Тест-драйв Ford Puma: модный городской хищник

Помните кроссовер Ford EcoSport? А вот полная противоположность: яркий, динамичный, «модный» кроссовер с великолепным оснащение – но также и с высокой ценой. Что победит: тяга к практичности или страсть к поиску новых эмоций? Непростой вопрос. Ведь эти два автомобиля, которые номинально являются одноклассниками, в реальности оказываются совершенно разными по характеру. Но модель Ford Puma определенно заслуживает внимания. И ниже я расскажу почему.

Позиционирование Ford Puma

Было небольшое молодежное купе – а стал компактный кроссовер. Вот как-то так. История модели Ford Puma начинается в 1997 году, когда вышло компактное 3-дверное спортивное купе. А продолжилось в 2019-м, когда летом дебютировал вот этот 5-дверный кроссовер. С одной стороны – это две модели, которые относятся к разным классам. С другой стороны – их объединяет спортивный «молодежный» стиль, а также использование основы Ford Fiesta. Интересно, что купе Ford Puma так и не получило заводского ST-варианта (были лишь небольшая партия «подогретой» версии на 155 л.с.), а вот кроссовер Ford Puma ST уже существует и ожидается в Украине на протяжении года.

Изначально автомобиль Ford Puma – это компактное купе, которое производилось в 1997-2002 гг. Нынешний кроссовер дебютировал в 2019-м и приехал в Украину в 2020 году. Героем статьи стал автомобиль c 1-литровым бензиновым мотором в комплектации ST-Line (полноценная ST-версия получает 1,5-литровый «турбо» на 200 л.с.), плюс также отдельно будет рассмотрена комплектация Lux.

Как едет кроссовер Ford Puma?

Жестковато, но интересно. Словно соответствуя своему имени и собственной истории, автомобиль Ford Puma оказывается довольно увлекательным, динамичным, «живым» на ходу. Конечно, предельные возможности скромного 1-литрового мотора невысоки, но он легко «крутится» к высоким оборотам, словно стараясь прокричать девиз: никогда не сдаваться! Здесь приятно управлять тягой и разгоном, нет кивков или заминок при переключениях «автомата» – да и вообще пара двигателя и трансмиссии отлично спелась между собой. И все это боевое настроение подчеркивается довольно острым рулем (примерно 2,5 оборота от упора до упора) с быстрыми реакциями автомобиля и минимальными кренами в виражах.

Эх, если бы еще добавить немного комфорта. Поскольку расплата за минимальные крены и реакции «бодрячком» хорошо известна – жестковатая подвеска. Особенно задняя, да в разгруженном состоянии. С другой стороны: а ведь Ford Puma всерьез претендует на статус одного из самых около-спортивных кроссоверов своего класса – и покупатели выбирают данный автомобиль именно за такой характер. Который, кстати, можно дополнительно усилить выбором соответствующего ездового режима: в «спорте» реакции на педаль акселератора становятся максимально острыми, а трансмиссия не спешит переключаться вверх и позволяет раскручиваться мотору к максимальным оборотам, плюс отключается «Stop-Start». Есть и другие интересные режимы: настройки для скользких дорог предусматривают плавную реакцию двигателя при нажатии акселератора, чтобы не допустить пробуксовки. А вот при выборе настроек для бездорожья все наоборот – выключается противобуксовочная система и можно крутить колесами вволю. Наконец, есть и «ЭКО»-режим, но в данном случае он лишний.

На что похож кроссовер Ford Puma при беглом взгляде? Отчасти на Porsche Macan после масштабирования «-10%», правда? Своими ездовыми повадками кроссовер Ford Puma старается полностью соответствовать дизайну, имени, ожиданиям: на автомобиле хочется «шустрит», здесь хочется поворачивать, разгонятся, тормозить. Похоже, в это шасси заложен очень большой потенциал – намного больше, чем могут дать пара из 1-литрового 3-цилиндрового турбо-мотора и 7-ступенчатого «автомата». Хотя в рамках своих возможности (пусть и скромных) – данная парочка отрабатывает даже не на 100 процентов, а на все 125: именно столько «лошадок» заявлено в графе мощности. При разгоне до «сотни» за усредненные 10 секунд, эмоционально автомобиль воспринимается более динамичным и быстрым.

