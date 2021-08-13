Тест-драйв SKODA Kamiq: больше, чем вы ожидаете





Еще в момент первой встречи с данным кроссовером во время финальных заездов «Автомобиль года в Украине 2021» я отмечал, что младший «кросс» SKODA Kamiq оставил после себя лучшее впечатление, нежели старшая модель-новинка SKODA Octavia. И теперь пришло время пояснить, почему так произошло.

Позиционирование модели SKODA Kamiq

Все просто: автомобиль SKODA Kamiq – это самый компактный кроссовер марки в Украине, этакая «максимально народная модель на каждый день»: моторы максимум до 150 л.с., только передний привод, несколько комплектаций. Вместе с тем, формат компактного кроссовера обещает достаточно просторный кузов и готовность преодолевать хотя бы легкое бездорожье да проселочные грунтовые дороги. Прямого предшественника модели SKODA Kamiq нет, однако идеологический – есть: по схожему рецепту были созданы универсалы SKODA Fabia в версиях Scout (чуть увеличенный клиренс, защитный обвес по кругу). Кроме того, нельзя обойти стороной и модель SKODA Scala: фактически это компактный хэтчбек является ближайшим родственником для кроссовера Kamiq с точки зрения дизайна, техники, времени появления на рынке. Наконец, упомяну китайский вариант SKODA Kamiq, который дебютировал даже несколько раньше европейского варианта.

За простотой кроссовера SKODA Kamiq скрыто много интересных деталей. Так, во время своего дебюта в начале 2019 года, автомобиль стал самым компактным SUV в гамме марки (сейчас у SKODA есть и более компактные кроссоверы). Прямых предшественников у модели SKODA Kamiq нет, но как тут не вспомнить кросс-версии SKODA Fabia? Если хотите, то SKODA Kamiq – это кросс-версия относительно SKODA Scala. Словом, перед нами самый компактный кроссовер SKODA в Украине на сегодня. Знакомимся с автомобилем на примере версии Style, также отдельно будет представлена версия Active.

Как едет кроссовер SKODA Kamiq?

Как для своего класса и формата – едет хорошо. Если описать характер автомобиля одним словом, то это будет слово «прогнозируемость»: кроссовер SKODA Kamiq всегда едет ожидаемо и точно, не допуская критических провалов ни в одном значимом пункте. Так, мотор неплохо тянет уже с 1,5 тысяч оборотов и готов активно набирать 5-6 тысяч при разгоне с педалью «в пол». Это типичный характер уже знакомого 1,5-литровоного 150-сильного двигателя TSI, однако в случае компактного и легкого кроссовера SKODA Kamiq такой мотор попутно дает возможность ездить чуть быстрее и динамичнее привычного. Трансмиссия DSG также известна: мгновенные и незаметные переключения, тяга к высшим передачам. К примеру, при обычной езде коробка переключается вверх при достижении мотором отметки в 2,5 тысячи оборотов. После смены передачи двигатель опускается на 1,7-2 тысячи и все начинается по новой. Неспешно, зато с минимальным шумом и расходом топлива. А если необходимо, то стоит лишь нажать педаль акселератора сильнее – и трансмиссия будет терпеливо ждать с переключением до предельных оборотов. Только при таком разгоне «газ в пол» можно порой ощутить едва заметный кивок при смене передач (см. диаграмму разгона).

