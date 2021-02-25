Тест-драйв Hyundai Venue: просто бестселлер?





В этом году компания Hyundai обещает порадовать огромным количеством новинок, которые постепенно будут освещены здесь на сайте. А начать серию материалов выпала честь автомобилю Hyundai Venue – компактный кроссовер является не просто новинкой, но также и первооткрывателем нового класса для Hyundai. Итак: первый раз – в новый класс! Но что в итоге получилось?…

Позиционирование модели Hyundai Venue

Автомобиль Hyundai Venue – это самый компактный кроссовер в линейке компании: по размерам он оказывается на полступеньки меньше, чем уже известные модели Hyundai Creta и Hyundai Kona (ДВС-версия). Впервые данная модель была заявлена в 2019 году, причем с довольно примечательной географией продаж. Так, изначально автомобиль был создан под рынки США и Индии (отдельная 4-метровая модификация с укороченной базой), затем запущена версия для Южной Кореи и других стран мира. В итоге модель стала глобальной и встречается в разнообразных модификациях: бензиновые двигатели литровый «турбо», а также 1,2-литровый и 1,6-литровый «атмо», небольшие турбодизели (1,4-1,5 л), широкий выбор трансмиссий – «механика», вариатор, «робот»-преселектив, традиционный «автомат». Познакомиться с новинкой Hyundai Venue теперь могут и украинцы: продажи автомобиля у нас стартовали с самого начала 2021 года.

Что такое Hyundai Venue? Это самый компактный кроссовер Hyundai – примерно, как модель i20, только «на цыпочках». Для данной модели производитель даже использует оригинальное определение CUV – где буква «C» указывает на слова «Compact» (или, если хотите, «City»). Для рынка Украины предложена версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем – именно такой автомобиль с АКПП и в комплектации Elegance стал героем статьи. Также кратко будет представлена версия с МКПП.

Как едет кроссовер Hyundai Venue

Живо и подвижно. Определяющим в характере автомобиля являются его размер и легкость – причем в данном случае речь в основном идет об управлении. В ответ на поворот среднего по остроте руля (2,7 оборота от упора до упора), автомобиль быстро меняет направление движения, он активно перестраивается по рядам, легко входит в поворот, при этом все происходит с небольшими кренами. Но эти «небольшие крены» появились не просто так – подвеска жестковата. Она заметно отрабатывает средние и крупные неровности, а за мягкость на мелочах скорее следует благодарить мягкие зимние шины, нежели пружины и амортизаторы. С другой стороны: за все время езды на автомобиле по разбитым, заснеженным, обледенелым дорогам не припомню ни одного явно пробоя. А вот периодические глухие стуки где-то там снизу – это припомню. Жаль, но кроссовер Hyundai Venue не может похвастать хорошей звукоизоляцией: шумновато снизу, отчетливо слышно мотор. Причем это не какой-то красивый рык, это просто звук работы мотора.

Однако: какой звук – такова и тяга. Чем больше оборотов, чем больше звука – тем больше динамики и тяги от двигателя. Он буквально «просыпается» на 3-3,5 тыс. об/мин, а на 4-х тысячах окончательно становится ясно, что классический 1,6-литровый «атмосферник» для автомобиль такого формата и размеров – это очень и очень неплохо! Тем паче, что в Sport-режимы езды «автомат» не торопиться переключается выше и всегда держит двигатель в зоне 3-3,5 тыс. об/мин, давая ему раскрутиться даже к 6-6,2 тысячам «на полном дросселе»! Если присматриваетесь к автомобилю Hyundai Venue, то обязательно советую хотя бы пару раз активно разогнаться и нажать педаль акселератора «от души». Поскольку если все время ездить неспешно и плавно, если все время использовать Eco/Normal-режимы, то двигатель себя никак не проявит тягой или динамикой. Да еще «автомат» будет переключается вверх уже на 2-2,5 тыс. об/мин. – причем каждое переключение будет происходить медленно и неспешно, с явно прорисованной паузой. Зато в таком режиме в салоне будет относительно тихо, да плюс «привезете» небольшой расход топлива.

