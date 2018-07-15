The Spectrum Retreat: добро пожаловать, или выход воспрещен

The Spectrum Retreat – интерактивная история и пространственная головоломка в стиле Portal, Magrunner: Dark Pulse, Q.U.B.E. и Q.U.B.E. 2, созданная, по сути, одним человеком, обладателем BAFTA Young Game Designers Award 2016 двадцатилетним Дэном Смитом.

The Spectrum Retreat Жанр головоломка от первого лица

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки русский, английский

Разработчик Dan Smith Studios

Издатель Ripstone

Сайт Steam

Вы просыпаетесь в номере явно недешевого отеля и осознаете, что ничего не помните о том, как вы здесь оказались и кто вы собственно такой. Андроид-портье, разбудивший вас, сообщает, что завтрак уже ожидает и весь персонал с готовностью выполнит любой ваш каприз. После прогулки в ресторан становится ясно, что вы оказались внутри какой-то симуляции отеля, причем вы здесь единственный живой постоялец, а андроиды выполняют роль не только прислуги, но и охранников, не позволяющих вам покинуть это место. Впрочем, не все так плохо, кто-то извне симуляции хочет помочь вам выбраться. Женский голос на том конце линии (как это традиционно), ведет вас по отелю, открывая его секреты и помогая по крохам восстановить вашу личность и причины, по которым вы стали пленником симуляции.

Для того, чтобы выбраться из отеля-тюрьмы, вы должны подняться на крышу. А для этого сначала необходимо заставить лифт отвезти вас туда, получить авторизацию. И хотя отель внимательно следит за вашим поведением, проектировщики симуляции оставили некоторые лазейки, позволяющие получить коды доступа. Для начала вы должны найти на каждом из этажей отеля дверь, отличающуюся от других. Затем отыскать в различных помещениях отеля код, открывающий эту дверь. Ну а потом собственно пройти авторизацию – решить некоторое количество, от пяти до десяти, пространственных головоломок на пути к выходу. Пять этажей – пять серий головоломок.

Вначале все просто. Ваш телефон умеет поглощать цвета специальных светящихся объектов, а каждый из цветов является пропуском через барьер того же оттенка, преграждающий дорогу. Один цвет за раз, один барьер за раз, так что стоит хорошо планировать свои действия, просчитывать шаги, учитывая топологию уровня. Затем к цветовым пропускам добавляются цветовые телепорты, переносящие вас через пропасти. А дальше – кнопки, переворачивающие уровень и позволяющие вам ходить по стенам или потолку. Ну и в финале все три составляющих соединяются, а уровни становятся очень большими и запутанными. Да, звучит немного мудрено, особенно фрагмент про поглощение цвета, но вы поймете, что нужно делать, как только начнете решать задачки, здесь все очень интуитивно.

По мере получения доступа на новые этажи и перезапуска симуляции (для этого нужно поспать), в отеле происходят изменения. Ваши воспоминания просачиваются сквозь ткань конструкта, в том числе и в виде новых предметов в обстановке, картин и т.д., и вы начинаете догадываться, что привело вас в это странное место. Впрочем, отгадка, кто вы такой, как попали в отель Penrose и стоит ли вам выбираться из симуляции, ждет в самом конце, на крыше. Чтобы добраться до финальных титров The Spectrum Retreat, вам понадобится от четырех до шести часов, в зависимости от вашей дотошности и того, как быстро вы справитесь с головоломками – вполне стандартная продолжительность для игр подобного рода. В конце вам дадут выбрать: выйти из отеля или остаться. Интересно было бы посмотреть на финальную статистику, но что-то мне подсказывает, что свободу выберет намного больше игроков.

В визуальном плане The Spectrum Retreat характеризуется избитой фразой –простенько, но чистенько. Отель Penrose радует интерьерами под модерн, но расстраивает повторяемостью элементов и некоторой пустотой. Да, так задумано по сюжету, но тем не менее.

Повторяемость есть и в действиях игрока. Сбрасывая симуляцию, вы пять раз повторяете один и тот же набор действий – прогулку в ресторан, до лифта, подъем на нужный этаж, спуск, поиск подсказки, сон. Reset и все сначала. Автор и сам видел эту проблему, поэтому на финальных уровнях вас телепортируют через длинные коридоры, чуть сокращая путь. Впрочем, от ощущения монотонности это не избавляет.

Еще одна проблема – в игру не получается погрузиться. Вы узнаете подробности о себе из фотографий, старых документов и фрагментов бесед, вот только все эти воспоминания даны настолько отстраненно, что почти не вызывают эмоций. Хотя рассказанная история вроде бы достаточно трогательная.

В сухом остатке The Spectrum Retreat – это неплохая пространственная головоломка от первого лица с интересной механикой, но вот сюжет здесь немного вторичен и не вызывает отклика. В той же Q.U.B.E. 2 или Portal 2 сопереживаешь героям больше. Сейчас The Spectrum Retreat стоит в Steam всего 209 грн. Что-то мне подсказывает, что на ближайшей распродаже цена упадет вдвое.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Интересные пространственные головоломки; детективная история; симпатичный дизайн Минусы: Повторяемость действий; простенькая графика; отстраненный метод подачи истории, не позволяющий погрузиться в нее Вывод: Приятная и не очень длинная пространственная головоломка от первого лица

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