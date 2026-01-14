Расходимся: альтсезона-2026 не будет, говорят эксперты

Аналитики CoinEx считают, что в 2026 году традиционный альтсезон не состоится, и основная доля ликвидности сосредоточится на крупнейших криптовалютах. Розничные инвесторы не получат ожидаемого общего роста рынка, а вот «голубые фишки» продолжат доминировать.

Главный аналитик CoinEx Research Джефф Ко объяснил, что классический сценарий альтсезона, когда практически все альткоины растут одновременно, теряет актуальность. По его прогнозу, в 2026 году глобальная ликвидность будет иметь небольшие положительные факторы, но разнонаправленные политики центральных банков будут сдерживать рынок. Кроме того, после запуска спотовых ETF в 2024 году историческая зависимость биткоина от роста денежной массы альткоинов значительно ослабла, а корреляция с ней снизилась.

«Инвесторы, которые надеются, что подъем рынка автоматически поднимет все монеты, рискуют остаться разочарованными. Мы не ожидаем традиционного альтсезона; вместо этого капитал будет строго ограниченно направляться только на надежные криптовалюты — те, что пережили рынок и имеют реальное использование», — отметил Ко.

Аналитики ожидают, что только крупные, надежные и проверенные криптовалюты с высокой рыночной капитализацией и реальным использованием в сети (т. н. «голубые фишки») смогут получить значительные потоки капитала. Остальные альткоины, включая менее известные проекты, скорее всего, останутся без внимания рынка. Это означает, что общее ралли альткоинов вряд ли повторится, а инвесторам придется ориентироваться на тщательный отбор активов и избегать чрезмерного риска.

В то же время мнения относительно биткоина разделились. Джефф Ко прогнозирует, что по базовому сценарию BTC может достичь $180 тыс. к концу 2026 года, учитывая умеренные положительные факторы для ликвидности. При этом опытный трейдер Питер Брандт напоминает об исторических циклах: за 15 лет биткоин пережил пять параболических взлетов с последующими падениями минимум на 80%. В текущем квартале BTC уже упал более чем на 22%, что делает его вторым худшим четвертым кварталом в истории.

По мнению аналитического ресурса Milk Road, такое падение обычно означает очистку рынка от избыточного риска и слабых позиций, что потенциально создает лучшие условия для восстановления силы в следующих циклах. Учитывая это, 2026 год обещает быть сложным для альткоинов, а инвесторам следует ориентироваться на проверенные проекты и «голубые фишки», тогда как биткоин может оставаться главным объектом внимания на рынке.

Источник: CoinTelegraph