Компактный кроссовер Hyundai Venue старается копировать старшую модель Palisade. Но также не забывает о молодых клиентах, которые требуют яркости: всевозможные цветные вставки и молдинги по кузову, черные глянцевые стойки крыши, 2-цветные колесные диски. Под капотом много свободного места даже при наличии 1,6-литрового мотора – самого крупного для данной модели. А вот чего в наличии нет – так это штатной защиты двигателя или хотя бы пластикового пыльника. АКПП порой запаздывает с переключениями, однако в Sport-режиме ситуация заметно улучшается. Мой замер разгона 0-100 км/ч давал 11-11,4 секунды: автомобиль подтвердил свой паспортный показатель даже на зимних шинах – и это либо сравнимо, либо лучше конкурентов.

Ходовые качества Hyundai Venue двойственны: есть пункты в «плюс», есть замечаний в «минус». Но салон и отделка автомобиля – это только «плюс». Да, здесь не разгуляешься и сзади нет дополнительных удобств; но что вы хотели от автомобиля с такими размерами? Качественную отделку? Х-м-м, пластик везде жесткий, однако сочетание темно-синего и молочно-кремового цвета выглядит приятно. Отдельно можно похвалить сиденья и приборную панель. Сиденья – за удачный профиль и стильную комбинированную отделку. Приборы – также за красивый дизайн да информативный экран: пусть он даже не цветной, но здесь используются градации серого цвета и в наличии приятная графика.

А еще хорош блок климата с крупными ручками и кнопками. А еще нашлось место под серебристую отделку дверных ручек и вставки из черного глянца. А еще, а еще… Главный вывод о внутреннем убранстве Hyundai Venue состоит в том, что салон простой – но в нем ощущения бюджетности и экономии на тебе: это радует. Аккуратно, лаконично, недорого. Но изначально с мыслями о том, чтобы владельцу было приятно – а уж потом с мыслями об экономии очередной копейки.

Аккуратные формы, тщательный подбор материалов, правильная цветовая гамма, немного декора – и вот салон выглядит уже вполне достойно! При небольших внешних габаритах сложно рассчитывать на огромный простор, но четверо взрослых людей сядут без проблем. Багажник также приятно удивил: номинально здесь заявлено 335 литров, но если опустить пол на уровень ниже (да-да, здесь 2-уровневый пол), то получим более вместительный отсек. Из полезных пунктов организации багажника – крючок для пакетов и возможность фиксации крышки почти вертикально.

Есть ли инновации в модели Hyundai Venue?

Да не особо. Это просто современный компактный кроссовер: несущий кузов, передний привод, независимая подвеска МакФерсон спереди, полунезависимая подвеска на основе торсионной балки сзади, дисковые тормоза «по кругу». Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель серии G4FG, который работает с традиционным гидромеханическим «автоматом» типа A6GF. В салоне можно найти 8-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с обычным разрешением 800х480 точек и неважной контрастностью. Зато – работает, не тормозит, простое меню, у камеры заднего вида есть вспомогательные поворачивающиеся линии, а кроме Android Auto и Apple CarPlay нашелся даже диктофон…

Вот кроссовер Hyundai Venue весь такой: вроде и простой в целом, но старается предложить что-то дополнительное, что-то полезное в мелочах. К примеру – обычные фары, простая линза. Но при повороте руля вдруг включается дополнительная секция: так реализована дополнительная боковая подсветка для поворотов. Вот кнопки подогрева передних сидений – а рядом кнопка подогрева руля. Причем он греется по всей окружности, а не только в местах хвата, как это бывает в некоторых более дорогих автомобилях. А самой приятной из таких «мелочей» является система выбора режимов езды. Селектор установлен на центральной консоли, за рычагом АКПП, и дает выбор из шести режимов движения: три позиции в наборе Drive – Eco, Normal, Sport; три позиции в наборе Traction – Snow, Mud, Sand. Логично, что режимы из набора Drive предназначены для езды по нормальным асфальтированным дорогам, а режимы из набора Traction – для пересеченной местности. Так, Eco и Normal – для обычной неспешной езды «на каждый день». Режим Sport предназначен для более динамичного стиля езды и реально заметно меняет поведение автомобиля. Наконец, все три режима для бездорожья – Snow, Mud, Sand – можно было собрать в один. Ведь логика управления примерно одинаковая: изначально плавная реакция двигателя, при более активном нажатии педали акселератора – резкое добавление оборотов и возможность небольших пробуксовок для самоочистки протектора.

