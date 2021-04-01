Adult Swim опубликовал трейлер пятого сезона анимационного сериала «Рик и Морти» и объявил дату премьеры — 20 июня 2021 года





Поклонники комедийного научно-фантастического сериала для взрослых «Рик и Морти» / Rick and Morty наконец узнали дату премьеры нового сезона — приключения полубезумного ученого и его внука возобновятся 20 июня 2021 года.

В честь этого события Adult Swim опубликовал официальный трейлер нового сезона:

Напомним, что первый сезон анимационного сериала «Рик и Морти» / Rick and Morty вышел в 2013-2014 годах, второй — в 2015 году, третий — в 2017 году, четвертый — в 2019-2020 годах. В 2018 году мультсериал «Рика и Морти» продлили, причем сразу на 70 эпизодов. С учетом того, что в сезоне в среднем выходит всего 10 серий, общее количество сезонов может дойти до отметки десять.

Первые четыре сезона сезона сериала «Рик и Морти» / Rick and Morty доступны на стриминговой платформе HBO Max, которая рано или поздно должна заработать и в Украине. Если вам нравится юмор подобного стиля, то обязательно обратите внимание на новый мультсериал Solar Opposites / «Солнечные противоположности» от авторов «Рика и Морти».

Источник: Polygon