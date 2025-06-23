Первые реакции на «Мир Юрского периода: Возрождение» — ностальгия «в стиле Спилберга» с идеальным CGI и посредственным сюжетом

Новый «Мир Юрского периода» полноценно стартует в кинотеатрах в начале июля, однако некоторые зрители получили шанс увидеть фильм на премьере в Великобритании и уже опубликовали свои первые реакции — если подытожить, то они получились довольно смешанными.

Некоторые смело заявляют, что фильм предоставляет ту же ностальгическую атмосферу Стивена Спилберга, которую имел оригинальный «Парк Юрского периода» 1993 года, и восхваляют спецэффекты, тогда как многие зрители говорят о поверхностном и в чем-то «ненужном» сюжете. Ниже несколько прямых цитат критиков и зрителей:

«Гарет Эдвардс точно знал, как перенести историю Юрского периода на экран. Я обожаю практическую киномагию оригинального фильма. С годами франшиза больше использовала компьютерную графику и «Возрождение» действительно насыщено цифровыми эффектами, но они здесь особенно хорошо работают благодаря съемкам в реальных местах и на пленку», — Перри Немирофф, Collider.

«Гарет Эдвардс создает триллер в стиле Спилберга, наполненный визуальными эффектами, ужасными динозаврами и захватывающими экшн-сценами. Бейли — непревзойденный, как и новые динозавры. Обязательное к просмотру приключение на большом экране для каждого фаната Юрского периода, но предупреждение: кровавые сцены могут напугать детей!», — Андре Сент-Албин

«Сегодня вечером имел шанс посмотреть «Мир Юрского периода: Возрождение» и отлично провел время. Был рад видеть, что динозавры снова страшные. Гарет Эдвардс отлично справляется, заставляя вас почувствовать масштаб этих вещей и представляя их таким ужасным образом. Также есть отличные декорации!», — пользователь @CabooseEK из Twitter.

«У фильма была сильная концепция — мутировавшие динозавры на новом острове. Меня это заинтриговало. Но он кажется скучным. Есть ряд сцен, которые легко забыть, и которые никуда не ведут. Одна сцена с рекой выделялась, но остальные сливаются воедино. Персонажи скучные, химии нет, и в конце концов оказалось, что я болею за динозавров, просто, чтобы почувствовать что-то», — пользователь @theFLICKpick

«Поверхностное и ненужное продолжение во вселенной «Парка Юрского периода». Экшн и крутые кинематографические кадры не помогают фильму преодолеть ЯВНЫЕ недостатки своих персонажей и пресное повествование, которое в конечном итоге оставит зрителей опустошенными», — подытожил пользователь @BilliamSan.

Напомним, что новая часть франшизы оставила позади ветеранов франшизы Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард и представила совершенно новый актерский состав: Зора (Скарлетт Йоханссон), палеонтолог Генри Лумис (Джонатан Бейли) и капитан корабля Дункан Кинкейд (Махершала Али) отправляются в опасное путешествие на отдаленный остров, где когда-то находилась лаборатория «Парка Юрского периода», и сталкиваются с динозаврами, которые долгое время находились в одиночестве и серьезно мутировали. Действие «Возрождения» происходит через 5 лет после событий «Доминиона» (того самого, который признан самым дорогим фильмом в истории).

Ажиотаж вокруг ленты бушует довольно большой, поскольку Дэвид Кэпп, который адаптировал оригинальный «Парк Юрского периода» для большого экрана, вернулся, чтобы написать сценарий. Режиссером тем временем выступил создатель «Изгой Один» Гарет Эдвардс, а Стивен Спилберг взял на себя роль исполнительного продюсера.

Отметим, что каждый из последних трех фильмов серии «Мир Юрского периода», начиная с 2015 года, собрал в прокате более $1 млрд. «Мир Юрского периода: Возрождение» дебютирует в кинотеатрах Украины 2 июля 2025 года.

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