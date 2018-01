Выбор редакции 2017: фильмы

Двенадцать месяцев назад редакция ITC.ua наряду с играми впервые выбирала Лучшие фильмы и сериалы года. В этом году мы решили продолжить эту хорошую традицию и даже расширить число категорий, в которых присуждаются награды. 2017 г., с нашей точки зрения, оказался очень удачным для кинематографа, как мирового, так и отечественного, если не в плане кассовых сборов, то в плане качества картин. Мы увидели как триумфальное возвращение старых серий, так и появление новых IP. Давайте вместе вспомним, чем же нам запомнился 2017 г. Обратите внимание, что в этот материал попали только фильмы, вышедшие на экраны в 2017 и конце 2016 гг., обзоры которых публиковались на страницах ITC.ua. В этот раз из-за объема мы решили разбить материал на две части, и начнем, конечно же, с кинофильмов.

Фэнтези-фильм

Рыцари Круглого стола как банда городских гопников, терроризирующих официальную власть Британии, – Гаю Ричи не откажешь в оригинальности и наглости. И хотя, по мнению редакции, King Arthur: Legend of the Sword лучше бы смотрелся в одном стиле, а не разрываясь между плохо сочетающимися поджанрами городской и высокой фэнтези, все равно это очень стильный и зрелищный фильм с отличными актерами и диалогами, который достоин вашего внимания.

Фильм по комиксам

В 2017 году вышло много фильмов по комиксам и графическим новеллам. Кое-кто скажет даже, что слишком много. От взрывной Atomic Blonde до очаровательной Wonder Woman. Мы выбрали в этой категории фильм, который действительно нас удивил – грустную и драматичную историю стареющего супергероя, теряющего силы и стимул жить. Logan не похож на другие фильмы по комиксам и ценен именно этим. Киногурманам рекомендуется черно-белая версия Logan Noir.

Фильм, основанный на реальных событиях

Был 2017 г. удачным и на фильмы, в основу которых легли реальные события. American Made, Borg McEnroe, Dunkirk, First They Killed My Father, Hidden Figures, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House и т.д. Мы выбрали в этой категории фильм о событиях, которые ближе всего нам, украинцам, событиям, свидетелями которых мы с вами стали – обороне Донецкого аэропорта. «Киборги» невероятно сильное и честное кино, без пропаганды и упрощений. Кино, которое не оставляет равнодушным никого.

Научная фантастика

Канадский режиссер Дени Вильнёв – новая надежда поклонников серьезной sci-fi. Второй год подряд приз в категории Лучший научно-фантастический фильм получает его картина. Arrival в 2016 г., Blade Runner 2049 – в 2017 г. Ремейк культового фильма Ридли Скотта получился не просто не хуже, но местами даже глубже, визуально насыщенней, эмоциональней оригинала 1981 г. Это очень красивое и очень неглупое кино, с массой вторых, третьих и т.д. слоев, которые интересно раскапывать и осмысливать. А Дени Вильнёв не планирует останавливаться, на очереди экранизация еще одного романа из золотого фонда научной фантастики, «Дюны» Фрэнка Герберта. Посмотрим, удастся ли режиссеру бросить вызов самому Дэвиду Линчу.

Военная драма

Военная драма – это на самом деле не фильм о войне, генеральных сражениях, тактических отступлениях, атаках танковых корпусов и героической обороне безымянных высот. Военная драма – это фильм о том, как война меняет человека: мерзнущего в окопах простого солдата; гражданского, которому не повезло попасть на линию огня; генерала, склонившегося в тиши кабинета над картой и решающего судьбы сотен тысяч человек простым росчерком пера. В этом плане Dunkirk – хрестоматийная военная драма. Более того, Кристоферу Нолану удалось снять пронзительный фильм о людях на войне в свойственной режиссеру парадоксальной манере, увязав три сюжетные линии, спрессовав время, запутав зрителей. Dunkirk – визуально и эмоционально насыщенный фильм, смотреть который стоит на самом большом доступном вам экране и с самым лучшим звуком.

