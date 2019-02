Рецензия на сериал The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла»

The Umbrella Academy – необычный супергеройский сериал. В нем мало action и спецэффектов, зато с избытком разговоров по душам и трогательных сцен. А еще… местные супергерои очень и очень странные.

The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла» Жанр сериал по комиксам

Создатель Стив Блэкман

В ролях Том Хоппер (#00.01 / Лютер Харгривз), Давид Кастаньеда (#00.02 / Диего Харгривз), Эмми Рэйвер-Лампман (#00.03 / Эллисон Харгривз), Роберт Шиэн (#00.04 / Клаус Харгривз), Эйдан Галлахер (#00.05 / Номер Пять), Джастин Х. Мин (#00.06 / Бен Харгривз), Эллен Пейдж (#00.07 / Ваня Харгривз), Колм Фиор (сэр Реджинальд Харгривз), Джордан Клэр Роббинс (Мама), Адам Годли (Пого), Мэри Джей Блайдж (Ча-Ча), Камерон Бриттон (Хейзел) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайты IMDb

Прощание с сериалами Marvel в Netflix запланировали, похоже, еще тогда, когда Disney только озвучила планы по созданию собственного стримингового сервиса в 2017 г. В Netflix хорошо подготовились к этому моменту, начав окучивать издательства второго эшелона и пробовать собственные силы в публикации комиксов. Результат – Chilling Adventures of Sabrina, Kingdom, Polar, The Magic Order – оказался очень даже неплох. The Umbrella Academy – еще один проект, который позволит Netflix пережить расставание с Marvel.

Сериал The Umbrella Academy основан на одноименных комиксах, написанных Джерардом Уэйем (да, тем самым) и нарисованных художником Габриэлем Ба. Оказывается, бывший фронтмэн My Chemical Romance до создания группы учился на комиксиста и рисовал в перерывах между концертами. Впрочем, времени на полноценную работу над рисунками ему не хватало, так что в The Umbrella Academy он выступил в качестве автора сценария, а его наброски перерисовал Габриэль Ба. Кстати, Уэй успел поработать и с Marvel, именно он придумал Пени Паркер, ту самую девочку-спайдермена, управляющую боевым роботом, которую мы видели в Spider-Man: Into the Spider-Verse (надеемся, он получит свой заслуженный «Оскар»).

На текущий момент вышли два и идет публикация третьего тома The Umbrella Academy. Первый сезон сериала Netflix основывается на первом томе – The Umbrella Academy: Apocalypse Suite, шесть выпусков которого увидели свет в 2007-2008 гг. Впрочем, шоуранер сериала Стив Блэкман, работавший в свое время над Fargo, Altered Carbon и Legion, основательно перекроил первоисточник, взяв из него лишь саму команду супергероев и их окружение, но изменив время действия, антураж, главного злодея, добавив несколько сюжетных линий и массу интересных деталей. И это пошло The Umbrella Academy только на пользу.

Итак, в один и тот же день, в разных уголках Земли рождается сорок три ребенка. Проблема в том, что за день до этого их матери даже не были беременны. Эксцентричный миллиардер сэр Реджинальд Харгривз усыновляет семь таких детей и создает Академию Амбрелла – учебное заведение и команду, состоящую из его подопечных, которые, само собой, оказались супергероями. Юные дарования помогают полиции ловить преступников, но сэр Реджинальд готовит их для чего-то более важного – в будущем они должны спасти весь мир.

Проходит много лет. Дети-супергерои давно выросли, покинув Академию и отцовский дом. Лидер команды, Первый, уже несколько лет выполняет миссию на Луне. Второй подрабатывает уборщиком в боксерском клубе, а по ночам сражается с преступностью. Третья стала кинозвездой и переживает из-за своего неудачного брака и расставания с дочерью. Четвертый стал наркоманом. Номер Пять пропал, совершив прыжок во времени. Шестой погиб, но это неточно. Седьмая написала книгу о жизни семьи Харгривз и рассорилась с братьями и сестрой, впрочем, у нее никогда и не было супергеройских способностей.

Все бывшие ученики Академии Амбрелла вновь собираются в отцовском доме по очень печальной причине… впрочем, достаточно быстро оказывается, что в ближайшем будущем их ожидают более серьезные проблемы, которые они должны решить сообща, снова став семьей и командой.

Впрочем, несмотря на глобальную угрозу, нависшую над семьей Харгривз и планетой Земля, члены Академии Амбрелла не спешат обращать на нее внимание, занимаясь собственными делами. Каждый из них по-своему несчастен, в том числе и из-за своих умений (или их отсутствия), и из-за отношений с отцом, которого большинство искренне ненавидит. Впрочем, один из «детей», так и не выросший Пятый, не сдается – он одержим идеей спасения Земли, даже несмотря на то, что братья и сестры не верят его пророчествам.

Рассказывать о The Umbrella Academy без спойлеров практически невозможно, так что на этом кратком описании завязки сериала мы и остановимся, чтобы позволить вам самостоятельно насладиться сюжетом, который здесь на самом деле весьма неплох.

The Umbrella Academy подкупает в первую очередь интересными героями. У всех членов Академии очень необычные способности, кардинально отличающиеся от привычных нам по другим комиксам. Например, Четвертый умеет общаться с духами умерших. Умерший Шестой – вызывать хтонических чудовищ из подпространства. Третья – распускать слухи, которые становятся реальностью. Пятый – путешествовать в пространстве и времени. У остальных членов команды умения чуть более прозаичные, зато есть другие секреты.

Интересны и второстепенные герои сериала. Например, разумный прямоходящий шимпанзе Пого, ассистент сэра Реджинальда Харгривза, или Мама, которая тоже не совсем человек. Пого – лучшая на сегодня реализация человека-животного в фильмах, учитывая даже то, что было показано в War for the Planet of the Apes. А расширение роли Мамы – одно из лучших решений создателей сериала.

The Umbrella Academy – это сериал о семье и поисках себя, хотя здесь и есть несколько action эпизодов и даже парочка драк. Акцент делается на диалоги и отношение между братьями и сестрами Харгривз. И диалоги здесь действительно хороши, особенно те, в которых участвуют Четвертый или Пятый. Вообще, тот, кто выбрал на эти роли Роберта Шиэна и Эйдана Галлахера – гений кастинга. Особенно впечатляет работа четырнадцатилетнего Галлахера, которому нужно было сыграть шестидесятилетнего надменного, желчного, кичащегося своим интеллектом старика, запертого в тело ребенка. То есть играть не просто наравне со взрослыми актерами, но и глядя на них свысока, как на неразумных детей. Галлахер безукоризненно справился с этой ролью.

Что ж, похоже, Netflix действительно удастся безболезненно пережить расставание с Marvel (на самом деле жалко только The Punisher). Впрочем, бизнес-процессы Netflix – это дело Netflix; радует, что конкуренция между стриминговыми сервисами дарит нам такие отличные сериалы как The Umbrella Academy. Если вы еще не посмотрели первый сезон – настоятельно рекомендуем.