Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность

Известная аналитическая крипто-компания Messari выпустила ежегодные тезисы на 2026 год, в которых обозначила ключевые тренды и прогнозы для рынка цифровых активов. Главными остаются криптовалютные активы с доверием, устойчивым спросом и реальным захватом ценности.

По прогнозу Messari, биткоин удерживает статус единственного «денежного» актива крипты. Рынок регулярно возвращается к BTC в периоды неопределенности и паники. Большинство Layer 1 альткоинов будут оставаться слабее Bitcoin, ведь быстрые и дешевые транзакции не гарантируют доверия как к деньгам. Ethereum остается институционально понятным и популярным среди инвесторов, но часто служит «усиленной версией BTC» по динамике и движениям капитала.

Стейблкоины приобретают массовое значение как средство платежей и расчетов. Messari отмечает, что основной спрос на них формируют бизнес и частные пользователи для ежедневных операций, а не «революционные» нарративы. Токены без понятной экономики и механизмов реальной прибыли больше не получают поддержки рынка. В то же время DeFi-сектор взрослеет: теперь важнее доходы от комиссий, спред-маржи и финансирования, а не сказки об APY.

Аналитики подчеркивают роль прозрачной экономики активов. В 2026 году выживут проекты с четкой моделью захвата ценности, устойчивым спросом и высоким уровнем доверия пользователей. Messari выделяет ключевые тренды: рост значения криптовалют как финансовой инфраструктуры, ограничение влияния спекулятивных токенов, концентрация капитала в надежных проектах. В частности, в Layer 1 происходит «концентрация качества»: сильные сети получают больше пользователей и транзакций, слабые — испытывают отток. Messari также прогнозирует, что институциональные инвесторы будут активнее работать с Ethereum и другими крупными платформами, в частности для стейкинга и участия в финансовых продуктах.

Отдельный акцент сделан на практической пользе технологий. Криптовалютные проекты с реальными кейсами применения, стабильной ликвидностью и понятной экономикой привлекут больше капитала, тогда как «обещания роста без фундамента» отпугивают инвесторов. В отчете Messari приводятся данные, что доходы DeFi от комиссий и спред-маржи растут и превышают доходность традиционных APY во многих протоколах.

Вывод Messari прост: рынок больше не финансирует проекты без прозрачной экономики. В 2026 году выживут те криптоактивы, которые доказывают свою полезность, имеют устойчивый спрос и способны создавать реальную ценность для пользователей и инвесторов. Это означает постепенный переход крипты от историй о вечном росте к финансовой инфраструктуре с понятной экономикой и рисками.

Источник: Messari.io