Комедия

Marvel не боится экспериментировать, снимая свои комикс-фильмы в совершенно разной манере. Вот и новая серия приключений незадачливого сына Одина получилась скорей комедией, чем традиционным фильмом по комиксам. И, надо сказать, отличной комедией. Со смешными шутками и хорошими диалогами, яркими персонажами и нелепыми ситуациями, в которые они попадают, красивыми локациями и отличным саундтреком. Thor: Ragnarok – самый смешной фильм 2017 г.

Хоррор

Экранизация одного из лучших романов Стивена Кинга внезапно оказалась и самым прибыльным фильмом по произведениям мастера ужасов, и самым кассовым жутиком в голливудской истории. Возможно, это и не самый страшный хоррор-фильм 2017 г., но определенно самый обсуждаемый и самый скандальный. На It жаловались цирковые работники, поборники морали и прочие чудаки нескольких стран мира. Простые же зрители с энтузиазмом окунулись в мрачную атмосферу маленького городка Дерри, в канализации которого живет Оно.

Мюзикл

Категория, вызвавшая чуть ли не самые жаркие споры в редакции ITC.ua. И La La Land, и Beauty and the Beast – великолепные мюзиклы, которым не посчастливилось выйти в нашей стране в один и тот же год. Более того, ремейк «Красавицы и Чудовища» вообще стал самой кассовой лентой 2017 г., собрав по миру внушительные $1,263 млрд. В результате мы решили остановиться на La La Land – музыкальные номера из этого фильма великолепно звучат и в отрыве от визуального ряда. Саундтрек доступен, например, на Google Play.

Мультфильм года

Мультифильм Coco от Pixar Animation также мог претендовать на звание лучшего музыкального фильма 2017 г. Интересных музыкальных номеров в нем, пожалуй, не меньше, чем в La La Land и Beauty and the Beast. Как и фантастически красивых декораций в стилистике Дня мертвых, и запоминающихся персонажей как с того, так и с этого света. Но в первую очередь это очень трогательная и печальная семейная история о любви, прощении и верности. Мультфильм настоятельно рекомендуются к просмотру как детям, так и их родителям.

Артхаус

Loving Vincent – самый необычный с технологической точки зрения фильм последних лет. Нарисованная маслом в стиле Винсента ван Гога картина, посвященная последним дням жизни великого художника – настоящий праздник для глаз. Над фильмом работало 125 профессиональных живописцев, а смотреть его стоит только в оригинальном формате 4:3, привычном для художников, но уже подзабытом кинематографистами.

Документальный фильм

Icarus – документальный фильм, посвященный Григорию Родченкову, бывшему директору антидопинговой лаборатории в Москве, главному информанту WADA в деле о государственной программе подмены антидопинговых проб российских атлетов на Олимпиаде в Сочи. В очень простой и непритязательной манере режиссер Брайан Фогель показал все стадии, которые прошел Родченков, от соучастия в преступлении до осознания содеянного и хоть и вынужденного, но перехода на сторону закона. Icarus – взгляд изнутри на антидопинговый скандал, приведший в итоге к отстранению российской сборной от Олимпиады 2018 г.

Спецэффекты

Пожалуй, трудно найти вышедший в 2017 г. фильм, снятый без использования специальных эффектов. В самых банальных ситуациях, в самых обычных городских кадрах картин, посвященных современности, тоже используются генерируемые компьютером изображения – это проще, чем перекрывать улицу или выгонять зевак. Тем не менее, есть несколько картин, в которых специалисты по SFX отработали от первого до последнего кадра, и, по нашему мнению, лучшая из них в 2017 г. – Star Wars: The Last Jedi. Фильм заслуживает приза за спецэффекты хотя бы за финальную битву на бело-красном песке и сцену сверхсветового прыжка вице-адмирала Холдо.

Визуальный стиль

Если говорить о визуальном стиле, переносе эскизов художников-концептуалистов на большой экран, то в 2017 г. нас больше всего впечатлили два фильма, причем оба они созданы на базе графических новелл, японской и французской, соответственно. Конечно же, речь идет о киберпанк-боевике Ghost in the Shell и космической опере Valerian and the City of a Thousand Planets. Первая картина впечатляет воссозданными практически один в один кадрами из одноименной манги и аниме, а вторая – безудержной фантазией режиссера-постановщика, порождающей удивительные, невероятные, фантастические миры.