Спереди все внимание привлекает сложная слоеная архитектура передней панели, огромная ЖК-панель приборов, «продвинутая» мультимедиа SYNC 3. Причем если мультимедиа серии SYNC и 8-дюймовый дисплей знакомы по разным автомобилям семейства Focus, то 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов встречается впервые: классный дизайн, удобная подача информации. Версия ST-Line отличается салоном с красной декоративной строчкой – красивая отделка удобных сидений с развитой боковой поддержкой, удобный «хваткий» руль и накладки на педалях, даже подлокотник и мягкие дверные карты имеют красную прошивку. Так много внимания деталям в передней части салона, что можно и забыть пересесть назад…

А это сделать нужно – чтобы понять, насколько сзади тесно. Причем если над головой еще есть определенный и достаточный запас места, то с простором для коленей совсем беда. Места хватит лишь под детей-подростков либо небольших девушек, а вот рослые люди будут «обнимать» передние сиденья коленями. Компенсации в виде дополнительных удобств тоже нет: пара кармашков на спинках сидений, ниша на торце центральной консоли – и все. А теперь еще раз вспомните Ford EcoSport, который явно не желал ехать «по-спортивному», но предлагал более просторный и продуманный салон в задней части. Хотя если вернутся к Ford Puma, то багажник здесь явно лучше: привычное открывание крышки, двухуровневый пол с возможностью фиксации полки-днища, крючки для пакетов и глубокая ниша-подполье.

Салон интересно «нарисован» и качественно сделан: этакий «слоеный пирог» с мягкой отделкой верхней части, где нашлось место сразу под два цветных дисплея. Спереди удобно, просторно, интересно. А вот сзади просто «тесновато». Приоритет явно отдали продуманному и объемному багажнику (456 л с учетом подполья и места под «докатку»).

Есть ли инновации в автомобиле Ford Puma?

Номинально кроссовер Ford Puma создан на платформе Ford B-Car (B1) и технически ближе всего оказывается к модели Ford Fiesta: независимая передняя подвеска, полунезависимая задняя, бензиновый 3-цилиндровый турбо-мотор 1.0 EcoBoost, только передний привод, электрический усилитель руля. Однако в новинке и отличий немало – увеличена база (плюс почти 10 см), другие амортизаторы и опоры, установлена более жесткая балка задней подвески. Слегка изменился 1-литровый мотор EcoBoost: к примеру, доработаны система охлаждения, изменилась система смазки. В паре с этим двигателем работает «автомат» в виде новой 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями (Getrag DCT300, максимум 300 Нм). Плюс версия ST-Line получает собственные бамперы, боковые юбки, салон со спортивной атрибутикой (сиденья и руль, красная строчка, накладки на педали), и снова-таки немного отличается настройка подвески.

В случае с моделью Ford Puma отдельный интерес вызывает не только основное «железо под капотом», но также многочисленные дополнительные системы и оснащение. Прежде всего, внимание привлекает 12,3-дисплей в качестве приборной панели: он имеет несколько вариантов отображения информации, его вид меняется в зависимости от выбранного профиля езды. Причем встречаются приятные «пасхалки»: к примеру, при выборе спортивного режима езды адаптивный круиз-контроль будет отображать впередиидущий автомобиль в виде Ford Mustang, а если выбрать режим для бездорожья – то увидите Ford F-150. Кстати, да-да: здесь адаптивный «круиз» плюс активная система контроля рядности. Последняя не только сигнализирует о выезде из своей полосы, но также пытается активно подруливать и удерживать автомобиль по центру ряда. Вот только у меня сложилось впечатление, что камера видит разметку не очень хорошо, зато система контроля рядности берется за дело рьяно – и в итоге пытается уж слишком часто подруливать автомобилем, получается дерганая езда. Хотя отмечу, что происходит подобно редко – но все-таки происходит. К слову, эта камера следит не только за рядностью, но также и за знаками. Причем если выбрать «интеллектуальный» режим ограничителя скорости, то автомобиль будет самостоятельно подстраиваться под знаки-лимитаторы скорости: отличный помощник для водителей-«зевак». Да и к другим функциям замечаний в работе нет: лобовое стекло и руль быстро прогреваются, смартфон заряжается в отдельной нише, присутствует мониторинг «слепых зон» зеркал и система полуавтоматической парковки. А теперь еще раз напомню: речь идет об автомобиле класса B-SUV!

