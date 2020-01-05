Выбор редакции 2019: Сериалы

Конкуренция – двигатель прогресса. Именно конкуренции между стриминговыми сервисами Amazon, Apple, Disney, HBO и Netflix мы обязаны появлением в 2019 г. такого количества действительно классных сериалов. Скажем честно, никогда еще выбор лучших из лучших не был так сложен. Обращаем ваше внимание, что мы рассматривали только новые сериалы 2019 и конца 2018 гг., рецензии на которые были опубликованы на страницах ITC.ua в 2019 календарном году.

Анимационный сериал

Анимационная фантастическая антология Love, Death & Robots – это лучшее, что случилось с Netflix с момента появления у компании стримингового сервиса. Если вы по какой-то причине еще не посмотрели этот невероятный сборник фантастических короткометражек для взрослых, бросайте все и смотрите прямо сейчас.



Молодежный сериал

2019 г. был необычайно богат на качественные молодежные сериалы. Это и Euphoria с Зендаей в главной роли, и британский Sex Education с Эйсой Баттерфилдом и Джиллиан Андерсон, и германский How to Sell Drugs Online (Fast). Тем не менее, мы решили назвать лучшим сериал, который был закрыт сразу же после выхода первого сезона – Wayne от YouTube Premium. Wayne — совершенно неполиткорректный сериал, большинство его героев разговаривают исключительно матом, ну а сцены драк здесь поставлены максимально кроваво и жестко, тем не менее – это очень трогательная история первой любви.



Сериал по комиксам

Еще одна категория, конкуренция в которой была на удивление жесткой. За первенство соревновались сразу несколько отличных шоу, основанных на графических историях: The Boys от Amazon, The Umbrella Academy от Netflix и Titans от DC Universe. Каждый из этих сериалов по-своему хорош, но работа Amazon покорила нас самоиронией и очень необычным взглядом на мир супергероев.



Приключенческий сериал

Несмотря на все атрибуты фантастического сериала, The Mandalorian от Disney+ – это чистой воды вестерн в декорациях «Звездных войн», цитирующий у тому же классические голливудские фильмы про Дикий Запад. Это очень простой и прямолинейный сериал, но великолепно переданная атмосфера оригинальной трилогии Star Wars и милейший малыш Йода не могли оставить редакцию ITC.ua равнодушной.



Фэнтези-сериал

Несмотря на опасения фанатов «Ведьмака», сериал от Netflix оказался снят с большим уважением к литературному первоисточнику. Да, по некоторым моментам кастинга можно продолжать спорить, но авторам однозначно удалось передать атмосферу книг и привлечь внимание к миру «Ведьмака». Сейчас, после окончания первого сезона, западные зрители открывают для себя книги Сапковского и игры CD Projekt. И это просто отлично.



Фантастический сериал

В анимационной антологии Love, Death & Robots есть истории на любой вкус. Боевая фантастика, классический sci-fi в стиле 60-х, сюрреалистическая история в духе Филиппа К. Дика, юмореска, достаточно злая сатира, философская притча – и все они по-своему хороши, желания пропустить какую-нибудь серию не возникает. Основой для мультфильмов послужили рассказы признанных мастеров фантастического жанра: Питера Гамильтона, Джона Скальци, Аластера Рейнольдса, Кена Лю, Джо Ландсдейла, Майкла Суэнвика и других авторов. Если вы любите научную фантастику – этот сериал для вас.



Хоррор

Marianne – один из самых страшных сериалов за последние годы. В нем много напряженных сцен, поэтому просмотр, скорее всего, понравится только настоящим поклонникам жанра. Не зря же Marianne похвалил сам король ужасов Стивен Кинг.



