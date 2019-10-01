Американские «гремлины» получили обозначение от ВВС США — X-61A





Перспективный беспилотный летательный аппарат, разрабатываемый американской компанией Dynetics в рамках программы Gremlins, финансируемой Агентством перспективных военных разработок DARPA, получил официальное обозначение X-61A. Согласно сообщению предприятия, такое обозначение аппарату присвоили ВВС США.

Отметим, что в Штатах программы любых летательных аппаратов, считающихся важными для развития авиации, в том числе боевой, и космонавтики, получают обозначение X. С 1947 года под таким обозначением были построены и испытаны 67 пилотируемых и беспилотных аппаратов, а также гиперзвуковых ракет и возвращаемых головных частей ракет-носителей и баллистических ракет.

Проект Gremlins предусматривает создание небольших недорогих беспилотников, способных объединяться в группы и совместно выполнять различные задания. «Гремлинов» планируется запускать с бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-1B Lancer, а также с транспортных самолетов C-130 Hercules/Super Hercules с высоты 12,2 тысячи метров. Аппараты смогут развивать скорость до 0,8 числа Маха.

Согласно проекту, продолжительность полета беспилотников составит от 1 до 3 часов, а дальность действия — от 555 до 926 километров. После выполнения задания устройства будут возвращаться обратно на самолет-носитель. В общей сложности аппараты смогут выполнять до 20 полетов без необходимости в техническом обслуживании.

Предполагается, что «гремлины» смогут действовать полуавтономно, самостоятельно распределяя роли внутри группы в зависимости от поставленных задач и адаптируясь под изменяющуюся боевую обстановку. Обмен данными между аппаратами в группе будет производиться по радиоканалу и с помощью оптических систем. Последние должны повысить надежность обмена данными в зоне прямой видимости в случае работы систем радиоэлектронного подавления противника.

По утверждению инженеров, такая схема работы, именуемая «роем», имеет несколько преимуществ. Во-первых, стайное поведение способствует повышению эффективности групповых действий за счет автоматической реконфигурируемости системы, подразумевающей динамическое перераспределение задач внутри группы в том числе при выбытии или включении в ее состав некоторого количества аппаратов. Во-вторых, использование сразу множества БПЛА, способных обмениваться информацией об угрозах между собой, существенно «усложнит жизнь» средствам противовоздушной обороны противоборствующей стороны.

В Dynetics объявили, что в настоящее время специалисты компании занимаются подготовкой к масштабным летным испытаниям нескольких беспилотников X-61A. С их помощью, в частности, планируется протестировать полностью управляемую систему отлова «гремлинов» в воздухе. Кроме того, во время испытаний будет проверена возможность принять в воздухе четыре беспилотника в течение 30 минут. Проверки будут проводиться с помощью транспортного самолета C-130 Hercules, на который будут установлены системы запуска и отлова «гремлинов».

Напоследок отметим, что ранее портал Flightglobal писал, что демонстрационные испытания «гремлинов» планировалось провести летом 2019 года на базе ВМС США в Чайна-Лейке. Однако эти испытания сорвались из-за землетрясения, произошедшего в этом районе 5 июля, в результате которого серьезные повреждения получила наземная станция экстренного прерывания полета беспилотников. Такая станция необходима на случай, если аппараты во время испытаний выйдут из-под контроля или улетят за пределы испытательной зоны.

Источник: N+1