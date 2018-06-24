Wreckfest: доброе утро, последний герой…

Гонка на выживание Wreckfest, духовная наследница легендарной FlatOut, поставила рекорд еще до официального релиза. Игра провела в Steam Early Access более 4 лет! Стоило ли ждать этот проект так долго?

Wreckfest Жанр аркадная гонка

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчик Bugbear Entertainment

Издатель THQ Nordic

Сайт Steam

Drive Hard, Die Last

Сначала давайте вспомним, о чем, собственно, идет речь, ведь с момента анонса Next Car Game от Bugbear Entertainment прошло уже ни много ни мало, а целых шесть лет, с момента появления Wreckfest (такое имя в итоге получил проект Next Car Game) в Steam Early Access – четыре с половиной года, а с релиза той самой FlatOut, духовной наследницей которой является Wreckfest – целых 14 лет!

История серии FlatOut началась в 2004 г., когда ныне уже несуществующая JoWooD Productions выпустила гонку на выживание от мало кому известной финской студии Bugbear Entertainment, имевшей на тот момент в своем портфолио лишь историческую раллийную аркаду Rally Trophy и не самую удачную гонку на монстр-траках Tough Trucks: Modified Monsters. Забавно, что движок Rally Trophy был позже лицензирован «1С: Мультимедиа» и лег в основу десятков гоночных аркад и симуляторов от российских разработчиков. Но вернемся к FlatOut. Первая часть подкупила игроков неплохой динамикой и физикой столкновений, разрушаемостью окружения и интересными трассами. FlatOut 2 от тех же Bugbear Entertainment не заставил себя долго ждать и вышел уже через два года, летом 2006 г. В 2007 г. появилась FlatOut: Ultimate Carnage – версия для Xbox 360, а в 2008 г. FlatOut: Head On для PlayStation Portable. А вот потом серия пошла по рукам, в прямом смысле слова…

Flatout Wii в 2010 г. разрабатывали уже не Bugbear Entertainment, а трэшеделы из голландской Team6 Game Studios. За этим портом в 2011 г. последовала полноценная третья часть – FlatOut 3: Chaos & Destruction, получившая рекордно низкие оценки прессы и игроков – 1/10. Flatout Stuntman в 2013 г. стала первой игрой серии для мобильных устройств и последней, которую доверили Team6. Самой свежей на сегодня частью многострадальной FlatOut стала FlatOut 4: Total Insanity (2017) от студии Kylotonn, занимавшейся последними частями раллийного симулятора WRC. К сожалению, и эта игра не порадовала фанатов гонок на выживание.

Все это время финны из Bugbear Entertainment с жалостью наблюдали за тем, во что превращается их любимая игра. В итоге, не имея прав на торговую марку FlatOut, компания в 2013 г. объявила о начале разработки новой игры под кодовым названием Next Car Game, духовной наследницы FlatOut 1/2. В ноябре 2013 г. студия запустила Kickstarter-кампанию своего проекта… которая с треском провалилась. К счастью, сотрудники Bugbear Entertainment не пали духом, а предложили фанатам гонок на выживание предзаказать игру со своего сайта и скачать Technology Sneak Peek, содержащий всего один тестовый уровень. И это сработало! Уже 15 января 2014 г. Wreckfest, такое имя получила Next Car Game, появилась в Steam Early Access. Всего с двумя играбельными машинами и тремя трассами. Тем не менее, за неделю игра заработала $1 млн. (цель Kickstarter-кампании была $350 тыс.) — сумму, достаточную для продолжения разработки.

За рекордные четыре с половиной года Раннего доступа Wreckfest обновлялась около 80 раз, становясь лучше с каждой итерацией. Еще не вышедшая игра разошлась тиражом более 500 тыс. копий. И наконец-то 14 июня 2018 г. Wreckfest вышла на Steam для Windows PC. Релиз игры на PlayStation 4 и Xbox One запланирован на 20 ноября 2018 г. Прошу прощения за столь длинное вступление, но порой истории разработки и судьбы игровых серий не менее увлекательны, чем сами проекты.

