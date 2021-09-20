Тест-драйв Renault Captur: новый «игрок» в популярном классе





Итак, полный обзор после первого взгляда на новый кроссовер Renault Captur. Детально говорим обо всем и сразу: ездовые повадки, обустройство салона, комплектации и цены, расход топлива, безопасность при ДТП. Все для того, чтобы дать точное определение Renault Captur в рамках его класса B-SUV, где на кошельки покупателей претендуют десятки схожих автомобилей. Так в чем кроссовер Renault Captur лучше других? А в чем – хуже?

Позиционирование модели Renault Captur

Относительно первого поколения модели, общее позиционирование Renault Captur не изменилось: это компактный кроссовер сегмента B-SUV, который является полноценным «европейцем» без всяческих скидок на бюджетность. Если говорить о смене поколений модели, то вторая генерация относительно первой сохранила общие пропорции, но существенно прибавила в габаритах: плюс порядка 10 см в общей длине кузова (теперь 4,23 метра), плюс более 3 см в колесной базе (теперь почти 2,64 метра), появились и более мощные моторы (об этом ниже).

Дебют первого поколения Renault Captur состоялся в 2013 году, обновленный вариант такого автомобиля в прошлом уже становился героем статьи. Второе поколение автомобиля было представлено летом 2019 года. Спустя два года («спасибо» карантинным ограничениям) новый кроссовер приехал в Украину.

Как едет кроссовер Renault Captur?

А ведь «первый взгляд» и первые впечатления в целом оказались верны. Прежде всего, в вопросах простоты управления. Компактный кузов, помноженный на легкий руль с умеренной остротой (2,5 оборота от упора до упора) дают ощущение легкости и проворности на улицах города. Автомобиль легко повинуется повороту руля, он просто и без упорства заезжает в поворот. Все это поддержано неплохой тягой мотора и «бесшовной» работой трансмиссии. Возможно, прошла сильная жара. Быть может, обкатался мотор и коробка. А может это я больше привык к автомобилю. Но теперь уже не возникало чувства недостатка мощности снизу: вполне нормальная и достаточная тяга начиная с 2-2,5 тысяч оборотов. Главное, чтобы коробка не переключалась вверх слишком рано и не роняла обороты ниже этой отметки – а ведь такое порой бывало. Но (во-первых) это было редкое исключение из правил. А (во-вторых) все равно трансмиссия работает лучше 6-ступечатый АКПП на сравнимых «французах» и «немцах»: быстрые и незаметные переключения, шире диапазон передаточных чисел. Если еще добавить желание мотора «крутится» до высоких оборотов, то все-таки от кроссовера Renault Captur можно получить достойную динамику.

Жаль, но также не ошибся в наблюдениях о подвеске: жестковато, тряско, шатко, валко. Суть в том, что изначально при езде по более-менее нормальной дороге подвеска автомобиля кажется мягкой и комфортной. При резких движениях рулем можно получить даже заметный крен кузова, который вроде как намекает на мягкость пружин. Но только случись крупная яма или выступ на дороге, так сразу или выбирается полный ход рычага, или недостает энергоемкости – но в результате на кузов проходит ощутимый удар с глухим звуком. А если это будет серия неровностей, но и вовсе беда. Конечно, бороться с таким поведением частично можно с помощью снижения давления в колесах. Но в том и дело, что это лишь «частично». Более радикальным способом выглядит установка дисков меньшего размера и шин с более высоким профилем. Но пока для Украины во всех версиях автомобиля заявлены только такие 17-е колеса. Да и, кажется, даже это не решит проблему полностью. Словом, не ждите от кроссовера Renault Captur вседозволенности подвески Renault Duster – похоже, тут все настройки были сделаны в расчете на ровные дороги.

Интересная деталировка лишь подчеркивает мягкие формы кузова автомобиля. Жаль, что не также мягко он везет: кроссовер Renault Captur откровенно заточен под ровные европейские дороги. Хорошо, хоть в управлении автомобиль легок и проворен – причем, в любом ездовом режиме! Разгон 0-100 км/ч занимает обещанные 9,6 секунды. Прокатившись больше и в разных режимах, все-таки признаю: связка 130-сильного мотора 1.3 ТСе и EDC-«автомата» довольно неплоха; теперь интересно, что покажет 155-сильная версия данного мотора.

