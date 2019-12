The Pit: Infinity – враг хорошего

Очень часто в комментариях под обзорами инди-игр у нас на сайте можно встретить сетование пользователей на графику. «Пиксель-арт уже достал!», «Этой бы игре нормальную графику!», «Почему нельзя было сделать это в 3D?!». Что ж, авторы roguelike-RPG Sword of the Stars: The Pit прислушались к подобным пожеланиям и перенесли свой проект в полное 3D, выпустив ремейк под названием The Pit: Infinity. Вот только я совсем не уверен, что это пошло на пользу фантастическому «рогалику».

The Pit: Infinity Жанр action/RPG

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик Kerberos Productions

Издатель Kerberos Productions

Сайт Steam

Те же, там же. Сюжет The Pit: Infinity, как и оригинальной Sword of the Stars: The Pit, можно уложить в пару предложений, которые нам и продемонстрируют в самом начале игры. Настоящий Old School! Вашей планете угрожает пандемия страшного вируса, лекарство от которого можно найти где-то на нижних этажах заброшенной инопланетной базы. Вперед, герой, постарайся не умирать слишком часто!

Как и в оригинальной 2D-игре, в вашем распоряжении три героя – инженер, солдат и пилот-скаут. Первый под завязку нагружен всякими полезными гаджетами, позволяющими вскрывать электронные замки, взламывать компьютеры и расшифровывать сообщения, ремонтировать броню и оружие, затачивать ножи и чинить сломанное оборудование. Солдат физически силен, несет с собой неплохой стартовый арсенал и умеет обращается с оружием. Скаут – промежуточный класс, она быстрее своих конкурентов, лучше обращается с легким оружием и умеет восстанавливать здоровье.

Как и в предыдущей игре от Kerberos Productions, герои получают опыт за все выполняемые действия, будь то взлом шкафчика с оружием, починка кухонного комбайна, приготовление бутерброда или убийство монстров. Кстати, из-за того, что у инженера множество дополнительных активностей, недоступных другим героям, он набирает опыт быстрее. Как и в Sword of the Stars: The Pit, в The Pit: Infinity героя нужно время от времени кормить, при этом если съесть зараженные или испорченные продукты, можно отравиться или подхватить какую-нибудь инопланетную заразу.

Как и в предыдущей части, в The Pit: Infinity множество способов умереть, но в данном случае чаще всего причиной вашей смерти будут именно монстры. В отличие от той же Sword of the Stars: The Pit, за десяток пробежек по подземелью мои герои ни разу не умерли от голода или болезней, все больше от клыков, когтей и бластеров населяющих Яму тварей. Как правило, еды и лекарств здесь с избытком, а вот патронов всегда не хватает.

При использовании оружие ломается и здесь опять-таки в выигрыше инженер, который с помощью скотча и такой-то матери может починить любой скафандр или ружье. Играя же за солдата или скаута, вы рискуете в определенный момент оказаться с голыми кулаками против весьма мощных монстров. В такой ситуации легче сразу прекратить мучения, чем пытаться спуститься ниже.

Sword of the Stars: The Pit, как и все классические рогалики, была пошаговой. При переносе в 3D игра стала шутером от первого лица в реальном времени. Вот только… The Pit: Infinity – очень плохой шутер. Здесь банально неприятно и неудобно стрелять. Такое впечатление, что каждый выстрел – это отдельный ход, а где-то там, за экраном, падают виртуальные кубики, решая, сколько ущерба нанесет выпущенная вами пуля. Да, скорее всего, именно так и есть, но совсем непонятно, зачем было делать это в столь явном виде, усложняя стрельбу. Намного проще было бы оставить пошаговый режим боя, просто перенеся игру в 3D. Сейчас же получается, что между фазами стрельбы слишком много задержек и пустых анимаций, так что умираете вы чаще не от того, что не умеете стрелять, а от того, что вам банально не дают выстрелить.

Понятно, что введение шутерной механики и перенос игры в 3D был необходим для реализации сетевого кооператива, в котором The Pit: Infinity выглядит достаточно забавно. Но я не уверен, что вы легко найдете товарища, который выберет мультиплеер в The Pit: Infinity вместо, скажем, бесплатных Destiny 2 или Apex Legends, у которых, кстати, все в полном порядке с шутерной частью.

Еще одна проблема The Pit: Infinity – та самая графика, из-за которой вроде бы и затевался этот ремейк. В отличие от тех же Legend of Grimrock и Legend of Grimrock 2, здесь вас ждет очень скромная картинка с однотонными заливками и простеньким освещением. Скучные однообразные коридоры; крохотные уровни с повторяющимися элементами; эффекты пламени, дыма и выстрелов, взятые, кажется, из какой-то бесплатной библиотеки. Любительские моды к DOOM в конце прошлого столетия и то выглядели более стильными.

Да, можно сказать, что в хорошем «рогалике» графика — далеко не главное, и это действительно так… вот только зачем тогда было затевать весь этот сыр-бор? Некоторым играм лучше оставаться в 2D, и The Pit: Infinity только подтверждает этот тезис. Sword of the Stars: The Pit с ее 16-битной 2D-графикой смотрелась более целостной, чем сиквел в полном 3D. Пустые коридоры и угловатые монстры успеют надоесть вам за первые пять уровней. Эта игра просто не дает никакого стимула продолжать спуск.

Il meglio è il nemico del bene – «лучшее – враг хорошего». The Pit: Infinity отлично подтверждает эту истину, высказанную Джиованни еще в 1574 г.