 2022 году А24 приобрела права на франшизу, началась длительная волокита со сменой шоураннеров.

В итоге руководить парадом доверили Брэду Калебу Кейну, предыдущим сценарным проектом которого был «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (2025) — там кинодел работал над тремя эпизодами. Роль Памелы Вурхис должна исполнить Линда Карделлини, а то, что производством занималась А24, наталкивает на оптимистический лад. Шоу будет состоять из 8 эпизодов и выйдет на сервисе Peacock, где все эпизоды обычно выкладывают одновременно. Но точной даты премьеры пока нет.

«Гнев» / Man on Fire

Дата выпуска: не определена

В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Билли Буллет, Алиса Брага, Скотт Макнейри, Пол Бен-Виктор, Бобби Каннавале

Жанр: боевик

Релиз: Netflix

Джон Кризи — бывший наемник, которому после отхода от дел трудно начать все с чистого листа, поскольку он страдает от посттравматического стрессового расстройства, вызванного темным прошлым. Его попытки начать новую жизнь прерываются непреодолимой жаждой мести.





Новейший «Гнев» станет третьим обращением киноделов к серии романов Эй Джея Куиннелла о Джоне Кризи — предыдущими двумя были версия 1987 года со Скоттом Гленном и 2004-го с Дензелом Вашингтоном. Нетфликсовская адаптация будет основываться на романе Man on Fire (1980) и его продолжении The Perfect Kill (1992). В роли непоколебимого мстителя на этот раз выступит Яхья Абдул-Матин II, совсем недавно хорошо проявивший себя в очередном шоу Marvel «Чудо-человек».

Шоураннером выступил Кайл Киллен, до этого работавший над Halo (2022-2024). Netflix планирует релиз на этот год и предложит стандартные 8 эпизодов.

«Бегущий по лезвию 2099» / Blade Runner 2099

Дата выпуска: не определена

В ролях: Мишель Ео, Хантер Шафер, Димитри Абольд, Льюис Гриббен, Кейтлин Роуз Дауни, Том Берк, Маурицио Ломбарди, Дэниел Ригби, Джонни Харрис, Эми Леннокс, Шейла Атим, Мэттью Нидгем

Жанр: научная фантастика

Релиз: Prime Video

Как анонсирует название, события сериала будут происходить через 50 лет после метаний персонажа Райана Гослинга в «Бегущем по лезвию» 2049 (2017) Дени Вильнева. Подробности сюжета держатся в тайне, однако известно, что Мишель Йео исполнит роль репликанта по имени Олвен, находящегося на пороге гибели, как и отчаянный Рой Батти в изначально недооцененном, но в итоге культовом оригинале Ридли Скотта. Также в истории будет фигурировать девушка Кора в исполнении Хантер Шафер («Эйфория», «Кровавая тайна»).





В ключевых аспектах за многообещающее и ожидаемое многочисленными поклонниками жанра шоу отвечает Силка Луиза — именно она стала шоураннеркой и присоединилась к написанию сценария. Ранее Силка работала над Halo (2022-2024) и «Сияющими женщинами» (с 2022) — оба получили положительные отзывы критиков. Ридли Скотт ограничился продюсерскими функциями. Как считаете, оправдает ли высокие ожидания Amazon?

«Городок» / The Boroughs

Дата выпуска: не определена

В ролях: Билл Пуллман, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Альфред Молина, Элфри Вудард, Денис О’Харэ, Джена Мэлоун, Карлос Миранда

Жанр: научная фантастика

Релиз: Netflix

В роскошном жилом комплексе для пожилых людей, расположенном в пустыне Нью-Мексико, группе неожиданных героев придется объединить усилия, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая пытается украсть то, чего у них итак нет — время.





Если имена шоураннеров Джефри Аддисса и Уилла Мэтьюза вам наверняка ни о чем не скажут, то имена местных продюсеров известны многим — это создатели флагмана Netflix «Очень странные дела» (2016-2025) братья Даффер. Подробностей об этом проекте немного, но Дафферы вовсю его расхваливают, признавая, что здесь будут определенные точки соприкосновения с «Очень странными делами».

Кроме того неутомимые киноделы продюсируют еще одно потенциально интересное шоу, запланированное на этот год — драматический сериал ужасов «Скоро случится что-то страшное». Шоу выйдет, конечно же, на Netflix; уже и дата релиза известна — 26 марта.