С подвеской ситуация аналогична. Она дает средний уровень комфорта. Зато этот уровень не меняется в зависимости от неровностей, хода колеса, или каких-нибудь фаз луны, как это происходит у некоторых других автомобилей класса. Всегда однозначное поведение, на любых ямах и буграх, но любом типе неровностей. И всегда лишь минимальная раскачка кузова. Что при хорошем клиренсе и коротких свесах позволяет безболезненно ездить по грунтовкам или разбитым дорогам. Хотело написать «мчаться», но все-таки напишу «ездить»: всеядности подвески Renault Duster здесь нет. Зато есть нормальное управление! Средний по остроте (примерно 2,5 оборота от упора до упора) и также удачно-средний по тяжести руль. Но как только повернул рулевое колесо – так сразу и повернул автомобиль. Нет запаздывай на управляющие действия, есть четкость в поворотах и небольшие крены кузова. Кстати, данный автомобиль был оснащен системой изменения ездовых настроек, которая влияет на поведение мотора и рулевого управления. Но, поверьте, она не нужна: кроссовер SKODA Kamiq изначально настроили классно и уж затем добавили сверху электронные системы. А не наоборот, когда порой за выбором режимов движения порой прячут промахи с настройкой мотора, коробки, рулевого…

Автомобиль вряд ли способен привлечь дизайном: просто очередной кроссовер. Да еще с излишне усложненной передней частью, слишком заметными вентиляционными прорезями в бампере, да непонятной формой фар (это мое личное мнение, напишите в комментариях ваше мнение – нравится или нет?). На этом фоне задняя часть и фонари выглядят намного лучше. Однако вот в чем суть: не очаровав дизайном, автомобиль радует ездовыми повадками! Работа мотора и коробки, настройка подвески и руля – все на очень высоком VAG-уровне. Смена ездовых режимов лишь немногим меняет характер, но это и не слишком нужно: изначально все настроено классно! Разгон 0-100 км/ч дается за 8,7 секунды против заявленных 8,3 секунды – все равно это один из лучших результатов в классе.

Важно отметить, что все вышеописанное о ездовом характере касается именно тестового автомобиля в его конкретной версии: мотор 1.5 TSI, трансмиссия DSG, 17-дюймовые колеса, резина Goodyear. И я не знаю, как поедет 110-сильный автомобиль с «автоматом» и на других шинах. Надеюсь, изменятся лишь детали, но сохранится общий баланс.

Но вот, что можно утверждать однозначно и для любой версии – так это классную проработку салона. На первый взгляд, здесь традиционные формы передней панели, приборов и руля, центральной консоли. Но все сделано так, что каждая кнопка и переключатель всегда оказываются под рукой. Тонкие стойки крыши и зеркала нормального размера гарантируют неплохую обзорность. А визуально плоское сиденье (ему и правда не достает боковой поддержки) обеспечивает хорошую посадку и распределение нагрузок. Вдруг, но небольшой прокол в этой почти идеальной эргономике: кнопки электропривода сидений есть, а кнопок памяти настроек нет. Ладно, простим в счет заднего ряда, который дает повод для позитива: хороший простор, запас места для ног и над головой, дефлекторы вентиляции (редкость в классе) и парочка портов для зарядки гаджетов. Правда, огорчил еще один мелкий просчет: отсутствие заднего подлокотника, что особенно странно для максимальной комплектации. Зато подлокотник спереди есть даже в базовой версии автомобиля (см. блок о ценах и версиях).

Аналогично, как и с внешностью, салон не удивляет дизайнерскими изысками. Он берет практичностью! Комбинация проработанной эргономики, внутреннего простора, мягкого пластика спереди, простора и дефлекторов вентиляции сзади – все это однозначно позиционирует кроссовер SKODA Kamiq одним из лучших автомобилей своего класса с точки зрения салона. И одним из лучших с точки зрения багажника: впечатляющий объем, хорошая организация.

Есть ли инновации в автомобиле SKODA Kamiq?

Не стоит искать откровений в конструкции автомобиля SKODA Kamiq: перед нами просто очередной современный кроссовер из многогранного MQB-конструктора Volkswagen. Технически кроссовер SKODA Kamiq – это платформа MQB-A0, передний привод, независимая подвеска спереди и полунезависимая сзади, 4-цилиндровые бензиновые моторы. Для того, чтобы детально понятно технику SKODA Kamiq, предлагаю заглянуть в обзоры автомобилей Volkswagen T-Cross и SEAT Arona (рассказывал о платформе), а также Volkswagen T-Roc (рассказывал о моторе 1.5 TSI и коробке DSG DQ200). На европейском рынке автомобиль SKODA Kamiq также встречается с бензиновым 1-литровым 3-цилиндровым мотором (вместо 4-цилиндрового 1.6 MPI в Украине), а также в специальной Scout-версии. Шире перечень и различных систем: к примеру, система контроля рядности и спорт-шасси с электронно-регулируемыми амортизаторами. Жаль, но такого в Украине нет.