Заглянем внутрь автомобиля – и увидим строгие линии передней панели, классный руль, высокий подиум под рычаг «автомата». Салон не раздражает. Напротив: он привлекает элегантной простотой, вниманием к деталям, продуманностью мелочей. Вот красивый блок «климата» с тремя маленькими дисплеями: знакомо по Duster. Но если там «климат» был вершиной дизайнерской мысли, то здесь – лишь ее началом. Ведь далее внимание привлекает красочная панель приборов: сочетание цветного ЖК-дисплея и служебных светодиодных индикаторов. Наконец-то приборка от «старших» Renault доехала до модели Captur! А вот нашел рифленую отделку кнопок и ручек: так ими удобнее пользоваться – пальцы «вслепую» находят нужную поверхность и лучше фиксируются. Нужно положить телефон? Куда потянется рука – там ожидаемо окажется полочка (жаль, нет беспроводной зарядки). А еще красивые передние сиденья с комбинированной отделкой и отменной шириной – словно домашние кресла…

Конечно, отчасти такие массивные широкие сиденья влияют на ощущения простора салона в передней части. Но если вы хотите узнать, что такое «теснота по-французски», то вас ждет задний ряд. Запас места везде на грани «достаточного», но не более того: что по высоте, что по ногам/коленям. Номинально в автомобиле имеется возможность подвинуть диван второго ряда вперед-назад. Однако если вам нужно возить взрослых людей на втором ряду, то поверьте: диван всегда будет отодвинут максимально назад. Попутно это сказывается и на багажнике, для которого заявлен объем 422-536 литров в зависимости от положения спинки заднего дивана. Однако если не гнаться за голыми цифрами объема, а взглянуть «в целом» – то багажник ведь хорош: 2-уровневый пол и ниша для «докатки», парочка крючков для пакетов, возможность подвинуть задний ряд без необходимости обращения в салон.

Салон хорош общей эргономикой и вниманием к деталям: настоящий «европеец»! Сзади хотелось бы больше места: стало лучше прежнего, но все равно конкуренты продвинулись куда дальше в вопросах простора. Зато есть компенсация: дефлекторы вентиляции, разъемы для гаджетов, возможность сдвигания заднего дивана (как ни крути, т.е. двигай, а с точки зрения возможностей трансформации салона это плюс). Багажник хорошо продуман и организован.

Есть ли инновации в модели Renault Captur?

В общих чертах – все знакомо: платформа CMF-B и несущий кузов, независимая передняя подвеска МакФерсон и полунезависимая задняя подвеска на основе поперечной балки, только передний привод, цветные ЖК-дисплеи в салоне в качестве приборной панели и центра системы мультимедиа. Но самое интересное в новом Renault Captur – это его мотор.

Бензиновая рядная алюминиевая «четверка» ТСе объемом 1,33 литра собрала в себе все лучшее, что есть в массовых моторах. Во-первых, сочетание турбины, непосредственного впрыска топлива (форсунки с шестью точками впрыска), изменения фаз газораспределения – для высокой мощности и небольшого расхода топлива. Во-вторых, на стенках цилиндров имеется плазменное напыление чугуна – все для упрочнения поверхности и долговременной службы мотора. В-третьих, оригинальное решение ГБЦ (головки блока цилиндров): она имеет А-образную форму и интегрированный выпускной коллектор – все для большей компактности. Двигатель разработан совместно с Nissan и Daimler, а потому он уже встречается или в ближайшем времени будет встречаться под капотом огромного числа автомобилей разных классов и брендов – и с разными названиями: 1.3 TCe (код H5x), HR13DDT, M282…

В случае для Украины, вместе с данным мотором работает 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка EDC, которая уже хорошо знакома по другим автомобилям Renault. Для данной модели существуют версии с МКПП, но они не представлены в Украине. Равно, как и не представлены дизельные или гибридные версии. Причем в арсенале Renault Captur имеется даже подзаряжаемый гибрид: основа в виде 1,6-литрового бензинового двигателя, два электромотора, аккумулятор емкостью почти 10 кВтч, запас хода порядка 50 км.

