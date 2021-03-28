Zack Snyder’s Justice League / “Лига Справедливости Зака Снайдера”: справедливость восторжествовала

Лига Справедливости Зака Снайдера — это обновленная версия фильма, нацеленная исключительно на конкретную аудиторию, благодаря которой она, собственно, и появилась на свет — фанатов DC и творчества самого режиссера.

Zack Snyder’s Justice League / “Лига Справедливости Зака Снайдера” ЖанрСупергеройский боевик, фантастика

РежиссерЗак Снайдер

В ролях Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кавилл (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Рэй Фишер (Киборг), Киаран Хайндс (Степпенвульф), Джереми Айронс (Альфред), Дж. К. Симмонс (Джеймс Гордон), Эми Адамс (Лоис Лейн) и др.

Компании Warner Bros. Pictures, DC Films

Год выпуска 2021

IMDb

Оригинальную Лигу Справедливости с самого начала преследовала череда неудач — боссы Warner Bros. (да и критики в том числе) были недовольны мрачностью и неторопливой подачей предыдущих фильмов Снайдера и хотели получить что-то более близкое по духу к супергеройской эпопее Marvel, поэтому предварительный вариант Снайдера был забракован и студия попыталась превратить ленту в супергеройский боевик для широких масс. В режиссерское кресло срочно пригласили Джосса Уидона, который успешно спустил в унитаз всю проделанную Снайдером работу, не без участия тогдашнего главы студии Кевина Цудзихары, настаивавшего на том, чтобы финальная версия “Лиги” шла не более двух часов. Сценарий был нещадно кастрирован, логика происходящего стремительно улетучилась вместе с традиционным снайдеровским драматизмом, от фирменной мрачной цветовой гаммы не осталось и следа, а вот плоских шуточек, заставляющих зрителя испытывать испанский стыд, Уидон вписал на три года вперед. Про финал попросту умолчим. Сам Снайдер, хоть формально и числился режиссером, в производстве фильма участия уже не брал из-за семейной трагедии и творческих разногласий. Что получилось в итоге? Josstice League, как прозвали ленту зрители, принесла около 60 миллионов долларов убытков Warner Bros., убила киновселенную DC (студия отказалась от идеи общей вселенной и решила в дальнейшем сфокусироваться на независимых сольниках, отменив заодно несколько фильмов, напрямую связанных с Лигой), Рей Фишер, исполнивший роль Киборга, разругался c Уидоном и президентом DC Films Уолтером Хамадой, а Цудзихара, по закону кармической справедливости, покинул пост СЕО после сексуального скандала. “Широкие массы” фильм посмотрели и забыли, но фанаты DC и Снайдера отказались мириться с таким положением дел и стали требовать “настоящую” версию фильма. Причем о самом существовании Snyder Cut и хотя бы теоретической возможности его появления на тот момент не было известно ничего. Но случилось невероятное. Петиции, неутихающая шумиха в интернете, подогреваемая Снайдером, недовольство оригинальным фильмом внутри самой Warner Bros. и кризис киноиндустрии, вызванный пандемией, в результате привели к тому, что Лига справедливости Зака Снайдера вышла на малые экраны. Четырехчасовой, снайдеровский до мозга костей, без единого кадра, снятого Джоссом Уидоном, фильм — это то, чего мы просили все это время. Давайте разберемся, стоило ли оно того.

Короткий ответ для тех, кто еще не видел фильм и боится спойлеров, которые будут ниже, — да, стоило, смотреть фильм нужно в обязательном порядке, хотя вопросов к нему тоже немало, так что контролируйте свои ожидания.

История, по большому счету, все та же, и это неудивительно: в прошлый раз Снайдер успел отснять около 90% фильма, так что тут каких-то откровений ждать не стоит. Материнские кубы активируются, Степпенвулф со своими парадемонами вторгается на Землю, Бэтмен собирает Лигу Справедливости, супергерои воскрешают Супермена, после чего обламывают рога вторженцам и все счастливы. Вот только теперь режиссер, не зажатый рамками хронометража, может рассказать эту историю внятно. Был изменен порядок сцен и, в некоторых случаях, их смысл, расширены диалоги, закрыты практически все сюжетные дыры. Так, теперь понятно, почему Степпенвульф прибыл на Землю именно сейчас, и почему активировались материнские кубы. Сам Степпенвульф, в оригинальном фильме походивший скорее на какого-то неудачливого помощника основного врага, теперь вполне себе соответствует роли главного антагониста, для победы над которым потребуются совместные усилия всех членов Лиги (хотя Дарксайд, самый главный антагонист вселенной DC, тоже появляется на экране).

Причем усилия именно что совместные: если у Уидона Супермен, как классический фанфиковский Марти Стью, решает все проблемы самостоятельно, другие члены Лиги могли в принципе и вовсе не лететь в Россию, то у Снайдера Кларк и в себя приходит гораздо дольше, и в финальной схватке оказывается не всемогущим.

Спасает всех и вовсе Флэш, который из смешного, боящегося драк дурачка превратился в полноценного супергероя в начале карьеры. Он все еще испытывает проблемы с социализацией, но уже использует свои силы для помощи людям, а не для того, чтобы дорисовывать маркером усы хамам в очереди. Более того, именно Флэш не только подталкивает Лигу к воскрешению Супермена, но и воплощает эту идею в жизнь.

Больше внимания уделяют и характеру Аквамена. Теперь это не просто брутальный, сочащийся тестостероном туповатый здоровяк, а раздираемый противоречиями человек, пьющий спиртное из горла не только для того, чтобы продемонстрировать свою агрессивную маскулинность. Артур Карри уже не находит себе место в мире людей, но и в Атлантиду податься тоже не спешит — он не может простить мать, да и самих атлантов попросту презирает.