Однако пара-тройка приятных решений имеется. Во-первых, полностью светодиодные фары: да, это опция в рамках пакета, но подобная высокотехнологичная оптика все еще редкость в данном классе. Кстати, кроссовер SKODA Kamiq стал первым автомобиль марки, для которого были реализованы «бегущие» указатели поворотов – мелочь, а приятно! Во-вторых, также «не пожалели» классный 8-дюймовый дисплей в салоне: очень контрастная и четкая картинка, приятная цветовая гамма, понятное и простое меню управления. Находятся как пункты для радости (широкие варианты настройки звука, детальное управление «климатом» и возможность привязать подогрев руля к включению подогреву сиденья), так и пункты для огорчения (неожиданно расстраивает качество камеры заднего вида). К слову, опционально для SKODA Kamiq доступна мультимедиа Amundsen с 9,2-дюймовым дисплеем, цифровая панель приборов Virtual Cockpit, адаптивный «круиз». Наконец, в-третьих, не забывайте о решениях в стиле Simply Clever: уже легендарный скребок на крышке лючка (плюс измеритель высоты протектора и увеличительное стекло), всевозможные крючки-сетки-фиксаторы в багажнике, подстаканник с упором для бутылки, пробка-лейка для жидкости стеклоомывателя…

Кроссовер SKODA Kamiq сложно назвать революционным с точки зрения техники: несущий кузов, поперечная установка мотора, передний привод, «балка» сзади. Но его вполне можно назвать современным: в гамме присутствует двигатель TSI, используются «продвинутая» светодиодная оптика, установлен качественный дисплей. Тестовый автомобиль был оснащен традиционной приборной панелью и системой мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, хотя опционально доступна ЖК-панель Virtual Cockpit и 9,2-дюймовый сенсорный дисплей. На европейском рынке можно встретить спорт-шасси с регулировкой жесткости амортизаторов (но общая схема подвески не изменилась). Конечно, не обошлось без решений Simply Clever: это же SKODA!

Цена SKODA Kamiq и его конкуренты

Кроссовер SKODA Kamiq в Украине предложен с двумя бензиновыми моторами (1.6 MPI 110 л.с. или 1.5 TSI 150 л.с.), «механикой» или «автоматом» (традиционная АКПП или робот-преселектив DSG), в трех комплектация на выбор покупателя, плюс дополнительные опции.

Стартовая комплектация SKODA Kamiq Active изначально предлагает: фронтальные и боковые подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, электроприводы стекол и зеркал, центральный подлокотник, аудиосистему Radio с 6,5-дюймовым дисплеем, рейлинги на крыше, пр. Цена SKODA Kamiq Active: версия 1.6 MPI 5MG – от 479 тыс. грн или $17,7 тыс., версия 1.6 MPI 6AG – от 520 тыс. грн или $19,3 тыс.

Выше расположена комплектация Ambition, где добавлено следующее: 2-зонный «климат», легкосплавные колесные диски, круиз-контроль, подогрев передних сидений, аудиосистема Bolero c 8-дюймовым дисплеем и поддержкой функции Smart Link+, многофункциональный руль с кожаной отделкой. Цена SKODA Kamiq Ambition: версия 1.6 MPI 5MG – от 535 тыс. грн или $19,8 тыс., версия 1.6 MPI 6AG – от 576 тыс. грн или $21,3 тыс., версия 1.5 TSI 6MG – от 619 тыс. грн или $22,9 тыс., версия 1.5 TSI 7DSG – от 660 тыс. грн или $24,4 тыс.