Конструкция автомобиля в целом ожидаема: просто современный кроссовер. Больше всего внимания привлекает мотор, как задел на будущее для огромного числа автомобилей. В тоже время, на фоне нынешней гаммы версий для Украины (см. ниже), кроссоверу Renault Captur явно недостает какого-то экономичного варианта – турбодизеля dCi или даже гибрида E—TECH Plug—In, который уже предлагается в Европе.

Цена автомобиля Renault Captur и его конкуренты

Кроссовер Renault Captur на украинском рынке доступен с двумя моторами ТСе (130 л.с. или 155 л.с.) и нескольких комплектациях. Плюс возможность заказа дополнительных опций.

Гамму модели открывает Renault Captur со 130-сильным мотором, 7-ступенчатым EDC-«автоматом», в комплектации ZEN: шесть подушек безопасности, система стабилизации (ESP), светодиодные фары Full LED, датчики света и дождя, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних сидений, передвижной задний диван, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, электрические стеклоподъемники, аналоговые приборы, мультимедиа Easy Link и 7-дюймовый дисплей, пр. Цена стартует с отметки 586 тыс. грн или около $21,7 тыс. (либо 536 тыс. грн. или около $19,9 тыс. по программе Renault Bonus).

Вершиной модельного ряда является Renault Captur INTENSE: теперь уже 155-сильный мотор, плюс камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, электропривод стояночного тормоза, подогрев руля, 7-дюймовая ЖК-панель приборов, штатная навигация, 2-цветный окрас кузова, пр. Также в качестве опции за 4,8 тыс. грн предлагается 10-дюймовый дисплей в салоне. Цена – от 652,2 тыс. грн или $24,2 тыс. (либо 602,2 тыс. грн. или $22,3 тыс. по программе Renault Bonus).

Как и в первом поколении, кроссовер Renault Captur привлекает неожиданно хорошей комплектацией для своего класса. Светодиодные фары, климат-контроль, «автомат», 7-дюймовый дисплей в салоне – это все уже в базе. В комплектациях выше или в виде отдельных опций доступно: подогрев руля, круговой обзор, 10-дюймовый дисплей.

Общее сравнение автомобилей-конкурентов класса B-SUV уже было представлено в виде отдельного материала. И главный соперник для Renault Captur понятен сразу – это кроссовер Peugeot 2008 второго поколения: больше комфорта подвески, оригинальный салон, есть дизель в гамме, даже есть сиденья с массажем спины! Однако новый Renault Captur не намерен сдаваться без боя: в «плюсах» как минимум ниже стартовый прайс и 4-цилиндровый мотор. Низкую цену и 4-цилиндровый готов предложить также Hyundai Venue, но он еще меньше, чем Renault и не может похвастать столь современным оснащением. Вот уже где искать оригинальность да «продвинутые» технологии, так это в ярких новинках Ford Puma и Nissan Juke. Но оба автомобиля ездят на 3-цилиндровы 1-литровых моторах невысокой мощности, а вариант Ford еще и достаточно дорогой. Наконец, советую не забывать про академически-правильный «кросс» Volkswagen T-Cross (кстати, он стал дешевле), проверенная временем модель Suzuki Vitara, а также «образец практичности» в виде SKODA Kamiq.

Пожалуй, именно последний автомобиль является вторым самым опасным конкурентом для Renault Captur: если «француз» Peugeot 2008 берет эмоциями, то «чех» SKODA Kamiq делает ставку на трезвый расчет. А вот родственный кроссовер Renault Duster, который номинально «играет» в одном классе с новичком Renault Captur, в реальности не является прямым конкурентом: их выбирают совершенно разные категории покупателей для разных целей. Кроссовер Renault Duster – для разбитых дорог или даже их отсутствия, с акцентом на проходимость и наличием тяговитого дизеля в гамме. Кроссовер Renault Captur – для современного города и пригорода, с акцентом на дизайн и оснащение. Хотя все-таки дизель не помешал бы…

Чтобы стать лидером в данном классе с многочисленными конкурентами, необходимо быть безупречным. Но, как видите, замечания к новичку Renault Captur есть. Хотя также у него есть, что предложить в борьбе с соперниками – новый «француз» им явно задаст жару!