Итак, что такое Wreckfest? Это FlatOut 1/2 на новом технологическом уровне, с новой качественной графикой, динамичными гонками, интересными трассами, реалистичной физикой столкновений и повреждений машин, разрушаемым окружением и поддержкой пользовательских модификаций. Чего нет в Wreckfest? Дурацкого режима с метанием гонщиков на дальность и в мишени. Эту часть вынесли в отдельную игру, техническое превью которой получили все покупатели Wreckfest. Техдемо называется Wreckfest Throw-A-Santa + Sneak Peek 2.0 и, как нетрудно догадаться, в нем вы можете с помощью автомобиля запускать Санта-Клауса в сторону рождественской елки. Странное развлечение, но, может быть, кому-то нужно.

Основной режим Wreckfest – Карьера. Последовательность из пяти больших чемпионатов, каждый из которых поделен на серии гонок. Все как в традиционных гоночных или раллийных играх, той же DiRT 4, например. Некоторые гоночные серии состоят всего из одной гонки или сражения до последнего выжившего на специальной арене, некоторые содержат серию заездов, в некоторых же вам необходимо сначала пройти квалификацию, чтобы попасть в финальную часть. Но в целом все спортивные мероприятия делятся на Гонки, в которых ваша задача прийти к финишу первым, и Выживание, в которых необходимо умереть последним. Часть активностей в чемпионате – фановые гонки на каких-нибудь странных средствах передвижения: газонокосилках, школьных автобусах, комбайнах и т.д. Они веселые, но странные, выжить и прийти к финишу первым на трехколесной инвалидной коляске среди 23 огромных школьных автобусов – то еще развлечение.

Впрочем, основа игры – это все-таки кольцевые гонки, на самом деле очень похожие на раллийные. С той лишь разницей, что здесь можно и нужно толкаться, подрезать и таранить соперников, провоцировать аварии и вообще вести себя крайне вызывающе. Огромная заслуга Bugbear Entertainment в том, что им удалось сохранить в Wreckfest очень удачный баланс между собственно гонкой и гонкой на выживание. То есть здесь полезно вести себя агрессивно, используя противников в качестве подушек безопасности в поворотах, устраивать хаос у себя за спиной, чтобы притормозить преследователей, расталкивать других гонщиков в обязательной свалке в первом повороте. Все-таки здесь на трассу выходят 24 машины одновременно, а учитывая конфигурацию и ширину треков, толкотни не избежать. Вот только использовать агрессивное вождение нужно аккуратно, ведь неудачный маневр может стоить вам гонки. Кроме того, в Wreckfest очень важна скорость реакции на постоянно изменяющуюся ситуацию на треке, ведь в аварии попадаете не только вы, а к концу длинного заезда в чемпионате Pro International или World Masters трасса будет обильно «украшена» остовами разбитых машин, водителям которых не повезло. Одним словом, адреналина в здешних гонках хватает с избытком.

Радует в Wreckfest и поведение автомобилей – у машин в игре есть хорошо ощутимая масса и индивидуальный характер. Авто ведут себя на трассе именно так, как вы ожидаете, как должны вести себя настоящие гоночные автомобили из металла и пластика. Они правильно разлетаются в стороны во время столкновений; правильно реагируют на «подсечки», касания, боковые удары; правильно ведут себя в поворотах, заносах, при касании отбойников или пересечении поребриков; правильно прыгают. Пожалуй, во Wreckfest практически идеальная физика, особенно физика столкновений.

Модель повреждений тоже хороша. Машины мнутся именно в точке удара, броня поделена на сегменты и защищает определенные части машины, смягчая удары по внутренним компонентам. Да, здесь еще есть куда расти, потому что смещения от удара двигателя или вырванных мостов вы не увидите, даже с реалистичными настройками повреждений. Да, порой кажется, что колеса у машины со смятой в хлам передней частью вращаются просто в воздухе (это, как правило, не так). Да, иногда очевидно, что машина с такими повреждениями кузова и рамы не должна ездить. Но все же это игра, и в данном случае баланс между реалистичностью повреждений и играбельностью выбран очень удачно.