Основа конструкции – несущий кузов, 1,6-литровый атмосферный двигатель, 6-ступенчатый «автомат». Больше интереса вызывают детали: сенсорный дисплей в салоне, фары с подсветкой поворотов (боковой свет), система выбора режимов езды.

Цена автомобиля Hyundai Venue и его конкуренты

Снова все просто: в Украине автомобиль Hyundai Venue предлагается только с бензиновым 1,6-литровым мотором, но покупатель может выбрать тип трансмиссии (6-ступенчатая МКПП или 6-ступенчатая АКПП) и одну из трех фиксированных комплектаций. Итого шесть вариантов.

Гамму модели открывает комплектация Express: шесть подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, задние датчики парковки, электрические стеклоподъемники, фирменная МР3-аудиосистема, приборы SUPER VISION, 15-дюймовые стальные колесные диски, пр. Специальная цена (2020 г.в.) на автомобиль с МКПП – от 509,5 тыс. грн. или чуть больше $18 тыс., на версию с АКПП – от 538 тыс. грн или $19,2 тыс.

Следующий шаг – комплектация Dynamic: добавлены подогревы сидений и руля, камера заднего вида, климат-контроль, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, лампы освещения поворотов, кожаная отделка руля и рычага КПП, 15-дюймовые легкосплавные колесные диски, пр. Специальная цена версии МКПП – от 556 тыс. грн. или $19,8 тыс., вариант с АКПП – от 584 тыс. грн или примерно $21 тыс.

На вершине линейки расположена комплектация Elegance: комбинированная обивка салона «экокожа + ткань», светодиодные фонари, 17-дюймовые диски, цветной пакет отделки интерьера, контрастная окраска элементов экстерьера, пр. Специальная цена автомобиля с МКПП – от 588 тыс. грн. или $21 тыс., вариант с АКПП – от 615 тыс. грн или почти $22 тыс.

Кроссовер Hyundai Venue в автосалоне – похож на тестовый, но для любителей «механики»: как вариант сберечь некоторую сумму денег. Жаль, что с АКПП потерялась и система переключения режимов езды. Кстати, обратите внимание на салон: он оформлен в серьезных черно-белых тонах под стать внешности, сиденья получили другой узор обивки, но все равно выглядят контрастно и привлекательно.

Номинально Hyundai Venue играет в классе компактных городских кроссоверов и у него много соперников: Peugeot 2008, Ford Puma, Citroen C3 Aircross, Volkswagen T-Roc. Номинально – да. Но если сравнить размер и цену – то выходит, что нет. Для прямой конкуренции с ними существует Hyundai Kona: схожий размер, мощность, оснащение, цена.

На этом фоне модель Hyundai Venue оказывается на полступеньки ниже – как по размерам, так и по цене: это один из самых компактных и доступных кроссоверов в сегменте. И здесь вырисовывают совершенно другие конкуренты. Прежде всего, Ford EcoSport и Opel Crossland X: довольно доступные и пожилые модели. Они лучше Hyundai Venue по качеству отделки салона, предлагают сравнимое оснащение и цены. Но делают ставку на малообъемные 3-цилиндровые турбо-моторы против классического «1,6 литра атмо», да и попросту против играет возраст: кроссовер Hyundai Venue на их фоне выглядит свежей новинкой. Одной из таковых новинок является Volkswagen T-Cross: едет лучше, но стоит дороже – при этом он не может предложить фундаментальных преимуществ в комплектации для компенсации такой цены. Если говорить о максимально низкой цене, то можно рассмотреть Renault Sandero Stepway – он предлагает низкий стартовый прайс, однако уступает в мощности мотора и наличии традиционного «автомата». Схожая ситуация и с моделью Suzuki Ignis: приметная внешность с «кросс»-намеками, но также не самый мощный двигатель и проигрыш в комплектации. Выходит, что самые опасные конкуренты – это Suzuki Vitara в начально-средних комплектациях да Renault Duster: оба готовы предложить больше практичности и простора в обмен на более спокойную внешность и меньшее количество декора.