Забегая вперед: сейчас в Украину поставляются версии только с 1-литровым бензиновым турбо-мотором и 7-ступенчатым «автоматом» Powershift. Первый был доработан, второй и вовсе являет собой новое поколение преселективного «робота» Getrag DCT300. Много внимания уделено системам помощи водителю: новинка Ford Puma предлагает практически все системы и функции, которые сейчас есть на рынке в данном классе. Читайте дальше…

Цена кроссовера Ford Puma и его конкуренты

Итак, кроссовер Ford Puma для Украины в текущий момент – это бензиновый 1-литровым 125-сильный мотор, 7-ступенчатый «автомат», передний привод. Хотя вообще-то в гамме Puma есть дизельные варианты, микро-гибриды, «механика». Но всего этого у нас нет (надеюсь «пока нет»). Зато у нас есть четыре комплектации – и Ford явно не пожалел оснащения.

Гамму модели открывает комплектация Titanium: шесть подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, система контроля рядности (предупреждение и выравнивание), система предупреждения столкновения, распознавание дорожных знаков и интеллектуальный контроль скорости, выбор из пяти режимов движения, подогрев передних сидений и руля, подогрев лобового стекла, датчики света и дождя, датчики парковки, светодиодные прожекторные фары, 17-дюймовые колесные диски, мультимедиа SYNC 3 и 8-дюймовый сенсорный дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, навигация, пр. Цена автомобиля Ford Puma 1.0 125 AT Titanium – от 722 тыс. грн. или почти $26 тыс.

На следующей ступени находится вариант ST—Line: оснащение идентично комплектации Titanium, но добавлена спортивная подвеска, задние дисковые тормоза, цифровая панель приборов с 12,3-дюймовым ЖК-дисплеем, система Keyless Start, плюс слегка изменен салон и дизайн бамперов. Цена Ford Puma 1.0 125 AT ST-Line – от 762 тыс. грн. или $27 тыс.

Одной из «вершин» модельной линейки для Puma является комплектация Lux, где добавлено следующее: адаптивный «круиз», функция контроля «слепых зон» зеркал заднего вида, камера заднего вида, полуавтоматическая система парковки, измененные LED-фары, пр. Цена Ford Puma 1.0 125 AT Lux – от 800 тыс. грн. или порядка $28,5 тыс.

А второй «вершиной» является исполнение ST—Line Plus: как несложно догадаться, в данном случае собраны воедино спортивная атрибутика варианта ST-Line плюс максимальное оснащение комплектации Lux. Именно в таком исполнении и был представлен тестовый автомобиль. Цена Ford Puma 1.0 125 AT ST—Line Plus – от 826 тыс. грн. или почти $29,5 тыс.

Комплектация Lux – это тоже как ТОП-версия модели Ford Puma. Вот только если ST-Line Plus ориентирована на спортивность, то Lux создана для любителей комфорта и элегантности: оригинальный передний бампер, измененная нижняя вставка заднего бампера, больше хрома по кузову. Все также тканевая отделка салона, но в спокойном тоне. Кроме того, можно получить даже массажные сиденья! Наконец, в комплектациях Titanium и Lux клиренс чуть больше и подвеска другая: автомобиль обещает быть мягче. В тоже время – относительно ST-Line «минус» подрулевые лепестки и М-режим «автомата».

Признаться, ценник Ford Puma настолько высокий, что Volkswagen T-Cross и Honda Jazz уже не кажутся дорогими, а Peugeot 2008 и вовсе выглядит очень выгодной покупкой. Но все познается в сравнении. В том смысле – что надо сравнивать комплектации!