При долгих заездах, скажем, шести кругах по длинной восьмерке в чемпионате Pro International и выше, речь идет уже не о том, чтобы приехать первым, а о том, чтобы хоть как-то доехать до финиша. Вот здесь имеет значение повреждение внутренних компонентов автомобиля. Потому что тормоза, несомненно, придумали трусы, но тормозить об отбойник в таких длинных гонках себе дороже. Ну а правила выживания в битвах на аренах просты: старайтесь бить противника в борт, не подставляйте свои бока и избегайте лобовых столкновений. Кстати, за неактивность в битвах здесь карают, так что просто дождаться, пока соперники перебьют друг друга, у вас не получится.

Неплохо в Bugbear Entertainment поработали над AI гонщиков. Они, как и живые игроки, рискуют, попадают в аварии, даже мстят вам за агрессию в свой адрес. Никакой привязки к идеальной линии и, кажется, никакого читерства, Wreckfest даже при игре против AI выглядит живой и интересной. Единственно что, в финальных сериях проявляется избыточная агрессивность и нацеленность противника на вашу особу. При угрозе потери места или обгоне AI-водители могут прямолинейно атаковать вас, вышибая с трассы и при этом теряя собственные шансы на успех. С другой стороны, такое поведение AI — отличная имитация того, что ждет вас в мультиплеере.

Чтобы пройти чемпионат, необходимо набрать определенное количество очков в сериях. За призовые места в гонках и повышение уровня гонщика положены призы. Плюс призы дают за выполнение специальных задач заезда: перевернуть определенное число противников, устроить определенное число аварий, прийти первым, лидировать столько-то кругов и т.д. Да, опыт в Wreckfest выдается не столько за занятое место, сколько за нанесенные противнику повреждения, устроенные аварии и вылеты и т.д. От уровня игрока зависит доступ к новыми автомобилям и улучшениям.

Кроме режима карьеры, в Wreckfest есть режим Пользовательской гонки, здесь мы рекомендуем попробовать модификации, которые можно загрузить из Steam Workshop. Это в основном новые трассы, в том числе и усложненные петли с большим количеством аварийноопасных пересечений, и шкуры для автомобилей. Режим Пользовательской гонки понадобится вам во второй половине Карьеры, когда придется зарабатывать деньги на автомобили высоких классов и повышать собственный уровень для получения доступа к новым деталям. Да, немножко гриндинга здесь есть.

Ну и третий игровой режим – Мультиплеер. В Сети весело, здесь есть, например, сервера, на которых гоночные машины соревнуются с комбайнами. Впрочем, и в обычной сетевой гонке дожить до финиша — весьма непростая задача.

Ну и напоследок о графике. Вероятно, с визуальной точки зрения Wreckfest не сможет конкурировать с какой-то Gran Turismo или Project CARS 2, но в динамике игра выглядит очень неплохо и стильно. Особенно после нескольких кругов гонки, когда трасса покрывается обломками рекламных щитов, барьеров, шин из отбойников, бетонной крошки и т.д. Да, в традициях FlatOut с разрушениями в ее духовной наследнице все в полном порядке. При этом игра вполне резво бегает на NVIDIA GeForce GTX 1060, а некоторое проседание производительности замечено только в первом повороте, когда 24 машины начинают сталкиваться, теряя запчасти, и разнося все вокруг в щепки. Похоже, тормозит здесь сложный обсчет физики.

Подытожим. Wreckfest – отличная аркадная гонка на выживание. Пожалуй, лучшая из существующих. Bugbear Entertainment действительно удалось возродить FlatOut, пусть и под иным названием. Да, у игры есть некоторые огрехи, но на фоне удачных аспектов этого проекта они почти теряются. Если вы любите гонки на выживание и просто хорошие аркадные гонки, обратите внимание на эту игру. Wreckfest на голову лучше и FlatOut 4: Total Insanity, и «почти FlatOut» DiRT: Showdown. Скажу честно, давненько простая гонка не доставляла мне такого удовольствия, как Wreckfest.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Адреналиновые гонки; отличная динамика машин, физика столкновений и повреждений; разрушаемое окружение; неплохой AI; интересные трассы; качественная графика; поддержка пользовательских модификаций Минусы: Некоторые неочевидные интерфейсные решения; несбалансированная экономика на финальных этапах; излишняя агрессивность соперников в последних чемпионатах Вывод: Одна из лучших аркадных гонок на выживание и вообще одна из лучших аркадных гонок. Достойная наследница FlatOut

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