Лучшая экранизация

Создатели сериалов стали не только привлекать к своим проектам голливудских звезд, но и все чаще брать в качестве первоосновы известные литературные произведения. В этой категории в 2019 г. стоит отметить тот же The Witcher по произведениям Анджея Сапковского, Good Omens по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана, а также Catch-22 по знаменитому постмодернистскому роману Джозефа Хеллера. Именно последнему редакция ITC.ua и хочет присудить приз за лучшую экранизацию.



Документальный сериал

Четыре года съемки, 600 членов нескольких съемочных групп, работавших в 50 странах, использование самой современной техники, легендарный Дэвид Аттенборо в роли рассказчика. Документальный сериал Our Planet от Netflix определенно стоит посмотреть, причем на самом большом экране и в самом высоком из доступных разрешений.



Политический сериал

Как быстро страна скатится в ад, если ее граждане поведутся на пустые лозунги и приведут к власти безграмотного харизматичного популиста с гибкими моральными принципами? Что Европе делать с тысячами украинских беженцев, покидающих страну, добровольно вошедшую в состав России? Что произойдет, если торговая война между США и Китаем перейдет в горячую фазу? Как бороться с фейковыми новостями, если они стали реалистичнее настоящих? Что делать, если ваш ребенок решил стать транс… человеком? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в британском сериале Years and Years.



Исторический сериал

Кажется, мы стали забывать, через что Украина прошла в 1986 г. 33 года – большой срок, полтора поколения. О Чернобыле теперь вспоминают лишь к годовщине трагедии. Огромное спасибо каналам HBO и Sky Atlantic, Крэйгу Мазину и Йохану Ренку, Джареду Харрису, Стеллану Скарсгорду, Эмили Уотсон и другим актерам, которые напомнили нам о нашей собственной истории и показали всему миру последнее преступление СССР против Украины. Сериал Chernobyl – это настоящий памятник людям, которые отдали свои жизни и здоровье для того, чтобы обуздать обезумевший атом, а еще это памятник всем преступлениям СССР, страны, построенной на лжи, питающейся и прирастающей ложью.



Комедийный сериал

The Kominsky Method – сериал для тех, кому за 40. Нет, бесспорно, многие шутки поймут и зрители помоложе, но чтобы прочувствовать как юмор, так и всю серьезность ситуаций, над которыми шутят главные герои, нужно иметь за плечами некоторый жизненный опыт, в том числе и опыт потерь, успеть вырастить детей и, по крайней мере, иметь пожилых родителей. А еще это не совсем комедия, смех в некоторых ситуациях – это скорее защитная реакция на трагические события. При этом герои сериала умудряются смешно шутить в те моменты, когда шутить вроде бы нетактично и неприлично, например, во время похорон или ожидания результатов медицинского обследования.



Драматический сериал

Chernobyl – это не только драма всей Украины, но и драмы отдельных людей, которых перемололи жернова катастрофы. Большинство историй в сериале абсолютно реальны. История жены пожарного Людмилы Игнатенко буквально слово в слово повторяет ее рассказ, записанный лауреатом Нобелевской премии писательницей Светланой Алексиевич для книги «Чернобыльская молитва». Правдивы и истории биороботов, очищавших крышу реактора; чернобыльских водолазов, спасших Европу (двое из героев до сих пор живы); шахтеров, ликвидаторов, даже эпизод со щенками абсолютно реален. Это действительно очень пронзительный и сильный драматический сериал, основанный на реальных фактах.



Сериал года

Chernobyl – очень тяжелый сериал, смотреть некоторые эпизоды просто физически больно. Первые две серии – это вообще один из самых страшных фильмов ужасов, которые мы видели. Это сериал, который стоит ежегодно крутить по центральным украинским каналам, чтобы каждый украинец понимал, от чего наша страна пытается сбежать последние 5 лет. Это нужно помнить и никогда больше не забывать. Chernobyl – главный сериал 2019 г.



Итак, все награды 2019 г. розданы. В следующих материалах мы познакомим вас с самыми интересными кино-, теле- и игровыми релизами нового, 2020 года.