Наконец, на вершине модельной линейки находится комплектации Style, которая отличается следующим: запуск двигателя кнопкой Easy Start, ассистент управления светом Light Assist, задний парктроник, электропривод складывания зеркал, дополнительная защита порогов, пр. Цена автомобиля SKODA Kamiq Style: версия 1.6 MPI 5MG – от 565 тыс. грн или $20,9 тыс., версия 1.6 MPI 6AG – от 606 тыс. грн или $22,4 тыс., версия 1.5 TSI 6MG – от 648 тыс. грн или $24 тыс., версия 1.5 TSI 7DSG – от 689 тыс. грн или $25,5 тыс.

Кстати, ожидаемо для максимальной комплектации Style предлагается самый обширный пакет опций: руль с подогревом, камера заднего вида, полностью светодиодные фары Full LED с функцией AFS, система KESSY (сенсорное отпирание дверей). Максимальный автомобиль SKODA Kamiq с 1,5-литровым 150-сильным мотором, 7-ступенчатой трансмиссией DSG, в комплектации Style и с дополнительным пакетом опций стоит около 722 тыс. грн или $26,7 тыс.

Белый автомобиль – кроссовер SKODA Kamiq в стартовой комплектации Active: колпаки на колесах и пластиковый 2-спицевый руль, зато изначально есть простенькая мультимедиа, подлокотник спереди, вентиляция сзади, полочки-ниши в багажнике. Под капотом – бензиновый 1,6-литровый 110-сильный атмосферный мотор: у нас такое любят.

Теперь несколько слов о конкурентах, которых очень и очень много: советую заглянуть в первый и второй «гид покупателя» по компактным кроссоверам. Заглянули? Тогда позволю себе остановиться лишь на нескольких моделях, которые (во-первых) полностью прояснят положение SKODA Kamiq на украинском рынке, а также (во-вторых) не были ранее представлены в «гидах покупателя». Прежде всего, кроссовер Volkswagen T-Cross: с момента нашей последней встречи автомобиль заметно подешевел (ура!), но SKODA Kamiq все равно дешевле и больше, с мягким пластиком в более просторном салоне, а также с 1,6-литровым мотором под капотом. Именно SKODA Kamiq прямо сейчас превращается в тот самый «народный кроссовер», которого я так жаждал увидеть в виде Volkswagen T-Cross. Кажется, под описание цены и мотора идеально подходит Hyundai Venue, но кроссовер SKODA Kamiq однозначно выигрывает в ходовых качествах и просторе салона. Схожее утверждение касается и новинки Renault Captur: «француз» хорош салоном, но под вопросом его подвеска (это пока первое мнение, обсудим в ходе детального обзора). Вот к кому не придерешься с точки зрения ездовых повадок, так это Ford Puma! Да еще и комплектация хороша: отличный современный европейский кроссовер. Однако расстраивает очень высокая цена и предложение лишь 1-литрового 3-цилиндрового турбо-мотора. Но ведь это еще не все соперники…

Конкурентов более, чем достаточно: начиная от уже хорошо известных Suzuki Vitara и Peugeot 2008, продолжая новичками Ford Puma и Hyundai Venue, а также обязательно вспомнив родственные Volkswagen T-Cross и SEAT Arona. Плюс недавно в Украине стартовали продажи Renault Captur и совсем скоро ждем старт продаж Nissan Juke. Уже набрался почти десяток соперников! А ведь всего конкурентов раза в 2-3 больше. На их фоне кроссовер SKODA Kamiq не пытается удивить каким-либо радикальным преимуществом, но берет в целом: сочетанием цены, гаммы моторов и комплектаций, простором и отделкой салона, ходовыми качествами, возможностью заказа опций…

