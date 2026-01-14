IT-бизнес Новости 14.01.2026 comment views icon

Дефицит памяти: NVIDIA и партнеры переориентируются на видеокарты с 8 ГБ

Андрій Русанов

Дефіцит пам’яті: NVIDIA та партнери переорієнтовуються на відеокарти з 8 ГБ

Худшие ожидания геймеров подтверждают источники из цепочки поставок: NVIDIA и партнеры переориентируются на RTX 5060 и 5060 Ti с 8 ГБ VRAM на фоне дефицита памяти.

В начале продаж RTX 50, сразу после волны стартового дефицита, игроки бойкотировали видеокарты с 8 ГБ память, как недостаточные для современных игр. Тогда еще не было известно, что другой вариант вскоре станет труднодоступным и дорогим для пользователей и производителей. Когда начался дефицит и стремительное подорожание DRAM, комментаторы предрекали такой шаг NVIDIA, и вот его первое подтверждение.

Как рассказывает VideoCardz, в сообщении Board Channels говорится о сокращении поставок GeForce RTX 5060 Ti 16GB и RTX 5070 Ti. В нем указано, что NVIDIA и партнеры по производству видеокарт переориентируют объемы на RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ. Это согласуется со слухами о дефиците топовых моделей видеокарт. Отчеты из Европы и Японии указывают на ограниченное предложение RTX 5060 Ti 16 ГБ и выше, а RTX 5070 Ti и RTX 5080 кое-где вообще исчезают.

Дефіцит пам’яті: NVIDIA та виробники переорієнтовуються на відеокарти з 8 ГБ

В условиях растущей нехватки и стоимости памяти, продвижение видеокарт карт с 8 ГБ может стать простым способом для NVIDIA поддерживать продажи в этом сегменте. Также, вероятно, распределение будет отличаться в зависимости от региона и партнера.

В той же публикации есть прогноз дальнейшего роста цен в следующем квартале, что может продолжать давить на цены в течение второго квартала 2026 года. Ранее сообщалось, что цена RTX 5090 может вырасти до $5000, и это может быть не последний рост.

