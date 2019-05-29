27-й сезон автошоу Top Gear с новыми ведущими выйдет уже летом, команда опубликовала полноценный трейлер [видео]





Команда автошоу Top Gear опубликовала первый трейлер 27-го сезона, в котором дебютирует пара новых ведущих, призванных заменить ушедшего из проекта Мэтта ЛеБлана. Новый сезон выйдет уже летом, таким образом промежуток между 26-м и следующим сезоном составит всего несколько месяцев.

Как мы уже рассказывали, к Крису Харрису присоединятся британский комик Падди Макгиннесс и бывший спортсмен Эндрю Флинтоффом. Как видно по трейлеру, в команде также остались Сабина Шмиц и Стиг. На удивление, ролик получился довольно веселым и интересным (в отличие от первого тизера), так что обновление состава действительно может пойти Top Gear на пользу:

Напомним, что после скандального ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда в 2015 году, Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс и Мэтт ЛеБлан вышел на первый план, практически в одиночку удержав программу на плаву.

Источник: Top Gear