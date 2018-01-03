Выбор редакции 2017: фильмы

Выбор редакции 2017: фильмы

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Выбор редакции 2017: фильмы

Двенадцать месяцев назад редакция ITC.ua наряду с играми впервые выбирала Лучшие фильмы и сериалы года. В этом году мы решили продолжить эту хорошую традицию и даже расширить число категорий, в которых присуждаются награды. 2017 г., с нашей точки зрения, оказался очень удачным для кинематографа, как мирового, так и отечественного, если не в плане кассовых сборов, то в плане качества картин. Мы увидели как триумфальное возвращение старых серий, так и появление новых IP. Давайте вместе вспомним, чем же нам запомнился 2017 г. Обратите внимание, что в этот материал попали только фильмы, вышедшие на экраны в 2017 и конце 2016 гг., обзоры которых публиковались на страницах ITC.ua. В этот раз из-за объема мы решили разбить материал на две части, и начнем, конечно же, с кинофильмов.

Фэнтези-фильм

King Arthur: Legend of the Sword / «Король Артур: легенда меча»

Рыцари Круглого стола как банда городских гопников, терроризирующих официальную власть Британии, – Гаю Ричи не откажешь в оригинальности и наглости. И хотя, по мнению редакции, King Arthur: Legend of the Sword лучше бы смотрелся в одном стиле, а не разрываясь между плохо сочетающимися поджанрами городской и высокой фэнтези, все равно это очень стильный и зрелищный фильм с отличными актерами и диалогами, который достоин вашего внимания.

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Фильм по комиксам

Logan / «Логан: Росомаха»

В 2017 году вышло много фильмов по комиксам и графическим новеллам. Кое-кто скажет даже, что слишком много. От взрывной Atomic Blonde до очаровательной Wonder Woman. Мы выбрали в этой категории фильм, который действительно нас удивил – грустную и драматичную историю стареющего супергероя, теряющего силы и стимул жить. Logan не похож на другие фильмы по комиксам и ценен именно этим. Киногурманам рекомендуется черно-белая версия Logan Noir.

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Фильм, основанный на реальных событиях

«Киборги»

Был 2017 г. удачным и на фильмы, в основу которых легли реальные события. American Made, Borg McEnroe, Dunkirk, First They Killed My Father, Hidden Figures, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House и т.д. Мы выбрали в этой категории фильм о событиях, которые ближе всего нам, украинцам, событиям, свидетелями которых мы с вами стали – обороне Донецкого аэропорта. «Киборги» невероятно сильное и честное кино, без пропаганды и упрощений. Кино, которое не оставляет равнодушным никого.

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Научная фантастика

Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию 2049»

Канадский режиссер Дени Вильнёв – новая надежда поклонников серьезной sci-fi. Второй год подряд приз в категории Лучший научно-фантастический фильм получает его картина. Arrival в 2016 г., Blade Runner 2049 – в 2017 г. Ремейк культового фильма Ридли Скотта получился не просто не хуже, но местами даже глубже, визуально насыщенней, эмоциональней оригинала 1981 г. Это очень красивое и очень неглупое кино, с массой вторых, третьих и т.д. слоев, которые интересно раскапывать и осмысливать. А Дени Вильнёв не планирует останавливаться, на очереди экранизация еще одного романа из золотого фонда научной фантастики, «Дюны» Фрэнка Герберта. Посмотрим, удастся ли режиссеру бросить вызов самому Дэвиду Линчу.

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Военная драма

Dunkirk / «Дюнкерк»

Военная драма – это на самом деле не фильм о войне, генеральных сражениях, тактических отступлениях, атаках танковых корпусов и героической обороне безымянных высот. Военная драма – это фильм о том, как война меняет человека: мерзнущего в окопах простого солдата; гражданского, которому не повезло попасть на линию огня; генерала, склонившегося в тиши кабинета над картой и решающего судьбы сотен тысяч человек простым росчерком пера. В этом плане Dunkirk – хрестоматийная военная драма. Более того, Кристоферу Нолану удалось снять пронзительный фильм о людях на войне в свойственной режиссеру парадоксальной манере, увязав три сюжетные линии, спрессовав время, запутав зрителей. Dunkirk – визуально и эмоционально насыщенный фильм, смотреть который стоит на самом большом доступном вам экране и с самым лучшим звуком.