Реальный расход топлива SKODA Kamiq, содержание автомобиля

Усредненный городской расход топлива находился в пределах 8,7-9,2 л на 100 км пути. При плавной езде, пустых дорогах, на «эко»-режиме удавалось получить минимальный расход 6,5-7 л на 100 км, при большом количества заторов и/или динамичном стиле езды расход поднимался вплотную к отметке 10 л на 100 км пути. На скорости 80-90 км/ч расход топлива составлял 4,5-5 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч – возрастал до примерно 6 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет четыре года или 90 тыс. км пробега. Периодичность ТО – каждые 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость простых технических обслуживаний (замена масла и фильтра, плюс замена тормозной жидкости по необходимости) – порядка 2,9-3,6 тыс. грн. Расширенное ТО (плюс замена свечей зажигания, фильтра салона, воздушного фильтра двигателя по необходимости) обойдется в 7-8 тыс. грн.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на август без учета различных возможных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании. Стоимость ТО указана для одного из киевских дилеров, в других городах/областях стоимость ТО должна быть ниже ввиду более низкой стоимости нормо-часа.

Безопасность автомобиля SKODA Kamiq

Автомобиль прошел цикл краш-тестов Euro NCAP и получил максимальную 5-звездочную оценку за безопасность. Причем особенно радует, что во всех ключевых испытаниях – фронтальный удар с частичным или полным перекрытием, боковой удар – манекены всегда получали «зеленые» (хорошая безопасность) или «желтые» (достаточная безопасность) отметки. Плюс также высокие оценки за безопасность детей.

В итоге

Для того, чтобы понять SKODA Kamiq, придется еще раз вспомнить SKODA Octavia. Ни в коем случае не скажу, что Octavia – плохой автомобиль, совсем нет! Наоборот: этот автомобиль дает ровно то, чего ожидаешь. Новинка SKODA Octavia на 100% отрабатывает ожидания покупателей. На 100%, но не на 101% – вот в чем разница с кроссовером SKODA Kamiq.

Кроссовер SKODA Kamiq не обещает вам острых эмоций, революционной техники, сногсшибательного дизайна. Зато он обещает вам удобство и продуманность в каждой детали. Этот автомобиль раскрывается со временем и постоянно радует «мелочами», которые оказываются важны в реальной жизни. И так везде: в движении и ездовых манерах, в проработке салона, в доступной гамме версий и предложенном оснащении. Да, вы не будете видеть SKODA Kamiq в своих снах. Но после длительного знакомства поймете: этот автомобиль дает больше, чем вы от него ожидаете.

Плюсы:

+ Просторный салон, огромный багажник, Simply Clever (да, скопировал из обзора Octavia)

+ Широкий выбор версий, есть мотор 1.6 MPI, привлекательный стартовый ценник

+ Здесь есть «VAG-порода» в ходовых качествах

Минусы:

— Отсутствие полного привода, который есть у некоторых конкурентов

— В максимальной версии и с хорошим оснащением – Kamiq уже стоит как Karoq

Технические характеристики SKODA Kamiq 1.5 TSI DSG Style

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,24 х 1,79 х 1,53 м

Колесная база – 2,65 м

Клиренс – 188 мм

Багажник – от 400 л (5 мест) до 1 395 л (2 места)

Снаряженная масса – 1 277 кг (в стандартной комплектации для данного мотора и КПП)

Грузоподъемность – 435-567 кг (в зависимости от комплектации/оснащения)

Мотор – бензиновый, турбо, R4 1,5 л

Мощность – 150 л.с. при 5 000-6 000 об/мин

Крутящий момент – 250 Нм при 1 500-3 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 117 л.с. на 1 т; 196 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (преселективная роботизированная КПП DSG)

Разгон 0-100 км/ч – 8,3 секунды

Максимальная скорость – 211 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,6-6,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,7-4,9 л на 100 км

Страна производства – Чехия

Шины тестового автомобиля – Goodyear Efficient Grip Performance 205/55R17

Минимальная цена автомобиля – от 479 тыс. грн или $17,7 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 722 тыс. грн или $26,7 тыс.