Реальный расход топлива Renault Captur и содержание автомобиля

Усредненный расход топлива в городе составил 9-9,3 л на 100 км; при пустых дорогах и плавной езде можно получить минимум порядка 8,5 л на 100 км; при большом количестве заторов и/или динамичном стиле езды получается около 10 л на 100 км пути. Если в городе расход топлива, что называется «в рамках класса», то на трассе автомобиль приятно удивил: при скорости 80-90 км/ч – расход 4-4,3 л на 100 км, при 110-120 км/ч – около 5-5,5 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). За дополнительную плату гарантию на автомобиль можно продлить до пяти лет или 200 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость базового ТО составляет 3,4-3,6 тыс. грн, в зависимости от выбранного дилера и стоимости нормо-часа. Более сложные и комплексные ТО (на пробеге 90 или 120 тыс. км, с заменой свечей зажигания, антифриза, тормозной жидкости, пр.) обойдутся в 8,6-9,6 тыс. грн.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на сентябрь. Стоимость ТО может отличаться.

Безопасность Renault Captur

Цикла краш-тестов Euro NCAP для автомобиля в Европе завершился максимальной «5-звездочную» оценкой. Причем защита водителя и переднего пассажира одинаково хороша при разных типах ударов: фронтальный с полным или частичным перекрытием, боковой удар, наезд сзади и защита шеи – везде манекены окрашены в зеленый (хорошая защита) или желтый (нормальная защита) цвет. Также автомобиль получил высокие оценки за безопасность детей. Прочный кузов, ремни безопасности, многочисленные подушки делают свое дело: маленький автомобиль – большая защита!

В итоге

Вот как оно получилось в итоге: новое поколение – прежние замечания. Прежде всего, к работе подвески на плохой дороге и к простору в задней части салона. Однако в остальном кроссовер Renault Captur является «хорошистом» своего класса: у него приятная внешность, широкие возможности персонализации, неплохая связка мотора и коробки, легкое управление, хорошая отделка салона, нормальная комплектация за адекватную цену. Этого набора качеств уже вполне достаточно для того, чтобы занять место пусть не «лидера сегмента», но уж точно «сильного игрока» в крайне популярном нынче классе B-SUV.

Плюсы:

+ Приятный дизайн, хорошая отделка, внимание к мелочам в салоне

+ Широкие возможности персонализации, 2-цветная окраска кузова

+ Современный 4-цилиндровый мотор – сегодня это уже редкость в классе B-SUV

Минусы:

— Подвеска плохо подходит для украинских дорог – сочетание жесткости и раскачки

— Хотелось бы получить в гамме модели или дизель, или гибрид

Технические характеристики Renault Captur 1.3 TCe АКПП EDC

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,23 х 1,8 х 1,58 м

Колесная база – 2,64 м

Клиренс – 174 мм

Багажник – от 422 л (5 мест) до 1 275 л (2 места)

Снаряженная масса – 1 365 кг

Грузоподъемность – 435-550 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4 1,3 л

Мощность – 130 л.с. при 4 500-6 000 об/мин

Крутящий момент – 240 Нм при 1 600-3 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 95 л.с. на 1 т; 176 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» EDC (преселективная роботизированная КПП)

Разгон 0-100 км/ч – 9,6 секунды

Максимальная скорость – 193 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,4 л на 100 км

Страна производства – Испания

Шины тестового автомобиля – Hankook Ventus Prime 3 215/60R17

Минимальная цена автомобиля – от 586 тыс. грн или около $21,7 тыс. (536 тыс. грн. или около $19,9 тыс. по программе Renault Bonus)