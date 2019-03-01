Американский стартап 24M начал поставки аккумуляторных батарей с плотностью 280 Вт·ч/кг и собирается довести этот показатель до отметки 350-400 Вт·ч/кг

Американский стартап 24M, который финансируется Министерством энергетики США, объявил о первой поставке аккумуляторных батарей SemiSolid коммерческому потребителю. Данная модель отличается целым рядом достоинств по сравнению с обычными батареями, среди которых на 40% более низкая себестоимость и энергетическая плотность на уровне 280 Втч/кг, что на 10% выше, чем среднестатистический показатель в 250 Втч/кг.

Отметим, что разработка новых батарей осуществлялась в рамках соглашения между стартапом 24M, консорциумом The United States Advanced Battery Consortium (USABC) и Министерством энергетики США. По условиям данного соглашения, в 2016 году стартапу были предоставлены инвестиции в размере $7 млн на соответствующие исследования, которые в результате должны привести к достижению отметки в 350 Втч/кг к концу 2019 года.

В результате компания разработала «высокоплотные» батареи NMC (nickel manganese cobalt), предназначенные для электромобилей и гибридных автомобилей. Отметим, что речь идет не об абсолютно новой технологии, а об улучшении и оптимизации уже существующих решений. К примеру, в 24M используют более толстые электроды, которые сохраняют больше энергии и требуют меньшего количества дополнительных материалов (пластик, медь, алюминий), что в свою очередь снижает себестоимость.

Подчеркнем, что в лабораториях 24M уже работают батареи с плотностью 350 Втч/кг, однако для коммерческого решения на их основе еще нужны доработки. Для сравнения, Tesla использует в своих электромобилях аккумуляторы типа 2170 с плотностью на уровне 257 Втч/кг, так что улучшение любого из показателей таких батарей (стоимость, емкость, вес и т.д.) приведет к соответствующему улучшению характеристик электромобилей. Именно для этого Tesla недавно приобрела за $200 млн компанию Maxwell Technologies, которая занимается производством аккумуляторов и суперконденсаторов.

Источник: InsideEV’s, Engadget