С Брюсом и Дианой ситуация противоположная. Бэтмен, всегда полагавшийся на рацио и холодный расчет, вдруг решил, что пора уверовать “в идею”, да и вообще Лигу начал собирать исключительно вследствие клятвы, данной на могиле Кларка, что будет выглядеть странно для всех, кто знаком с персонажем. Диане же и вовсе не хватает экранного времени, чтобы раскрыть характер героя, как бы ни странно это звучало, когда речь идет о четырехчасовом фильме. Чудо-женщина в снайдеркате существует исключительно для того, чтобы эффектно рубиться с врагами.

А вот кого вниманием точно не обделили, так это Виктора Стоуна, и теперь-то становится понятна суть конфликта Рэя Фишера с Уидоном и Хамадой, в результате которого был отменен сольник Киборга. В оригинальном фильме роль Киборга была урезана до такой степени, что его присутствие в фильме было, по большому счету, необязательным, он не сделал ровным счетом ничего, без чего нельзя было бы обойтись. Зато после Лиги Справедливости Зака Снайдера сольник этому персонажу уже и не нужен, фильм вообще можно смело называть «Киборг и команда», поскольку Стоун играет здесь ведущую роль. Если в 2017 году Виктор был обижен на отца за то, что тот, спасая жизнь сыну, превратил его в машину, то сейчас конфликт гораздо глубже и, что самое главное, вменяемей. Из всей компании Виктор, пожалуй, меньше всего похож на обычного человека, хотя человечности в нем чуть ли не больше, чем во всех остальных героях вместе взятых.

Кардинально изменилась и линия Лоис Лейн. Если раньше мы видели, как журналистка справляется с потерей любимого и продолжает жить, оставив позади опасные расследования, то у Снайдера она оправиться так и не смогла, бросила работу и практически разорвала контакты со старыми друзьями. Днем Лоис посещает мемориал Супермена, а вечерами перебирает его вещи, все глубже погружаясь в депрессию. Она все так же останавливает воскресшего Кларка и не позволяет ему убить остальных героев, но на этот раз оказывается у мемориала почти что по счастливой случайности, а не в качестве запасного плана Бэтмена.

Несмотря на то, что практически во всем, что касается сюжета, Лига Справедливости Зака Снайдера на голову превосходит то, что снял Уидон, идеальным супергеройским фильмом ее назвать сложно. Арка каждого отдельно взятого героя, за исключением разве что Чудо-женщины, вышла хорошей, но вот в настоящую команду у них собраться не очень получается. В начале героям приходится преодолевать разногласия, в конце они начинают действовать слаженно и даже радуют зрителя зрелищными комбо, а вот промежуточный этап отсутствует. Хотелось бы видеть, как между ними возникает химия, формируются дружеские отношения, но нет. Многие сцены на это намекают, вроде той, где Брюс и Диана случайно соприкасаются руками во время совместной работы, но не находят продолжения, да и общаются герои чаще всего парами. Можно было бы найти оправдание в том, что это только начало Лиги и развитие взаимоотношений мы получим в продолжении, вот только его, скорее всего, не будет.

С визуальными эффектами на этот раз все тоже не в пример лучше, несмотря на то, что рисовалась графика задешево и в самый разгар пандемии. Да, встречаются сцены, в которых передний план “живет” явно отдельно от плохо прорисованных задников, но фильм никогда не скатывается в кашу дешевого CGI, как это было в версии Уидона. А еще из финала убрали отвратительный красный фильтр, вместе с летающими хрущевками и сценами спасения нищей русской семьи, живущей по соседству с аварийным атомным реактором, за что отдельное спасибо. Да и звучит снайдеровская Лига Справедливости как надо — эпично, пафосно и мощно. Саундтрек Дэнни Эльфмана из фильма вырезали (мне вот при всем желании не удается вспомнить, как он звучал), вернув Томаса Холкенборга, известного под псевдонимом Junkie XL.

В итоге мы получили фильм, который нельзя даже сравнивать с тем, что вышло на экраны в 2017. Да, он не идеален, но превосходит первоначальный вариант буквально во всем. Достаточно сказать, что несмотря на заявления Снайдера о том, что его Лига Справедливости существует в отдельной вселенной, а каноном остается версия Уидона, последнюю на самом деле таковой не считает ни один из режиссеров фильмов киновселенной DC, о чем заявила режиссер Чудо-женщины Пэтти Дженкинс, работавшая вместе со Снайдером над тем, чтобы ее Чудо-женщина соответствовала видению последнего. Джейсон Момоа также утверждает, что события его Аквамена происходят именно после фильма Снайдера. Фанаты, конечно, найдут к чему заслуженно придраться, но явно окажутся довольны, этот фильм все-таки в первую очередь для них, а вот все остальные могут посчитать Лигу Справедливости Зака Снайдера четырехчасовым мучением и в который раз станут упрекать режиссера за неторопливость, чрезмерное увлечение слоу-мо, крупными планами и недостаточно хорошо прописанные диалоги. Оценки на Metacritic это подтверждают: пока критики оставляют смешанные отзывы, жалуясь на хронометраж, перегруженность снайдеровскими приемами и “отсылками для своих”, зрители практически единогласно фильм хвалят и занимаются охотой на пасхалки. Мы же надеемся, что после успеха фильма, который всего за три дня оказался популярней сиквела Чудо-женщины, Warner Bros. решит пересмотреть свои планы относительно отмены общей киновселенной, и мы все-таки сможем увидеть и Injustice, на который прямо намекает Снайдер, и отмененные фильмы про Детстроука, Атома, Корпус Зеленых Фонарей и новую историю Чудо-женщины. Все лучше, чем DC Super Pets, согласитесь.