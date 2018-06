Уберите из состава съемочной группы режиссера, оператора, композитора и исполнительницу главной роли, на которой, оказывается, все и держалось, и вы гарантированно получите другой фильм. Если же все перечисленные ключевые персоны к тому же чертовы гении – вы получите гарантированно плохой фильм. Именно это и случилось с сиквелом Sicario Дени Вильнёва. Работа Стефано Соллима Sicario: Day of the Soldado даже рядом не стояла с первой картиной.

Sicario: Day of the Soldado / «Сикарио 2» Жанр боевик

Режиссер Стефано Соллима

В ролях Бенисио Дель Торо (Алехандро Гиллике), Джош Бролин (Мэтт Грэйвер), Изабела Монер (Изабелла Рейес), Джеффри Донован (Стив Форсинг), Мэттью Модайн (Джеймс Ридли), Мануэль Гарсиа Рульфо (Галло) и др.

Студии Black Label Media, Lionsgate

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Слухи о спин-оффе Sicario появились почти сразу же после выхода первой части, собравшей восторженные отклики прессы и номинированной сразу на три «Оскара». Тогда речь шла о фильме, посвященном герою Бенисио Дель Торо, своеобразном приквеле, работать над которым должны были тот же Дени Вильнёв и автор сценария Sicario Тейлор Шеридан. Увы, Вильнёв взялся за Arrival, Blade Runner 2049, а сейчас работает над экранизацией романа Ю Несбё «Сын» и новой версией «Дюны». Мы не против, но в итоге в режиссерское кресло Sicario: Day of the Soldado сел пока еще ничем себя не зарекомендовавший Стефано Соллима. Мягко говоря, неравноценная замена.

Вместе с Вильнёвым ушел и его любимый оператор, гениальный Роджер Дикинс, возможно, один из самых сильных операторов современности, четырнадцать раз (!) номинировавшийся на «Оскар» и наконец-то получивший заветную статуэтку за визуально безупречный Blade Runner 2049. Кроме того, картина лишилась и исландца Йохана Йоханнссона (Prisoners, Sicario, Arrival, The Theory of Everything), чья завораживающая музыка просто идеально сочеталась с визуальным рядом Дикинса и драматургией Вильнёва. Ну а для Совести Sicario, героини Эмили Блант, в сиквеле просто не осталось места.

Единственным, кто продолжил работу над картиной, стал сценарист первого фильма Тейлор Шеридан. И удивительное дело, человек, написавший скрипт для Sicario, Hell or High Water и Wind River, в этот раз выдал на-гора какую-то невразумительную кашу, полную банальностей, штампов и проходных эпизодов. Возможно, Вильнёв и смог бы сделать из этого винегрета что-то вменяемое, но Стефано Соллима это явно не по силам.

Там же. Те же, минус Эмили Блант. Новая угроза безопасности США — не наркотики, а трафик нелегальных мигрантов, в том числе террористов из мусульманских стран. Дональд Трамп одобряет этот фильм! Чтобы нарушить налаженную схему переправки людей через границу, власти США дают герою Джоша Бролина секретный приказ спровоцировать войну между картелями, которая ослабит их и позволит армиям США и Мексики нанести решающий удар по мафии. И кто же как нельзя лучше подходит для разжигания войны, как не Алехандро Гиллике, все еще одержимый жаждой мести? Но вот беда, в процессе Алехандро привязывается к дочке своего главного врага и идет на все, чтобы защитить девочку. Вроде бы вполне адекватная история, что же не так с Sicario: Day of the Soldado?

Да практически все. Там, где напряжение в Sicario можно было нарезать кусками, в Soldado — ничего не значащие скучные перемещения людей из точки А в точку B. Там, где в Sicario почти документальная, детальная съемка процесса подготовки к бою, которая завораживает и сдавливает дыхание, в Soldado — пролеты двух вертолетов и малозначимые переговоры по рации. Там, где в Sicario холодный реализм, в Soldado — ненужный пафос и пиротехника. В итоге вместо серьезной криминальной драмы мы получаем боевик категории B, в котором буквально теряются два на самом деле очень неплохих актера и одна многообещающая молодая актриса.

Да, Бенисио Дель Торо и Джошу Бролину здесь просто нечего играть. От былого напряженного противостояния трех личностей, трех разных характеров и концепций не осталось и следа. Просто усталые люди, делающие свою работу. Угли вместо пламени. Некоторую свежую струю в ленту вносит героиня Изабелы Монер, которая действительно меняется в течение фильма и очень достоверно изображает Стокгольмский синдром, вот только ее персонаж в большей мере ценная вещь, чем герой, она ничего здесь не решает.

Sicario: Day of the Soldado особо нечего предложить и как боевику. В фильме всего несколько action-сцен, большая часть из которых попала в трейлер. Вообще, трейлер — определенно лучшее, что есть в Soldado: сжато, интригующе, стильно. Жаль, что в самом фильме, растянувшемся на долгих два часа, ничего этого нет.

Почти в самом конце картины может показаться, что авторы решились на очень неординарный шаг, который буквально встряхнет зрителей и выведет драму Sicario на совершенно новый уровень… Но нет, создатели фильма фантастическим образом слили такой шанс, прибегнув к помощи deus ex machina. В итоге Sicario: Day of the Soldado вообще превратился в бессмысленный заполнитель между первым фильмом и потенциальной третьей частью. Совсем не этого мы ждали.

Sicario: Day of the Soldado — скучный, невразумительный боевик категории B, которому нечего предложить зрителям, кроме несколько поблекших персонажей первой части картины. Потратьте лучше два часа своего времени на что-то другое.

2.5 Редакция ITC.UA | 2.8 Читатели ITC.UA Плюсы: Хорошие актеры Минусы: Слабый сценарий и режиссура; посредственная операторская работа; плохое согласование картинки и музыки Вывод: Посредственный боевик в качестве сиквела одной из лучших криминальных драм десятилетия Оценить: Загружаем оценки...