К примеру, Volkswagen T-Cross в Украине пока еще не получил ЖК-панель приборов, адаптивный «круиз», систему контроля рядности. А для кроссовера Ford Puma данное оснащение доступно либо в стартовой комплектации, либо в комплектации на уровень выше. Аналогичная ситуация и с Peugeot 2008: для конкуренции с оснащением Ford Puma требуется уже не базовая комплектация, а версия Allure – но там и ценник другой. Это с одной стороны. Однако с другой стороны – у Peugeot 2008 есть дизельная версия (редкость в классе), а за ценник Ford Puma можно рассматривать не только Volkswagen T-Cross, но даже Volkswagen T-Roc. Причем там, где T-Roc – там и начальные версии более крупных автомобилей: Mazda CX-30, Toyota C-HR, Honda HR-V. Плюс скоро еще и Nissan Juke приедет…

Специально не отбирал простые автомобили-конкуренты с низкой ценой – поскольку против них выступает Ford EcoSport. Отчасти это объясняет и нынешнее позиционирование модели Ford Puma: да пока просто нет смысла заниматься базовыми недорогими версиями. А второе объяснение – это максимальная комплектация: по уровню наполнения опциями, но уровню технологий и систем, кроссовер Ford Puma уверенно держится в числе лидеров класса, превосходя практических всех прямых конкурентов.

Стоимость содержания и реальный расход топлива Ford Puma

Усредненный расход топлива в городском цикле вышел около 8-8,5 л на 100 км пути. При пустых дорогах и плавном стиле езды у меня получалось минимум около 6-6,5 л на 100 км, а при большом количестве пробок и/или динамичном драйве – расход возрастал до 9,5-10 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составил порядка 4-4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 6 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет три года без ограничения пробега. Сервисное обслуживание требуется каждые 30 тыс. км или раз в два год, что для кого-то является конкурентным преимуществом в плане затрат на содержание/эксплуатацию автомобиля. Стоимость стандартного ТО составляет 4,6 тыс. грн. Точная стоимость ТО зависит от пробега и возраста автомобиля, перечня выполняемых работ, выбранного дилера, пр.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на февраль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность автомобиля Ford Puma

В ходе краш-тестов Euro NCAP автомобиль заслужил максимальную «5-звездочную оценку». Существенное замечание лишь одно: повышенная нагрузка («оранжевая зона») в области груди для водителя при фронтальном ударе. В остальном – фронтальные или боковые удары, защита водителя или переднего пассажира – сплошь «зеленые» (отличная безопасность) или «желтые» (нормальная безопасность) отметки. Плюс довольно высокие оценки за срабатывание систем помощи водителю и за безопасность детей. Результат: действительно заслуженная максимальная «5-звездочная» оценка за безопасность

В итоге

Относительно этого одного автомобиля у меня в голове сложилось сразу два итога. Первый итог: сейчас Ford Puma в Украине – это заготовка, причем заготовка для чего-то хорошего. С расширением гаммы модели (моторы, трансмиссии, комплектации) мы получим не только больше выбора, но и ниже цену. А с приходом в Украину версии ST мы и вовсе можем получить автомобиль-легенду. Второй итог: невзирая на статус «заготовки» и ожидания большего, даже сейчас модель Ford Puma являет собой увлекательный в управлении и приятный в обращении кроссовер. В этом автомобиле живет молодежный задор и подростковое веселье, но одновременно с этим не забыли про максимальное оснащение и проработку деталей. Однако стоит ли такой автомобиль запрашиваемых денег? А вот здесь пусть каждый решает сам для себя.

Плюсы:

+ Отлично едет – пакет ST-Line полностью соответствует настроению автомобиля

+ Яркий дизайн, возврат известного имени, версия ST и вовсе может стать легендой

+ Максимум передового оснащения, один из лидеров класса

Минусы:

— Высокий прайс; но (во-первых) комплектация и (во-вторых) есть шанс на снижение цены

— Ограничен выбор – нет дизеля, нет гибрида, нет «механики»…

— В данном классе существуют и более просторные автомобили

Технические характеристики Ford Puma 1.0 ST-Line

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты –4,21 х 1,81 х 1,54 м

Колесная база – 2,59 м

Клиренс – 164 мм

Багажник – 456 л (5 мест)

Грузоподъемность – 489 кг

Снаряженная масса – 1 326 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3, 1,0 л

Мощность – 125 л.с. при 6 000 об/мин.

Крутящий момент – 200 Нм при 1 400 об/мин.

Удельная мощность и момент – 94 л.с. на 1 т; 151 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (преселективная роботизированная КПП)

Разгон 0-100 км/ч – 10,2 секунды

Максимальная скорость – 190 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,8-6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,3-4,4 л на 100 км

Страна производства – Румыния

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Ice 2 215/55R17

Минимальная цена автомобиля – от 722 тыс. грн. или почти $26 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 826 тыс. грн. или $29,5 тыс.