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Комедия

Thor: Ragnarok / «Тор: Рагнарек»

Marvel не боится экспериментировать, снимая свои комикс-фильмы в совершенно разной манере. Вот и новая серия приключений незадачливого сына Одина получилась скорей комедией, чем традиционным фильмом по комиксам. И, надо сказать, отличной комедией. Со смешными шутками и хорошими диалогами, яркими персонажами и нелепыми ситуациями, в которые они попадают, красивыми локациями и отличным саундтреком. Thor: Ragnarok – самый смешной фильм 2017 г.

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Хоррор

It / «Оно»

Экранизация одного из лучших романов Стивена Кинга внезапно оказалась и самым прибыльным фильмом по произведениям мастера ужасов, и самым кассовым жутиком в голливудской истории. Возможно, это и не самый страшный хоррор-фильм 2017 г., но определенно самый обсуждаемый и самый скандальный. На It жаловались цирковые работники, поборники морали и прочие чудаки нескольких стран мира. Простые же зрители с энтузиазмом окунулись в мрачную атмосферу маленького городка Дерри, в канализации которого живет Оно.

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Мюзикл

La La Land / «Ла Ла Лэнд»

Категория, вызвавшая чуть ли не самые жаркие споры в редакции ITC.ua. И La La Land, и Beauty and the Beast – великолепные мюзиклы, которым не посчастливилось выйти в нашей стране в один и тот же год. Более того, ремейк «Красавицы и Чудовища» вообще стал самой кассовой лентой 2017 г., собрав по миру внушительные $1,263 млрд. В результате мы решили остановиться на La La Land – музыкальные номера из этого фильма великолепно звучат и в отрыве от визуального ряда. Саундтрек доступен, например, на Google Play.

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Мультфильм года

Coco / «Коко»

Мультифильм Coco от Pixar Animation также мог претендовать на звание лучшего музыкального фильма 2017 г. Интересных музыкальных номеров в нем, пожалуй, не меньше, чем в La La Land и Beauty and the Beast. Как и фантастически красивых декораций в стилистике Дня мертвых, и запоминающихся персонажей как с того, так и с этого света. Но в первую очередь это очень трогательная и печальная семейная история о любви, прощении и верности. Мультфильм настоятельно рекомендуются к просмотру как детям, так и их родителям.

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Артхаус

Loving Vincent / «С любовью, Винсент»

Loving Vincent – самый необычный с технологической точки зрения фильм последних лет. Нарисованная маслом в стиле Винсента ван Гога картина, посвященная последним дням жизни великого художника – настоящий праздник для глаз. Над фильмом работало 125 профессиональных живописцев, а смотреть его стоит только в оригинальном формате 4:3, привычном для художников, но уже подзабытом кинематографистами.

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Документальный фильм

Icarus / «Икар»

Icarus – документальный фильм, посвященный Григорию Родченкову, бывшему директору антидопинговой лаборатории в Москве, главному информанту WADA в деле о государственной программе подмены антидопинговых проб российских атлетов на Олимпиаде в Сочи. В очень простой и непритязательной манере режиссер Брайан Фогель показал все стадии, которые прошел Родченков, от соучастия в преступлении до осознания содеянного и хоть и вынужденного, но перехода на сторону закона. Icarus – взгляд изнутри на антидопинговый скандал, приведший в итоге к отстранению российской сборной от Олимпиады 2018 г.

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Спецэффекты

Star Wars: The Last Jedi / «Звездные войны: Последние джедаи»

Пожалуй, трудно найти вышедший в 2017 г. фильм, снятый без использования специальных эффектов. В самых банальных ситуациях, в самых обычных городских кадрах картин, посвященных современности, тоже используются генерируемые компьютером изображения – это проще, чем перекрывать улицу или выгонять зевак. Тем не менее, есть несколько картин, в которых специалисты по SFX отработали от первого до последнего кадра, и, по нашему мнению, лучшая из них в 2017 г. – Star Wars: The Last Jedi. Фильм заслуживает приза за спецэффекты хотя бы за финальную битву на бело-красном песке и сцену сверхсветового прыжка вице-адмирала Холдо.

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Визуальный стиль

Ghost in the Shell / «Призрак в доспехах»

Если говорить о визуальном стиле, переносе эскизов художников-концептуалистов на большой экран, то в 2017 г. нас больше всего впечатлили два фильма, причем оба они созданы на базе графических новелл, японской и французской, соответственно. Конечно же, речь идет о киберпанк-боевике Ghost in the Shell и космической опере Valerian and the City of a Thousand Planets. Первая картина впечатляет воссозданными практически один в один кадрами из одноименной манги и аниме, а вторая – безудержной фантазией режиссера-постановщика, порождающей удивительные, невероятные, фантастические миры.