С учетом цены автомобиля Hyundai Venue – у него не так уж и много конкурентов, причем большинство из них уступают в комплектации. Пожалуй, самые сильные конкуренты – Ford EcoSport, Renault Duster, начальные версии Suzuki Vitara 1.6 и Peugeot 2008. Если говорить о цене, то дешевле Hyundai Venue оказываются лишь более компактные автомобили Suzuki Ignis да Renault Sandero Stepway. Ждем Hyundai Venue 1,2 для конкуренции с ними?

Стоимость содержания и реальный расход топлива Hyundai Venue

В городе автомобиль обычно потребляет 8,5 л топлива на 100 км пути. Пустые дороги и плавный стиль езды помогут уменьшить эту цифру до 7-7,5 литров, при большом количества заторов и/или динамичном стиле езды расход может переваливать за 10+ литров. На трассе при скорости 80-90 км/ч потребление топлива составляет около 5,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч также растет и расход топлива – до 7 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет четыре года без ограничения пробега или пять лет с ограничение по пробегу 100 тыс. км. Регламентное ТО следует проводить раз в год или каждые 15 тыс. км пробега. Стандартное ТО обойдется в сумму порядка 4-4,3 тыс. грн., расширенное ТО (на пробеге 60/90 тыс. км) оценивается в 7,5-10 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на конец февраля. Цены на автомобиль указаны для моделей 2020 г.в., которые имеются на складах в Украине; автомобили 2021 г.в. будут на 13-14 тыс. грн. или $450-500 дороже.

Безопасность Hyundai Venue

Данных о краш-тестах Euro NCAP для модели Hyundai Venue нет, однако есть оценки безопасности от американских организаций. Так, кроссовер Hyundai Venue получил «4-звездочный» рейтинг за безопасность от NHTSA, и оценку Top Safety Pick от IIHS. Цикл краш-тестов включал в себя фронтальные и боковые удары, а также удар о столб.

В итоге

Отвечая на вопрос заголовка: да, Hyundai Venue – это просто бестселлер. В том смысле, что автомобиль действительно простой: обычная техника, нет откровений в дизайне или салоне. Но, в тоже время: являясь «автомобилем для реальной жизни», кроссовер Hyundai Venue старается дать чуть больше хотя бы в мелочах оснащения или дать больше декора внешней отделки – это похвально. А самое главное: все ключевые качества точно выверены, известный бренд и широкая дилерская сеть, плюс довольно привлекательная цена. Вот так создаются потенциальные бестселлеры массового рынка. Одним из которых вполне заслужено может стать и кроссовер Hyundai Venue.

Плюсы:

+ Традиционные «атмо»-мотор и АКПП – для тех, кто верит в классику

+ Соотношение оснащения и цены, прайс и вовсе один из самых заманчивых в классе

+ Приятные «бонусы»: выбор режимов езды, боковой свет, подогрев руля, декор-пакеты…

Минусы:

— Замечания к езде: работа АКПП (в режимах Eco и Normal), подвеска, звукоизоляция

— Жаль, нет выбора моторов – жду 1,2-литровые версии с еще более низким ценником

Технические характеристики Hyundai Venue 1.6 6АТ Elegance

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,04 х 1,77 х 1,59 м

Колесная база – 2,52 м

Клиренс – 170 мм

Багажник – 355 л (5 мест)

Грузоподъемность – 468 кг

Снаряженная масса – 1 232 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 1,6 л

Мощность – 123 л.с. при 6 300 об/мин.

Крутящий момент – 151 Нм при 4 850 об/мин.

Удельная мощность и момент – 100 л.с. на 1 т; 123 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 11,4 секунды

Максимальная скорость – 177 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,9 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Performance+ 205/55R17

Страна производства – Южная Корея

Минимальная цена автомобиля – от 509,5 тыс. грн. или $18,2 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 615 тыс. грн. или около $22 тыс.