Саундтрек

Вы удивитесь, но в нашей подборке еще один фильм по комиксам Marvel. Саундтрек из первого фильма о космических сорвиголовах Guardians of the Galaxy Vol. 1 надолго поселился в наших плеерах, очевидно, что то же самое произойдет и с Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ностальгия старшего поколения и необъяснимая любовь младшего к стилистике 80-х годов эксплуатируется здесь на все сто. Если вам не по душе 80-ые, попробуйте саундтрек из Baby Driver, который тоже рассматривался редакцией среди кандидатов на этот приз.

Музыка

Ханс Циммер – гений, способный короткой музыкальной заставкой к сериалу The Crown затмить большую часть симфонических произведений XX века. Для Dunkirk маэстро записал целый час оригинальной музыки, в которой пулеметные очереди перекликаются с клавишными, рев моторов и свист бомб вплетаются в партию струнных, а ударники имитируют взрывы. Настоящая симфония войны, без которой Dunkirk воспринимался бы совершенно иначе. Как и другие работы Циммера, эта особенно впечатляет в кинозале с хорошей акустической подсистемой, например, в IMAX.

Операторская работа

Роджер Дикинс – Командор Ордена Британской империи, трехкратный лауреат премии BAFTA за лучшую операторскую работу, тринадцатикратный (!) номинант на «Оскар» в этой категории (в 2008 г. в коротком списке было два его фильма!), любимый оператор братьев Коэн, а теперь и Денни Вильнёва. Фантастическая, завораживающая, ошеломительная картинка Blade Runner 2049 во многом его заслуга. Надеемся, в этом году Оскар все же достанется Дикинсу.

Разочарование года

В 2017 г. было много фильмов, вполне заслуживших «победу» в этой категории. Assassin’s Creed, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, xXx: Return of Xander Cage, впрочем, один фильм легко затмевает их все. Мы и так отлично знали, что каждая новая лента в серии Transformers хуже предыдущей, но Transformers: The Last Knight удалось удивить даже нас. Несвязанный набор сцен и взрывов, который Майкл Бэй пытается выдать за фильм – это худшее, что могло случиться с некогда легендарной франшизой.

Фильм года в Украине

Категория Фильм года вызывала в редакции ITC.ua настолько жаркие споры, что за неделю мы так и не смогли прийти к консенсусу. В итоге было принято решение разделить её на две. К сожалению, мы посмотрели в 2017 г. не так много украинских фильмов, чтобы оценивать прогресс в отечественном кинематографе, но то, что посмотрели, действительно впечатлило нас. «Киборги» – это безусловно событие для Украины. Наш фильм собирающий полные залы, фильм не оставляющий равнодушным ни одного зрителям, фильм, который хочется советовать друзьям за рубежом, хочется увидеть в мировом прокате и на сервисах видеостриминга вроде Netflix. Фильм, которым действительно можно гордиться. Если вы еще не посмотрели «Киборгов», сделайте это прямо сейчас. И не бойтесь, плакать – это не стыдно.

Фильм года

Фильм года – это картина, которую вы будете вспоминать и обсуждать и через пять, и через десять лет. Спорить о том, что хотел сказать режиссер в той или иной сцене, искать аллюзии и реминисценции. Слушать саундтрек, ссылаться в рецензиях на другие фильмы. В 2017 году было сразу несколько картин, которые, по нашему мнению, заслуживают звания Фильм года – это Blade Runner 2049 Денни Вильнёва, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева и Dunkirk Кристофера Нолана. После продолжительных дебатов редакция решила назвать лучшей работу Денни Вильнёва. Blade Runner 2049 претендовал на награды в таких категориях как Спецэффекты, Визуальный стиль, Музыка, Операторская работа, Научная фантастика и выиграл в двух из них. Заслуженная победа!

На этом наши кинонаграды не заканчиваются. В следующем материале мы назовем Лучшие сериалы 2017 г. по мнению редакции ITC.ua. Оставайтесь на связи.