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Саундтрек

Guardians of the Galaxy Vol. 2 / «Стражи Галактики. Часть 2»

Вы удивитесь, но в нашей подборке еще один фильм по комиксам Marvel. Саундтрек из первого фильма о космических сорвиголовах Guardians of the Galaxy Vol. 1 надолго поселился в наших плеерах, очевидно, что то же самое произойдет и с Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ностальгия старшего поколения и необъяснимая любовь младшего к стилистике 80-х годов эксплуатируется здесь на все сто. Если вам не по душе 80-ые, попробуйте саундтрек из Baby Driver, который тоже рассматривался редакцией среди кандидатов на этот приз.

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Музыка

Dunkirk / «Дюнкерк»

Ханс Циммер – гений, способный короткой музыкальной заставкой к сериалу The Crown затмить большую часть симфонических произведений XX века. Для Dunkirk маэстро записал целый час оригинальной музыки, в которой пулеметные очереди перекликаются с клавишными, рев моторов и свист бомб вплетаются в партию струнных, а ударники имитируют взрывы. Настоящая симфония войны, без которой Dunkirk воспринимался бы совершенно иначе. Как и другие работы Циммера, эта особенно впечатляет в кинозале с хорошей акустической подсистемой, например, в IMAX.

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Операторская работа

Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию 2049»

Роджер Дикинс – Командор Ордена Британской империи, трехкратный лауреат премии BAFTA за лучшую операторскую работу, тринадцатикратный (!) номинант на «Оскар» в этой категории (в 2008 г. в коротком списке было два его фильма!), любимый оператор братьев Коэн, а теперь и Денни Вильнёва. Фантастическая, завораживающая, ошеломительная картинка Blade Runner 2049 во многом его заслуга. Надеемся, в этом году Оскар все же достанется Дикинсу.

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Разочарование года

Transformers: The Last Knight / «Трансформеры: Последний рыцарь»

В 2017 г. было много фильмов, вполне заслуживших «победу» в этой категории. Assassin’s Creed, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, xXx: Return of Xander Cage, впрочем, один фильм легко затмевает их все. Мы и так отлично знали, что каждая новая лента в серии Transformers хуже предыдущей, но Transformers: The Last Knight удалось удивить даже нас. Несвязанный набор сцен и взрывов, который Майкл Бэй пытается выдать за фильм – это худшее, что могло случиться с некогда легендарной франшизой.

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Фильм года в Украине

«Киборги»

Категория Фильм года вызывала в редакции ITC.ua настолько жаркие споры, что за неделю мы так и не смогли прийти к консенсусу. В итоге было принято решение разделить её на две. К сожалению, мы посмотрели в 2017 г. не так много украинских фильмов, чтобы оценивать прогресс в отечественном кинематографе, но то, что посмотрели, действительно впечатлило нас. «Киборги» – это безусловно событие для Украины. Наш фильм собирающий полные залы, фильм не оставляющий равнодушным ни одного зрителям, фильм, который хочется советовать друзьям за рубежом, хочется увидеть в мировом прокате и на сервисах видеостриминга вроде Netflix. Фильм, которым действительно можно гордиться. Если вы еще не посмотрели «Киборгов», сделайте это прямо сейчас. И не бойтесь, плакать – это не стыдно.

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Фильм года

Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию 2049»

Фильм года – это картина, которую вы будете вспоминать и обсуждать и через пять, и через десять лет. Спорить о том, что хотел сказать режиссер в той или иной сцене, искать аллюзии и реминисценции. Слушать саундтрек, ссылаться в рецензиях на другие фильмы. В 2017 году было сразу несколько картин, которые, по нашему мнению, заслуживают звания Фильм года – это Blade Runner 2049 Денни Вильнёва, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева и Dunkirk Кристофера Нолана. После продолжительных дебатов редакция решила назвать лучшей работу Денни Вильнёва. Blade Runner 2049 претендовал на награды в таких категориях как Спецэффекты, Визуальный стиль, Музыка, Операторская работа, Научная фантастика и выиграл в двух из них. Заслуженная победа!

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На этом наши кинонаграды не заканчиваются. В следующем материале мы назовем Лучшие сериалы 2017 г. по мнению редакции ITC.ua. Оставайтесь на связи.

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